Spielerfrau von Bayern-Neuzugang überrascht mit Wiesn-Outfit

Von: Marcel Schwenk

Am Sonntag stand beim FC Bayern München der Wiesn-Besuch an. Noa Kirel, Freundin von Daniel Peretz, fiel mit einem ungewöhnlichen Outfit auf.

München – Die Stimmung beim FC Bayern München war nach dem 7:0-Erfolg über den VfL Bochum am vergangenen Samstag (23. September) gelöst. Einen Tag darauf stand dann der alljährliche Wiesn-Besuch des FCB auf dem Programm, im Käfer-Zelt feierten Thomas Müller und Co. den Heimsieg.

Noa Kirel Geboren: 10. April 2001 (Alter 22 Jahre) in Ra'anana Beruf: Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin Partner: Daniel Peretz (Keeper des FC Bayern München)

Daniel Peretz und Noa Kirel besuchen mit dem FC Bayern das Oktoberfest

Ebenfalls mit von der Partie war Bayern-Neuzugang Daniel Peretz. Für den Keeper war es vermutlich der erste Besuch auf dem Volksfest, er kam erst gegen Ende des Transfersommers für kolportierte fünf Millionen Euro plus Boni vom israelischen Klub Maccabi Tel Aviv.

An seiner Seite war Freundin Noa Kirel, die in Israel eine gefeierte Musikerin ist, zu sehen. Anders als ihr Partner, der in Tracht erschien, verzichtete die 22-Jährige aber auf das traditionelle Dirndl. Stattdessen erschien Kirel in einem eher ungewöhnlichen Outfit. So trug sie eine weiße Bluse, dazu einen schwarzen Rock und schwarze Lederstiefel.

Waren beim traditionellen Wiesn-Besuch des FC Bayern dabei: Keeper Daniel Peretz und seine Freundin Noa Kirel. © Imago Images / Poolfoto; Imago Images / Poolfoto

Wiesn-Besuch des FC Bayern: Peretz-Freundin Kirel überrascht mit Outfit – Tuchel stilsicher

Ebenfalls für Aufsehen sorgte der stilsichere Auftritt von Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Denn der 50-Jährige zeigte sich nicht nur wie sein Ersatzkeeper in voller Oktoberfest-Montur, sondern trug passend dazu auch noch einen braunen Wildleder-Hut.

Mit vor Ort war zudem der ehemalige Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der sich zu einer Lobeshymne auf Leroy Sané hinreißen ließ. „Wenn ich Leroy Sané seit Wochen anschaue, dann lacht einem das Herz im Leibe“, wurde der 71-Jährige von Sky zitiert.

Nur zwei Tage nach dem Wiesn-Besuch wartet aber schon das nächste Pflichtspiel auf den FC Bayern. Am Dienstagabend geht es um 20.45 Uhr in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Preußen Münster, ehe am Samstagabend um 18.30 Uhr das Topspiel bei RB Leipzig folgt. (masc)