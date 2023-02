„Totale Bereitschaft, Gier, Wille“: Eindringlicher Kahn-Appell an die Bayern-Stars

Vor Spitzenspiel gegen Union Berlin

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Antonio José Riether schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der FC Bayern könnte beim Spitzenspiel gegen Union Berlin die Tabellenführung verlieren. Oliver Kahn packte die Münchner Profis vor der Partie bei ihrer Ehre.

München – Der FC Bayern steht vor entscheidenden Spielen. Zunächst muss der Rekordmeister zum Verfolger Union Berlin, der punktgleich auf Platz zwei steht, danach folgt das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain. Die Vereinsführung um Vorstandsboss Oliver Kahn setzt auf volle Unterstützung für Julian Nagelsmann, der für seinen verbalen Ausrutscher bei der Pleite in Gladbach eine empfindliche Geldstrafe aufgebrummt bekam. Kahn, der zuletzt die Spieler in die Pflicht genommen hatte, äußerte erneut Forderungen an die Mannschaft.

Oliver Kahn über Titelkampf: FC Bayern hat „definitiv zu viele Punkte liegen gelassen“

Julian Nagelsmann muss derzeit eine für die Bayern ungewöhnliche Situation managen. Sein Team hatte vor der Winterpause noch einen Vorsprung, so standen die Münchner etwa neun Zähler vor Konkurrent Borussia Dortmund. Heute ist der BVB neben Union punktgleich mit dem FC Bayern. „Dadurch, dass wir definitiv zu viele Punkte liegen gelassen haben, ist der Kampf um die Spitze im Moment sehr spannend“, meinte Kahn gegenüber dem Kicker.

Der Bayern-Boss vertraut in der schwierigen Phase voll auf Cheftrainer Nagelsmann, in dem die Münchner nach wie vor ein Langzeitprojekt sehen. Durch das vierte sieglose Spiel in diesem Jahr am vergangenen Wochenende geraten die Saisonziele allerdings in Gefahr, so eng war es tabellarisch seit langer Zeit nicht mehr. Ein Erfolgserlebnis gegen Union Berlin am Sonntag würde den Bayern wieder etwas Luft verschaffen.

FC Bayern: Oliver Kahn mit eindringlichem Appell – „Das erwarten wir hier von allen“

Der Coach geht bereits voran, jedoch sollen dies auch die Spieler, wie Kahn dem Kicker sagte. „Jeder, der beim FC Bayern unter Vertrag steht, hat auch den Anspruch an sich selbst, Verantwortung zu übernehmen. Darum geht es beim FC Bayern, und das erwarten wir hier von allen“, antwortete der 53-Jährige auf die Frage nach einem Leader im Team.

Neben dem verletzten Kapitän Manuel Neuer und dem Reservisten Thomas Müller müssen nun verstärkt andere, etwa Mannschaftsrat-Mitglieder wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka oder Kingsley Coman, Führungsqualitäten auf dem Platz beweisen. Auch Innenverteidiger Matthijs de Ligt, der allerdings erst im Sommer nach München wechselte, ist eigentlich ein Spieler, der diese Eigenschaften mitbringt.

+ „Bereitschaft, Gier, Wille“: Oliver Kahn setzt in der Krise auf die Einstellung seiner Profis. © IMAGO/Revierfoto

FC-Bayern-Boss Oliver Kahn: „Geht immer um totale Bereitschaft, Gier, Wille“

Nun müssen die genannten Akteure auch zeigen, dass sie in den entscheidenden Drucksituationen wie der aktuellen da sind und sich der angesprochenen Verantwortung bewusst sind. „Es geht immer um totale Bereitschaft, Gier, Wille und zugleich eine gewisse Leichtigkeit. Bringen wir das auf den Platz, sind wir nicht zu schlagen“, sagt Kahn, der von seiner Mannschaft überzeugt ist. „Dass wir die Qualität für große Titel haben, steht außer Frage.“

Die enge Tabellenkonstellation mit drei punktgleichen Teams an der Spitze ist für den neutralen Betrachter zwar schön anzusehen, doch ist dies nicht der Anspruch des FC Bayern. „Obwohl sich darüber sicher viele freuen, wollen wir als FC Bayern so schnell wie möglich wieder für klare Verhältnisse sorgen – und damit gegen Union Berlin beginnen“, meint Kahn mit Blick auf das bevorstehende Heimspiel am Sonntag.

Oliver Kahn mit viel Respekt vor Verfolger Union Berlin: „Stehen zurecht dort“

Einfach wird die Partie gegen die Hauptstädter keineswegs, Kahn hatte nur Lob für die Eisernen vor dem Spitzenspiel am Sonntagabend übrig. „Union macht es hervorragend, sie arbeiten seit Jahren sehr konstant, und deshalb stehen sie auch zurecht dort, wo sie gerade stehen.“ Das Hinspiel in der Alten Försterei Anfang September endete noch mit einem 1:1-Remis, diesmal wollen die Münchner aber ihren Heimvorteil ausspielen.

Die Bayern sind in der laufenden Bundesliga-Spielzeit im eigenen Stadion noch ungeschlagen, bisher gab es sechs Siege und vier Remis in der Allianz Arena. Nur Union Berlin musste außer den Bayern noch keine Heimniederlage einstecken, die Mannschaft von Urs Fischer gewann dabei sogar sieben Duelle. Allerdings sind die Ost-Berliner auch das zweitbeste Auswärtsteam der Saison hinter den Bayern. (ajr)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Revierfoto