Noussair Mazraoui: Verteidiger des FC Bayern - Karriere, Erfolge, Privatleben

Noussair Mazraoui © IMAGO / Pro Shots

Noussair Mazraoui war ein Wunschspieler von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Mit ihm sollen Ziele wie der Champions League-Sieg realisiert werden.

München – Der am 14. November 1997 in Leiderdorp geborene Noussair Mazraoui ist nach Ryan Gravenberch der zweite Neuzugang, der im Sommer 2022 von Ajax Amsterdam zum FC Bayern gewechselt ist: Am 24. Mai 2022 gab Vorstandschef Oliver Kahn bekannt, dass der 24 Jahre alte marokkanische Nationalspieler als erster Sommertransfer einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat.

Der Außen­ver­tei­diger mit Offen­siv­drang kostet keine Ablöse, weil sein Vertrag in den Niederlanden im Juni 2022 ausgelaufen ist. Kahn über den Rechtsverteidiger: „Noussair Mazraoui ist der nächste Baustein, um unsere Mannschaft weiter gezielt zu verstärken. Für die neue Saison haben wir uns wieder große Ziele vorgenommen, und Spieler wie Noussair Mazraoui erweitern unsere Möglichkeiten. Wir freuen uns sehr, mit ihm gemeinsam auch in der UEFA Champions League wieder anzugreifen und wollen mit ihm in den nächsten Jahren viele Erfolge feiern.“

Noussair Mazraoui – seine Karriere

Seit 2006 spielt Noussair Mazraoui, und dessen Eltern aus Marokko ein­ge­wan­dert waren, in den Jugend­mann­schaften von Ajax Ams­terdam. Seine fußballerische Grundausbildung erhielt er in der Jugendakademie von Ajax Amsterdam, in die er 2006 im Alter von acht Jahren von den Alphense Boys aus seiner Heimatstadt Alphen aan den Rijn wechselte. Danach durchlief der schnelle Außenbahnspieler die gesamte Ajax-Jugend, wurde 2019 sogar als Ajax-Talent des Jahres ausgezeichnet und trat damit in die Fußstapfen großer Namen wie etwa Rafael van der Vaart, Christian Eriksen oder Matthijs de Ligt ein, die die Auszeichnung ebenfalls erhalten hatten.

Stationen im Überblick:

07/2022 - 06/2026: Bayern München, Abwehr

07/2018 - 06/2022 : Ajax Amsterdam, Abwehr

02/2020 - 02/2020 : Jong Ajax, Abwehr



07/2016 - 06/2018 : Jong Ajax, Mittelfeld

07/2015 - 06/2016 : AFC Ajax U19, Mittelfeld

07/2013 - 06/2015 : AFC Ajax U17, Abwehr

Im Februar 2018 debütierte der Defensivspieler für die Profis des niederländischen Rekordmeisters, als er beim 3:1 bei NAC Breda eingewechselt wurde. Danach wurde Mazraoui step-by-step zum Stammspieler bei Ajax. 2019 und 2021 gewann er mit Amsterdam jeweils das Double aus Meisterschaft und nationalem Pokal, 2022 sicherte er sich dort erneut die Meisterschaft. Insgesamt erzielte der Abwehrspieler in 137 Pflichtspielen für den niederländischen Rekordmeister zehn Treffer.

Noussair Mazraoui – seine Karriere in der Nationalmannschaft

Er ist zwar in den Niederlanden geboren, ist aber ein Sohn marokkanischer Eltern. Deshalb entschied er sich, obwohl er auch eine Einladung zur niederländischen Nationalmannschaft erhalten hatte, für die Auswahl Marokkos, in deren Nachwuchsteams er bereits zum Einsatz gekommen war.

Das erste Länderspiel bestritt der 1,83 Meter große Verteidiger im September 2018 gegen Malawi und war 2019 auch Teil des Kaders für den Afrika Cup in Ägypten, wo sich Marokko im Achtelfinale Benin nach Elfmeterschießen geschlagen geben musste. Nach Unstimmigkeiten mit dem marokkanischen Nationalcoach Vahid Halilhodžić legte Mazraoui seine Länderspielkarriere im März 2022 aber vorläufig auf Eis.

Noussair Mazraoui – sein Wechsel zu FC Bayern München

Noussair Mazraoui war ein Wunschspieler von Trainer Julian Nagelsmann. Sportvorstand Hasan Salihamidzic: „Uns gefällt seine Mentalität sehr: Er brennt für diese Herausforderung beim FC Bayern.“ Bei den deutschen Fußball-Fans hatte Mazraoui erstmals im Oktober 2018 für Aufsehen gesorgt, als der damals 20-jährige Außenverteidiger das erste Champions League-Tor ausgerechnet in der Münchner Allianz Arena erzielte und Ajax Amsterdam mit dem Endergebnis von 1:1 damit einen Punkt beim deutschen Rekordmeister sicherte.

Auch beim Rückspiel (3:3) in der Johan-Cruyff-Arena zum Ende der Gruppenphase beackerte er über 90 Minuten die rechte Seite. Die Ajax-Elf stieß damals überraschend bis ins Halbfinale vor, Mazraoui verpasste lediglich eine Partie aufgrund einer Gelbsperre. Auch in der Königsklassen-Saison 2021/20022, in der Amsterdam erstmals in der Vereinsgeschichte alle sechs Gruppenspiele gewinnen konnte, stand der Marokkaner in allen acht Partien bis zum Aus im Achtelfinale gegen Benfica in der Startelf – unter anderem feierten die Niederländer im Herbst zwei Siege gegen den deutschen Vertreter Borussia Dortmund.