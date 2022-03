Ausgerechnet jetzt! Niklas Süle wird dem FC Bayern wochenlang fehlen

Von: Florian Schimak

Niklas Süle wird dem FC Bayern vermutlich wochenlang nicht zur Verfügung stehen. Der Innenverteidiger hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

München - Verletzungsschock beim FC Bayern! Niklas Süle wird dem Rekordmeister in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Der 26-Jährige hat sich am Mittwoch einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen. Zur genauen Ausfallzeit machte der FC Bayern keine Angaben und schrieb nur, dass Süle „vorerst“ ausfalle.

Name: Niklas Süle

Niklas Süle Geburtstag: 03. September 1995 (Frankfurt am Main)

03. September 1995 (Frankfurt am Main) Position: Innenverteidiger

Innenverteidiger Verein: FC Bayern München

FC Bayern München Vertrag: 30. Juni 2022

30. Juni 2022 Marktwert: 35 Millionen

35 Millionen Länderspiele: 37 (1)

FC Bayern: Schock! Niklas Süle fällt mit Oberschenkelverletzung vermutlich wochenlang aus

Besonders bitter: Süle war in den vergangenen Wochen der stabilste Abwehrspieler der Bayern. Seit seinem feststehenden Wechsel zum Konkurrenten Borussia Dortmund schwang sich der Nationalspieler zum absoluten Leistungsträger auf.

Der Innenverteidiger performte sogar so gut, dass er in der Allianz Arena - trotz seines fixen Wechsels zum BVB - von den FCB-Fans mit Sprechchören und Applaus gefeiert wurde. Nun fehlt der Innenverteidiger aber möglicherweise bis zu vier Wochen - ausgerechnet jetzt, wo die Saison in die heiße Phase geht.

Niklas Süle zog sich einen Muskelfaserriss zu. © IMAGO / Sven Simon

Das Team von Julian Nagelsmann hatte in den vergangenen Wochen bereits mit argen Verletzungssorgen zu kämpfen. Kapitän Manuel Neuer fiel wochenlang nach einer Knie-OP aus, kehrte kürzlich allerdings zurück. Zudem fehlten Leon Goretzka (Patellasehne) und Alphonso Davies (leichte Herzmuskelentzündung) zuletzt. Allerdings dürften beide in absehbarer Zeit wieder zur Verfügung stehen. (smk) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA