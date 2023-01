Wann explodiert Kahn? Nagelsmann kontert Kritik von Bayern-Boss

Wieder nur Remis

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Hanna Raif schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der FC Bayern München ist mit drei Unentschieden in das Bundesliga-Jahr 2023 gestartet. Der Rekordmeister ist in der Krise - und hat unterschiedliche Auffassungen zur Situation.

München - Dreimal Unentschieden, dreimal knapp an einem Debakel vorbei: Beim FC Bayern herrscht Krisenstimmung. Bewertet wird das von den Verantwortlichen allerdings durchaus unterschiedlich. Der erste Teil der Analyse nach dem 1:1-Remis gegen Eintracht Frankfurt erfolgte noch in der Kabine des FC Bayern.

Zu fortgeschrittener Stunde marschierte Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) gefolgt von Trainer Julian Nagelsmann (35) und dessen Chef-Videoanalyst Benjamin Glück (36) aus den Katakomben der Allianz Arena. Insbesondere Salihamidzic wirkte sichtlich bedient. Nicht weiter verwunderlich, immerhin sind seine Münchner im neuen Fußballjahr 2023 auch im dritten Pflichtspiel ohne Sieg.

FC Bayern: „Wir sind alles andere als gut in die Rückrunde gestartet“

Zuvor legte Vorstandschef Oliver Kahn (53) bereits seine Sicht der Dinge dar. In seinen Ausführungen zwar sachlich und (zu?) ruhig, aber dem Titan war anzumerken: Innerlich brodelt es in ihm.

„Zunächst mal sind wir auch nach diesem Tag Tabellenführer. Das ist positiv“, sagte Kahn und legte eine kurze Kunstpause ein - um wie folgt fortzufahren: „Negativ ist, dass es das dritte Unentschieden ist. Das heißt, wir sind alles andere als gut in die Rückrunde gestartet.“

Objektiv betrachtet sei ihm aufgefallen, dass es diese Saison zwei Bayern-Mannschaften seien: „Die Mannschaft vor der Weltmeisterschaft und das ist jetzt die Mannschaft nach der Weltmeisterschaft. Und warum wir unsere PS derzeit nicht auf die Straße bekommen, werden wir jetzt analysieren.“

Präsident Herbert Hainer (68) war die Ernüchterung auch am Tag nach dem Remis noch deutlich anzumerken: „Wir sind mit den Ergebnissen nicht zufrieden, das ist ganz klar. Der Anspruch des FC Bayern ist deutlich höher. Wir wollen gewinnen. Man sieht, dass wir noch keinen richtigen Rhythmus haben, wie es in der Vorrunde der Fall war.“

Wann explodiert Kahn? Nagelsmann kontert Kritik von Bayern-Boss

Er sei aber überzeugt, dass die Mannschaft die Kurve bekomme: „Wir haben gesehen, als wir im vergangenen September vier Spiele nicht gewinnen konnten: Julian Nagelsmann findet die richtigen Lösungen.“

Probleme könnte es bei der Lösungsfindung allerdings geben, wenn sich der Chef (Kahn) und sein Mitarbeiter (Nagelsmann) bei der Ursachenforschung uneins sind. „Ich sehe jetzt keine zwei verschiedenen Mannschaften. Wir haben auch in den guten Phasen so Elemente im Spiel gehabt wie jetzt auch“, widersprach der Trainer seinem CEO auf der Pressekonferenz und sagte: „Wenn man die Ergebnisse nicht liefert, ist es eine Ergebniskrise. Es gibt im Leben schlimmere Dinge als das. Aber es ist kein guter Ergebnislauf.“

+ Der Druck auf Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wächst. © Sven Hoppe/dpa

Hainer: „Als Fußballfan ist es schlimm genug, wenn man nicht gewinnt“

Ob Nagelsmann vergessen hat, dass es in München nichts Schlimmeres gibt, als nicht als Sieger vom Platz zu gehen? Präsident Hainer zeigte sich angesichts dieser Aussagen durchaus irritiert: „Als Fußballfan ist es schlimm genug, wenn man nicht gewinnt. Natürlich gibt es menschliche Tragödien, aber: Im Fußball wollen wir gewinnen!

Und was ist der Unterschied zwischen der Ergebniskrise im Herbst 2022 und dem aktuell nicht guten Ergebnislauf? Damals wurde die Abschlussschwäche als Wurzel allen Übels ausgemacht. Aktuell schafft es die Mannschaft nicht, sich regelmäßig in aussichtsreiche Schuss-Position zu bringen. Das hat auch der Titan registriert: „Damals hatten wir unglaublich viele Torchancen und die Tore einfach nicht gemacht. Jetzt ist das nicht der Fall. In der zweiten Halbzeit hatten wir relativ wenige Möglichkeiten, eigentlich fast gar keine, ein Tor zu machen.“ Diese Tatsache macht nur bedingt Hoffnung für die entscheidenden Wochen für den FC Bayern und Julian Nagelsmann. (Manuel Bonke, Hanna Raif)

Rubriklistenbild: © Sven Hoppe/dpa