Oliver Kahn gratuliert Bayern-Legende zum Geburtstag - und zeigt Uralt-Foto

Von: Josefine Lenz

Der FC Bayern sowie Oliver Kahn gratulieren einer Fußball-Legende zum Geburtstag. Auf Instagram posten beide alte Fotos des Star-Keepers.

München - Im Alter von sechs Jahren startete Oliver Kahn* in einem Sepp-Maier-Torwarttrikot seine legendäre Fußballkarriere. Die Uniform habe er von seinem Großvater zu Geburtstag bekommen. Sein damaliges Idol holte sich in diesem Jahr den Titel „Deutschlands Fußballer des Jahres“ – zwei weitere sollten folgen sowie zahlreiche andere Auszeichnungen. Bis heute ist Sepp Maier eines der großen Aushängeschilder des FC Bayern München, für den er 17 Jahre lang spielte. Mit 661 Pflichtspielen hält die Fußball-Legende den Rekord. Zum Vergleich: Oliver Kahn stand „nur“ 627 Mal für den Verein im Tor.

Name Oliver Rolf Kahn Geboren 15. Juni 1969 (Alter 52 Jahre), Karlsruhe Größe 1,88 Meter

Am Montag (28. Februar) feierte Sepp Maier seinen 78. Geburtstag. Nicht nur der FC Bayern München* gratuliert der „Katze von Anzing“ zum Ehrentag, auch Oliver Kahn sendet seinem Vorbild die besten Glückwünsche. In einem Instagram-Post zeigt der „Titan“ ein Uralt-Foto von ihm und Sepp Maier.

Beide schrieben gemeinsam Fußballgeschichte. Nach seiner Karriere zwischen den Pfosten trainierte Sepp Maier Oliver Kahn, der 1994 zum FC Bayern wechselte. Er trieb den Keeper im Torwarttraining zur Höchstform an. „Oliver Kahn ist mit Abstand der Beste, mit seinem unbändigen Willen die Nummer 1 zu sein“, sagte der heute 78-Jährige einst.

Zum Geburtstag der Torwart-Legende bedankt sich Kahn für all‘ die Unterstützung der letzten Jahre. Auf Instagram schreibt er: „You supported me throughout my whole career and were always a role model to me both on and off the pitch. Happy birthday and ois Guade, Sepp Maier!“ (Zu deutsch: „Du hast mich während meiner gesamten Karriere unterstützt und warst mir auf und neben dem Spielfeld immer ein Vorbild. Alles Gute zum Geburtstag und ois Guade, Sepp Maier!“) Dazu postet der ehemalige Keeper ein altes Bild von der WM 1998 in Frankreich. Er sitzt mit Anzug auf der Trainerbank und schaut beinahe ehrfürchtig seinen damaligen Torwarttrainer - Maier hatte diese Funktion sowohl beim FCB als auch beim DFB - an. Maier richtet seinen Blick zum Spielfeld.

FC Bayern: Torwart-Legende Sepp Maier feiert 78. Geburtstag

Zahlreiche Fans von Oliver Kahn gratulieren der Bayern-Legende ebenfalls zum Geburtstag. So heißt es beispielsweise in den Kommentaren: „Die Legende aller Legenden. Glückwunsch Sepp Maier!“ oder „Alles gute zum Geburtstag, Sepp!! Ein Klasse Torhüter und Mensch! Immer ein Lächeln und eine Ermutigung für junge Torhüter wie mich in den 70er, 80er Jahren und heute!“

Auch der FC Bayern München erweist seinem Torwart-Star die Ehre. Ebenfalls auf Instagram postet der Traditionsverein zwei Fotos von Sepp Maier – eins aus der Vergangenheit und eines, das den 78-Jährigen heute zeigt.

Sepp Maiers tragisches Torwart-Aus beim FC Bayern

Sepp Maier musste 1979 seine Karriere abrupt beenden, als er bei einem Autounfall schwer verletzt wurde. Bei Aquaplaning kam der Torhüter von der Straße ab und raste in einen entgegenkommenden Wagen. Zunächst wurde die Schwere seiner Verletzungen nicht erkannt, erst später stellte sich heraus, dass unter anderem seine Lunge gerissen und die Leber verschoben waren. (jol)