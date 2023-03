FCB-Bosse erklären das Nagelsmann-Aus – Salihamidzic betont aber „freundschaftliches Verhältnis“

Von: Boris Manz

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic äußerten sich zur Freistellung von Julian Nagelsmann. Die sportliche Krise in der Bundesliga wäre entscheidend.

München – Jetzt ist es offiziell: Der FC Bayern München hat sich von Julian Nagelsmann getrennt. Trotz verschiedener Beteuerungen in den vergangenen Wochen, zogen die Bayern-Verantwortlichen die Reißleine. Im kommenden Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund wird Thomas Tuchel an der Seitenlinie stehen. Die FCB-Bosse begründeten jetzt die neue Marschroute.

Hasan Salihamidzic * 1. Januar 1977 in Jablanica, Bosnien-Herzegowina Größe: 1,77 m Ehefrau: Esther Copado (verh. 2007) Kinder: Nick Salihamidzic, Selina Salihamidzic, Lara June Salihamidzic

Oliver Kahn begründet Nagelsmann-Aus aufgrund der „starken Leistungsschwankungen“

„Als wir Julian Nagelsmann im Sommer 2021 für den FC Bayern verpflichtet haben, waren wir überzeugt, mit ihm langfristig zusammenzuarbeiten - und dies war auch bis zuletzt das Ziel von uns allen“, erklärte Oliver Kahn auf der vereinseigenen Homepage. In eine ähnliche Richtung äußerte sich bereits Herbert Hainer vergangene Woche.

Zur überraschenden Kehrtwende seien die Bayern-Verantwortlichen aufgrund der jüngsten sportlichen Misere gekommen. Insbesondere in der Zeit nach der Weltmeisterschaft habe die Mannschaft durch die „starken Leistungsschwankungen“ die Vereinsziele in Gefahr gebracht, argumentierte Kahn. „Deshalb haben wir jetzt reagiert.“

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic beschlossen gemeinsam mit FCB-Präsident Herbert Hainer das Nagelsmann-Aus. © Imago/kolbert-press/Jan Huebner

FC Bayern: Hasan Salihamidzic spricht über „freundschaftliches Verhältnis“ zu Nagelsmann

Damit nimmt Kahn Gerüchten über eine mögliche Unzufriedenheit aufgrund der Freizeitgestaltung von Nagelsmann zumindest etwas Wind aus den Segeln. Sportlich stehen die Bayern aktuell in der Bundesliga nur auf dem ungeliebten zweiten Platz. In der Champions League und im DFB-Pokal ist der Rekordmeister aber noch voll im Rennen.

Dennoch begründete auch Hasan Salihamidžić die Entscheidung anhand „der sportlichen Entwicklung.“ Zugleich klärte der FCB-Sportvorstand über die spezielle Beziehung zum geschassten Coach auf. „Das ist die schwierigste Entscheidung in meiner Zeit als sportlich Verantwortlicher des FC Bayern gewesen“, hieß es von Salihamidzic. „Ich habe zu Julian vom ersten Tag an ein offenes, vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis gehabt. Ich bedauere die Trennung von Julian.“

Hasan Salihamidzic und der FC Bayern holen Tuchel nach München – Vertrag bis 2025

In Thomas Tuchel hat der FCB-Sportvorstand bereits den designierten Nachfolger gefunden, der sich bei Salihamidzic den ein oder anderen Spieler wünschen wird. Der 49-Jährige gewann in der Saison 2020/21 die Champions League und wird sich in München ähnliche Erfolge erhoffen. Auf der Homepage des Rekordmeisters heißt es, dass Tuchel in München bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag steht – Nagelsmanns Vertrag geht sogar bis 2026. (btfm)