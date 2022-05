Kahn reflektiert: „Diese ersten zwei Jahre hier für mich waren heftig, ein ziemliches Stahlbad“

Oliver Kahn löste Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern ab © Sven Hoppe/dpa (Montage)

München - Vor zwei Jahren wurde Oliver Kahn Mitglied im Vorstand des FC Bayern München, im Sommer 2021 übernahm er den Posten des Vorstandsvorsitzenden von Karl-Heinz Rummenigge.

Das Champions-League-Aus gegen Villarreal habe ihn besonders geärgert, aber für die nächste Saison würde es „anstacheln“ sagte Kahn dem Vereinsmagazin „51“. „Nachlassen, lockerlassen - das gibt es beim FC Bayern nicht. Hier wird sich ständig hinterfragt“, versicherte der Titan.

„Diese ersten zwei Jahre hier für mich waren heftig, ein ziemliches Stahlbad“ ergänzte ehemalige Weltklasse-Keeper. Kahn meint damit „dass es für die Öffentlichkeit von großer Bedeutung ist, dass die handelnden Personen des FC Bayern in der Außenwahrnehmung präsent sind - und zwar dauerhaft präsent. Weil das Identität stiftet.“ Kahns ehrliche Worte sind unser Spruch des Tages.

