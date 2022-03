FC Bayern München trauert um „Mitglied Nummer 1“

Von: Alexander Kaindl

Beim FC Bayern München gibt es einen Trauerfall. © kolbert-press / Imago

Das dienstälteste Vereinsmitglied des FC Bayern München ist tot. Der deutsche Rekordmeister trauert um seinen ehemaligen Kapitän Otto Schweizer.

München - Otto Schweizer ist tot. Der FC Bayern München* trauert um sein „Mitglied Nummer 1“. Der gebürtige Münchner sei im Alter von 97 Jahren gestorben, wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag über seine Kanäle mitteilte. Schweizer war einst selbst Spieler beim FCB: Zehn Jahre lang lief er in der ersten Mannschaft auf.

Präsident Herbert Hainer sagte in der offiziellen Vereinsmitteilung: „Otto Schweizer kam als junger Spieler zum FC Bayern und hat als treuer Weggefährte unseres Clubs in insgesamt über acht Jahrzehnten viele, viele außergewöhnliche Erfolge mit seinem FC Bayern erlebt. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen und Freunden: Unser herzliches Beileid im Namen der gesamten FC Bayern-Familie.“

FC Bayern München trauert um Otto Schweizer: Ehemaliger Kapitän stirbt im Alter von 97 Jahren

Schweizer war seit seinem 14. Lebensjahr Mitglied beim FCB, nach seiner Zeit in der Jugend spielte er bis 1953 in der ersten Mannschaft, die er zeitweise sogar als Kapitän anführte. In der Oberliga Süd kam er auf insgesamt 186 Einsätze und erzielte dabei 38 Tore. Außerdem war er in den 1960er Jahren einige Monate Dritter Vorsitzender des Vereins und von 2004 bis 2016 zwölf Jahre lang Teil des Ehrenrates, wie die Bayern weiter mitteilten. Insgesamt blickte das Ehrenmitglied auf 83 Jahre Mitgliedschaft beim FC Bayern. Seit 2018 war er die Nummer 1 - also das dienstälteste Mitglied im Verein.

Die Fans brachten in den sozialen Netzwerken ihre Trauer zum Ausdruck. Eine Anhängerin schrieb unter dem Facebook-Beitrag des FC Bayern: „Na, das hatte doch was! Mitglied Nr. 1 vom besten Club der Welt. Da kann er stolz gewesen sein. Irgendwann muss jeder gehen und 97 Jahre ist ein tolles Alter. RIP OTTO NUMBER ONE.“

Trauer um die „Nummer 1“: Der FC Bayern München ist der mitgliederstärkste Verein der Welt

Der FCB zählt aktuell - Stand März 2022 - knapp 300.000 Mitglieder. Kein Sportverein der Welt hat mehr. Auf Platz zwei steht momentan Benfica Lissabon mit mehr als 230.000 Mitgliedern, Platz drei geht dann wieder an München: Die Sektion des Deutschen Alpenvereins hat mehr als 180.000 treue Gefährten - ein beeindruckender Wert. Damit sticht man Clubs wie Borussia Dortmund (rund 158.000) oder den FC Barcelona (etwa 150.000) aus. (akl) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA