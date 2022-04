Richards beim Bowling mit Musiala und Davies: „Phonzy hat einen starken Arm, aber...“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

FC Bayern: Omar Richards (re.) trifft sich außerhalb des Rasens mit Alphonso Davies zum Bowling. © Philippe Ruiz/Imago

FC-Bayern-Neuzugang Omar Richards verrät sein ungewöhnliches Hobby: Bowling-Treffen mit Jamal Musiala und Alphonso Davies in München.

München - Da staunten alle Bayern-Fans nicht schlecht, als zu Saisonbeginn vergangenen Sommer die Neuzugänge präsentiert wurden. Neben Torwart-Rückkehrer Sven Ulreich und Innenverteidiger Dayot Upamecano, den der FC Bayern München für 42,5 Millionen Euro von Vizemeister RB Leipzig als Königstransfer verpflichtet hat, tauchte plötzlich ein vollkommen unbekanntes Gesicht an der Säbener Straße auf. Omar Richards kam ablösefrei vom FC Reading aus der zweiten englischen Liga.

Omar Richards Geboren: 15. Februar 1998 (Alter 24 Jahre), London Borough of Lewisham, Vereinigtes Königreich Größe: 1,74 m Voller Name: Omar Tyrell Crawford Richards Verein: FC Bayern Position: Linksverteidiger Vertrag bis: 30.06.2025

FC Bayern: Omar Richards fühlt sich als „besserer Spieler als letzten Sommer“

Der Linksverteidiger wurde als Back-up für Alphonso Davies verpflichtet. Unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann, der Richards Arbeitsmoral und Fleiß schätzt, konnte sich der Neuzugang aber noch nicht durchsetzen. Auch wenn erst 15 Pflichtspiel-Einsätze zu Buche stehen, deutete Richards bereits sein großes Potenzial an. Seine technischen Fähigkeiten versetzten schon so manchen Zuschauer in der Allianz Arena ins Schwärmen.

Allein es fehlt noch an der Konstanz und Beständigkeit in der Rückwärtsbewegung. „Das Tempo im Spiel ist ganz anders. Alles geschieht gleichzeitig, wenn du nur einmal blinzelst, hast du etwas verpasst“, erklärt Richards im Interview mit dem Club-Magazin „51“. Der 23-Jährige wähnt sich aber auf einem guten Weg. „Ich habe das Gefühl, dass ich jeden Tag dazulerne, dass ich meinem Spiel ständig neue Elemente hinzufüge, einfach, weil ich diese Qualität um mich habe. Ich denke, dass ich schon jetzt ein besserer Spieler bin als im letzten Sommer.“

Richards beim Bowling mit Musiala und Davies: „Phonzy hat einen starken Arm, aber...“

Neben dem Fußball treibt Omar Richards ein ungewöhnliches Hobby. Mit Teamkollegen vom FC Bayern wie Alphonso Davies oder Jamal Musiala zieht es ihn auf die Bowlingbahn. „Was ich auch gerne mache, ist Bowling. Bei mir ums Eck habe ich eine gute Bahn gefunden. Manchmal bin ich dort mit ein paar Jungs aus der Mannschaft, Alphonso oder Jamal zum Beispiel“, verrät Richards. Und wer ist Bayerns Bowling-Meister? „Phonzy hat einen starken Arm, aber die Genauigkeit...“, erklärt Richards mit einem Grinsen. „Ich selbst bin auch ein ganz ordentlicher Bowler, denke ich.“

Der gebürtige Londoner ist schon nach kurzer Zeit in München heimisch geworden. Richards spricht Deutsch und hat die Berge für sich entdeckt. „Ich mag auch den Marienplatz sehr und finde die Leute in München sehr herzlich. Jeder ist hilfsbereit. Die Stadt ist so anders als London. Hier ist alles sauber, das Leben ist weniger stressig.“

Omar Richards: Joshua Kimmich kümmert sich beim FC Bayern um Neuzugang

Ins Herz geschlossen haben ihn vom ersten Moment an auch die Mitspieler beim deutschen Rekordmeister (alle Titel des FC Bayern im Überblick). „Ich habe meinen Namen am Spind zwischen Serge Gnabry und Leroy Sané entdeckt. Das war unglaublich. Es hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das ja alles ganz normale Menschen sind, egal was sie auf dem Rasen draufhaben.“

Unter den neuen Kollegen hat sich besonders Joshua Kimmich um den Neuen gekümmert. „Vom ersten Tag an bis heute. Er fragt nach, wie es mir geht, gibt mir Tipps, was ich verbessern kann. Das schätze ich sehr“, sagt Richards, der mit 16 Jahren einen bitteren Karriere-Rückschlag erlebte. „Joshua ist wie ein großer Bruder für mich. Er versteht, dass es nicht so leicht ist, in ein fremdes Land zu ziehen, von einem kleinen Team zu einem der besten Clubs Europas zu wechseln.“

FC Bayern: Richards spricht über „Magie“ von Mitspielern

Richards hat großen Respekt vor der hohen Qualität seiner Teamkollegen. „Im Training oder im Spiel gibt es immer wieder Momente, wo ich denke: Brillant, das ist Magie! Dann schreie ich fast auf, weil ich kaum glauben kann, was mein Mitspieler da gerade gemacht hat. Ich will unbedingt auch dieses Level erreichen. Und um das zu schaffen, bin ich genau am richtigen Ort“, sagt Richards. Im Bundesliga-Spiel in Freiburg fehlt Alphonso Davies noch ein letztes Mal infolge seiner Herzmuskelentzündung. Die Chance für Richards? (ck)