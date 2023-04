„Habe ich oft selbst erlebt“: Kahn meldet sich ein Tag nach Hoffenheim-Remis mit Blick auf City-Duell

Nach dem enttäuschenden Remis gegen Hoffenheim wartet Manchester City auf den FC Bayern. Vorstandschef Oliver Kahn schärft zuvor die Sinne.

München - Beim FC Bayern München herrschte am Samstagabend Einigkeit. Mit einer Leistung wie beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim ist das Erreichen des Champions-League-Halbfinals utopisch. Zu stark war Manchester City am vergangenen Dienstag im Hinspiel, zu schwach der FCB beim Remis am 28. Bundesliga-Spieltag.

Nach TSG-Remis: Kollektive Enttäuschung beim FC Bayern

Im Anschluss an die Begegnung fanden nahezu alle Protagonisten deutliche Worte und hielten sich auch mit Selbstkritik nicht zurück. Trainer Thomas Tuchel fehlte es im Spiel seiner Mannschaft an „Tempo, Energie und Überzeugung“, Thomas Müller zeigte sich „geschockt von unserer Performance“.

„Es geht nicht schlechter als heute“, befand Innenverteidiger Matthijs de Ligt, Mittelfeldspieler Joshua Kimmich fand den Auftritt „schwer zu erklären“. Dass es gegen den englischen Spitzenklub am Mittwoch (19. April) einer besseren Vorstellung bedarf, steht außer Frage und ist den Beteiligten bewusst. „Gegen ManCity wissen alle, dass wir da eine ganz andere Leistung brauchen. Wir alle wissen, dass wir das auch können, aber wir müssen es auf den Platz bringen und nicht nur alle zwei Wochen, sondern alle drei Tage“, machte Kimmich klar.

Kahn mit klarer Ansage vor Champions-League-Kracher

Einen Tag nach dem Unentschieden gegen die TSG meldete sich nun auch Bayern-Vorstand Oliver Kahn via Twitter zu Wort. „Wieder nur ein Punkt und der nächste Rückschlag für uns. Ergebnisse und Leistungen wie diese können nicht unser Anspruch sein. Trotzdem sind wir weiterhin Tabellenführer und wir werden diesen Platz mit aller Kraft verteidigen“, so der langjährige FCB-Profi in seinem Post.

Nach seinem kurzen Fazit zum Hoffenheim-Spiel richtet Kahn den Blick aber sofort wieder auf die Champions League und formuliert eine klare Ansage an das Team. „Nun gilt es aber, uns zu 100% auf das Spiel im Mittwoch zu konzentrieren. Wir müssen alles reinhauen, um das scheinbar Unmögliche noch möglich zu machen. Dazu braucht es aber die totale Überzeugung und den Glauben daran. Mit der Unterstützung der Fans in der Arena ist alles machbar. Das habe ich selbst oft genug erlebt“, schreibt der 53-Jährige weiterhin in seinem Beitrag und versieht diesen mit den Hashtags #WeiterImmerWeiter sowie #MiaSanMia.

FC Bayern: Glaube der Fans an Comeback wohl eher gering

Wie groß die Unterstützung der Zuschauerinnen und Zuschauer in der Allianz Arena tatsächlich sein wird, dürften sowohl Profis als auch Verantwortliche des deutschen Rekordmeisters mit Spannung erwarten. In den vergangenen Tagen kursierten bereits Bilder und Meldungen im Netz, wonach einige Bayern-Fans ihre Tickets für das Rückspiel zum Verkauf anboten.

Der Glaube an ein Comeback dürfte - anders als bei Oliver Kahn - zumindest unter diesen nicht allzu groß sein. (masc)