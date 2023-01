Bayern-Boss Oliver Kahn mit Sonderlob für zwei FCB-Bubis: „Gezeigt, wozu sie in der Lage sind“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Mathys Tel (17) und Arijon Ibrahimovic (17) hatten einen großen Anteil daran, dass der FC Bayern seine Bundesliga-Generalprobe gegen Red Bull Salzburg nicht vergeigte.

München – Nach einer guten Stunde Spielzeit und beim Stand von 1:3 wurde das FC-Bayern-Duo mit zahlreichen weiteren Youngsters eingewechselt. Etwas mehr als fünf Minuten stand Ibrahimovic auf dem Platz, ehe er mit einem satten Schuss ins linke Eck den 2:3-Anschlusstreffer erzielte. Schon im Trainingslager in Katar stellte der Offensivspieler regelmäßig seine Kaltschnäuzigkeit im Abschluss unter Beweis.

FC Bayern: Nagelsmann bescheinigt Mathys Tel „überragendes Spiel“

Kurze Zeit später schlug die Stunde von Frankreich-Juwel Tel: Erst servierte er das Leder Landsmann Kingsley Coman (26) perfekt von rechts zum Treffer zum zwischenzeitlichen 3:3, später sorgte er selbst mit einem sehenswerten Dribbling im Strafraum für die 4:3-Führung, die von den Salzburgern im letzten Moment noch egalisiert wurde.

Tel (li.) traf bereits dreimal in der Bundesliga. © Angelika Warmuth/dpa

Kein Wunder, dass es nach dem wilden Remis vor allem für die beiden Bubis Sonderlob gab – und zwar von höchster Stelle! „Ein großes Kompliment an unsere jungen Spieler, sie haben gezeigt, wozu sie in der Lage sind“, teilte Vorstandschef Oliver Kahn (53) über die sozialen Medien mit.

FC Bayern: Thomas Müller gratuliert Ibrahimovic ebenfalls zu seiner Leistung

Thomas Müller (33) freute sich ebenfalls für seinen Amigo Ibrahimovic: „Gratulation zu deinem ersten Treffer. Mach weiter so!“ Für Müller sei das Spiel am Campus etwas ganz Besonderes gewesen: „Obwohl ich hier nicht groß geworden bin, fühlt es sich wie eine Reise in die Vergangenheit an, wo alles für mich begonnen hat und wo es jetzt für die jüngere Generation beginnt.“

Ibrahimovic hat kürzlich seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben. © MiS

FC Bayern: Mathys Tel ist seinem Teamkollegen Arijon Ibrahimovic ein paar Schritte voraus

Trainer Julian Nagelsmann (35) attestierte Tel ein „überragendes Spiel. Da war eine gute Power auf dem Platz. Für einen Test war es gut, wir können unsere Schlüsse daraus ziehen.“ Der junge Franzose darf sich nach seinem Gala-Auftritt also berechtigte Hoffnungen auf Einsatzminuten im Bundesliga-Wiederauftakt bei RB Leipzig am Freitag (20.30 Uhr, DAZN und Sat 1) machen. Immerhin hat Tel auch schon im vergangenen Halbjahr mit drei Bundesliga-Treffern überzeugt und ist Youngster-Kollege Ibrahimovic dadurch ein paar Schritte voraus. (bok, pk)