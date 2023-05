Bayern-Noten nicht meisterlich: Die Einzelkritik zum Drama in Köln

Von: Hanna Raif

Der FC Bayern ist wieder Deutscher Meister. Die Tuchel-Truppe gewann ihr Spiel in Köln und profitierte vom BVB-Remis gegen Mainz. Die tz-Einzelkritik.

München - Der FC Bayern ist wieder Deutscher Meister. In Köln gewannen die Münchner spät mit 2:1, parallel reichte es für den BVB im Heimspiel gegen Mainz nur zu einem 2:2. Das spielte dem FCB in die Karten. Bei den Bayern passte heute etwas mehr als im letzten Spiel gegen Leipzig, trotzdem gab es nur mittelmäßige Noten. Die Einzelkritik zur heutigen Meisterentscheidung.

FC Bayern München \t \t Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Mitgliederzahl: über 300.000

FC Bayern ist Meister: Sommer, Pavard und Upamecano sehen Note 4

Yann Sommer: War wach und da – in seinem letzten Spiel für den FC Bayern? Lief weit vors Tor, um Bälle abzulaufen, faustete Ecken weit aus der Gefahrenzone. Richtig geprüft wurde er in der 60. Minute, als er den Ausgleich nach einer Ecke mit einer sehenswerten Parade verhinderte. Beim Elfmeter in der falschen Ecke. Wäre Dortmund Meister geworden, wäre das die Szene gewesen, die auf Dauerschleife laufen würde. Dank Jamal Musiala aber spielte Sommer nur eine Nebenrolle. Note: 4

Benjamin Pavard: Durfte diesmal nicht in der Innenverteidigung ran, sondern rückte auf die rechte Seite. Das kann er, mag er aber nicht so gerne. Gleich zu Beginn eroberte der Franzose einen wichtigen Ball zurück, auch ansonsten weitgehend solide. Hatte später, als Bayern auf Dreierkette umstellte und Köln am Ausgleich schnupperte, durchaus zu tun. Und war auch Teil der Abwehr, die es nicht schaffte, sich zu befreien und zwischendurch arg wackelte. Note: 4

Dayot Upamecano: Erster Einsatz seit dem 22. April – und den ersten Diagonalball spielte er gleich mal ins Aus. Kurz danach klärte er dann aber wunderbar und wichtig im Strafraum – und signalisierte Köln, dass hier nichts gehen soll. Insgesamt immer da, aber das war an diesem Meister-Tag egal. Note: 4

Matthijs de Ligt: Der Abwehrboss war meist auf Ballhöhe, wenn es gefährlich wurde. Mit guten Laufwegen und wichtigen Aktionen, vor allem in der 27. Minute, als Köln dem Ausgleich nah war. Später aber verpasste es wie alle anderen, Zeichen der Unbesiegbarkeit zu senden. Note: 3

Die Bayern gewannen in Köln und holten sich dank eines Ausrutschers des BVB den Titel. © Federico Gambarini/dpa

FC Bayern gegen Köln: Auch Mazraoui und Gravenberch nur ausreichend

Noussair Mazraoui: Musste – oder eher: durfte – diesmal auf der linken Seite ran, weil Upamecano in die Innenverteidigung rückte und Pavard so nach rechts wechselte. Dafür nahm Joao Cancelo zunächst auf der Bank Platz. Klärte wichtige Bälle, war offensiv aber glückloser als zuletzt. Sinnbildlich: Nach der Halbzeit hätte eine präzise Flanke zum schnellen 2:0 führen können, der Ball ging aber ins Nichts. Note: 4 (ab 85. Jamal Musiala o.B.)

Joshua Kimmich: Hatte vor dem Anpfiff lange mit Leon Goretzka auf dem Feld gestanden und geredet – musste aber diesmal ohne ihn ran. War deutlich präsenter als sein „neuer“ Nebenmann Ryan Gravenberch, er gab alles. Musste zwischenzeitlich behandelt wurden, peitschte alle an. War am Ende als Kapitän derjenige, der die Bayern als Last-Minute-Meister vom Feld führte. Note: 3

Ryan Gravenberch: Hatte den Vorzug vor Leon Goretzka erhalten, musste sich aber erstmal einfinden im Part neben Kimmich. Wenn er den Ball hatte, hatte er ihn auch manchmal schnell wieder los. Wenig auffallend, positiv wie negativ. Note: 4 (ab 71. Eric Maxim Choupo-Moting: o.B.)

Kingsley Coman: Ist ein Mann für die wichtigen Tore, das weiß man spätestens seit dem Champions-League-Finale 2020. Und auch in Köln machte er das, was der FC Bayern unbedingt brauchte: ein Tor, um Druck auf Dortmund auszuüben. Coman nahm die Kugel auf, macht zwei Schritte nach innen und schlenzt den Ball unhaltbar ins lange Eck. Dass er beim Meister-Stück auch später noch bester Mann war, passt gut. Note: 2 (ab 71.: Leon Goretzka: o.B., ab 85.: Tel o.B.)

Leroy Sané: Half Upamecano gleich am Anfang aus, ließ sich den Ball aber vorne auch zwei, dreimal abnehmen, wenn er gut positioniert war. Das fiel aber wenig ins Gewicht, weil er den Angriff, der letztlich zum frühen 1:0 führte, im Mittelfeld einleitete. Traf kurz vor der Halbzeit selbst, der Treffer aber zählte nach VAR-Entscheidung (Handspiel) nicht. Hatte später das 2:0 auf nach Coman-Flanke auf dem Kopf. Er wollte es so sehr, er rannte und ackerte. Das zahlte sich aus. Note: 3

Serge Gnabry: Ärgerte sich anfangs gleich mehrfach über sich selbst, als ihm Bälle versprangen oder Annahmen misslangen. Viel besser wurde es im Verlauf der ersten Halbzeit nicht. Dass ausgerechnet seine erste gute Aktion zum Tor führte, hätte all das überstrahlt. Dass sie aber nach Handspiel von Sané wieder aberkannt wurde, passte doch besser. Deutlich glückloser als zuletzt, obwohl es gegen einen seiner liebsten Gegner ging. Am Ende also kein Torschützenkönig, aber: Meister! Note: 4

Thomas Müller: Wollte, mehr als jeder andere. Spielte anfangs im entscheidenden Drittel aber den einen oder anderen Fehlpass. Traf nach knapp 20 Minuten den Pfosten und war auch später offensiv nicht unbedingt vom Glück geküsst. Dafür setzte er immer wieder wichtige Nadelstiche, wenn der FC nach vorne kam. Sinnbildlich dafür eine Szene in der 59. Minute, als er einen Angriff ablief. Als er beim Stand von 1:0 vom Feld musste, peitschte er die Fans an. Das half, also - Note: 3 (ab 62. Cancelo: o.B.)