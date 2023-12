Auf Gala folgt harte Arbeit: Bayern schlägt Wolfsburg, Kimmich-Ersatz fällt ab

Von: Marius Epp, Vinzent Tschirpke

Ruhige Weihnachten sind garantiert: Der FC Bayern beschenkt seine Fans mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Die Bayern-Stars in der Einzelkritik.

München – Der FC Bayern kann beides: Nach der Galavorstellung gegen den VfB Stuttgart lässt die Tuchel-Elf einen Arbeitssieg gegen den VfL Wolfsburg folgen (das Spiel im Ticker zum Nachlesen). Harry Kane erzielte ein Traumtor, nachdem Jamal Musiala den Rekordmeister mit einem Kopfballtor in Führung gebracht hatte.

Nebenbei stellte der Youngster einen beeindruckenden Rekord auf. Welche Bayern-Stars konnten in der Volkswagen Arena am meisten überzeugen? Die tz-Einzelkritik.

Manuel Neuer

Konnte beim Gegentreffer nicht viel ausrichten und schimpfte deshalb mit seinen Vorderleuten. War ansonsten zur Stelle, wenn er gebraucht wurde (4., 58.). Note: 3

Konrad Laimer

Zeigte sich von Beginn an bemüht, viel Druck nach vorne zu machen. Verteidigte beim Gegentor zu passiv und war insgesamt weniger aggressiv als gewohnt in den Zweikämpfen. Note: 3

Dayot Upamecano

Leitete das 1:0 und 2:0 jeweils mit tollem Pass in die Tiefe ein. Auch ansonsten stark im Spielaufbau. Defensiv tadellos, zeigte eine Top-Vorstellung. Note: 2

Minjae Kim

Hatte gleich zu Beginn die Chance, im zweiten Spiel in Folge zu treffen (5.) – war bei seinem Kopfball aber zu überrascht. Ansonsten wieder stark in den Zweikämpfen, jedoch nicht so dominant wie zuletzt. Note: 3

Alphonso Davies

Versuchte wie immer, sein Tempo für Sprints in die Tiefe zu nutzen. Kam dabei aber selten durch und setzte wenig Impulse nach vorne. Rettete dafür hinten mehrmals nach Wolfsburger Umschaltaktionen. Note: 3

Aleksandar Pavlovic

Hätte in der Anfangsphase beinahe den nächsten Kim-Treffer per Standard vorbereitet. Holte sich früh eine Gelbe Karte (20.), um einen Wolfsburger Konter zu unterbinden. Wirkte danach gehemmt in den Zweikämpfen und konnte nicht an seine Gala-Vorstellung aus dem Spiel gegen Stuttgart anknüpfen. Note: 3

Raphael Guerreiro

Hätte in der ersten Hälfte die Führung erzielen müssen, vergab aber freistehend aus dem Rückraum (27.). Hatte Probleme, sich in die Kombinationen einzufügen und fiel durch Unsicherheiten auf. Blieb ansonsten weitestgehend blass. Keine gute Vorstellung auf der Doppelsechs. Note: 4

Leroy Sané

War ein Aktivposten auf der rechten Seite und rotierte immer wieder die Positionen im Angriff. Sorgte durch starke Einzelaktionen mehrmals für Gefahr (27., 32.) und stellte die VfL-Abwehr vor Probleme. Zum Ende der Partie fehlte ihm die Konzentration beim letzten Pass. Note: 2

Jamal Musiala

Zeigte ungeahnte Qualitäten, als er sich beim 1:0 im Luftduell durchsetzte und zur Führung einnickte. Ließ auch danach immer wieder seine Extraklasse im Dribbling aufblitzen und marschierte durch die Wolfsburger Defensive. Bester Mann in der Offensive. Note: 2

Thomas Müller

Wollte direkt zeigen, warum der FC Bayern mit ihm verlängert hat. Hätte zweimal zur Führung treffen können (27., 32.), hatte aber vor allem bei seinem Latten-Treffer Pech im Abschluss. Bereitete dafür beide Tore vor und belebte das Offensivspiel mit klugen Pässen und Laufwegen. Note: 2

Harry Kane

Krönte seine unglaubliche Hinrunde mit einem Traumtor zum 2:0 kurz vor der Halbzeit. Ließ sich oft fallen und sorgte so als Passgeber aus der Tiefe für Umschaltmomente. Note: 2 (tsch/epp)