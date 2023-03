Mbappé tönt vor Bayern-Duell: PSG-Superstar kündigt Dreierpack an

Von: Vinzent Fischer

Für den FC Bayern steht am Mittwochabend das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain an. Superstar Kylian Mbappé zeigt sich vor dem Kracher angriffslustig.

München/Paris – Für den FC Bayern ist das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain die bislang wichtigste Partie der Saison. Nach der Krise in den ersten Spielen seit der WM in Katar haben die Bayern gerade rechtzeitig wieder in die Spur gefunden. Doch auch die Franzosen sind gut in Form – und machen vor dem Duell am Mittwoch in der Allianz Arena (Anpfiff: 21.00 Uhr) Druck.

FC Bayern: Pariser Starensemble macht vor Achtelfinal-Rückspiel Druck – Messi und Mbappé treffen

Am Samstag gewann das Pariser Starensemble im heimischen Prinzenpark gegen den FC Nantes mit 4:2. Weltmeister Lionel Messi erzielte dabei das 1:0. Doch vor allem für Kylian Mbappé war es ein besonderer Tag: Nach einer sehenswerten Ballannahme traf der 24-Jährige zum 4:2-Endstand – und schrieb damit Geschichte.

Es war Mbappés Treffer Nummer 201 im PSG-Trikot. Damit löste er den „Matador“ Edinson Cavani ab, der mit 200 Treffern der bislang erfolgreichste Torschütze der Vereinsgeschichte gewesen war. Der Superstar war zum Zeitpunkt des Treffers sogar Mannschaftskapitän. „Für mich als gebürtigen Pariser ist das etwas Besonderes“, sagte der dem TV-Sender Canal Plus. „Ich spiele, um Geschichte zu schreiben und ich habe immer gesagt, dass ich in Frankreich Geschichte schreiben will, in der Hauptstadt meines Landes, in meiner Stadt - und das tue ich jetzt“, so Mbappé weiter.

Auf die Frage, ob er am Mittwoch gegen die Bayern seine Treffer 202, 203 und 204 folgen lässt, antwortete der Superstar mit einer Kampfansage: „Ja und sogar noch mehr! Wir fahren nach München, um zu gewinnen und uns für die nächste Runde zu qualifizieren.“ Mbappés Vertragsverlängerung im Sommer hatte für Fassungslosigkeit in der Fußball-Welt gesorgt – er kassiert mehr als eine halbe Milliarde Euro.

PSG-Star Mbappé schon nach dem Hinspiel angrifflustig – kriegen die Bayern sein Tempo in den Griff?

Schon nach dem Hinspiel zeigte sich Mbappé angriffslustig. Erst zur zweiten Hälfte eingewechselt, brachte Mbappé die Münchner Abwehr mit seinem unnachahmlichen Tempo gehörig ins Schwitzen. Zwei Treffer des 24-Jährigen wurden aberkannt. Im Rückspiel wird Mbappé wohl für die vollen 90 Minuten auf dem Platz stehen.

Die Bayern haben sich nach der Krise stabilisiert. Im Südschlager gegen den VfB Stuttgart holte das Team von Trainer Julian Nagelsmann einen knappen Auswärtssieg (2:1). Gegen PSG wird sich zeigen, wie sattelfest die Bayern wirklich sind. (vfi)