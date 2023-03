Der nächste Bluff? PSG-Trainer spricht von Neymar-Ausfall gegen Bayern

Von: Christoph Gschoßmann

Im Hinspiel gegen Bayern hieß es von PSG-Seite, Mbappé falle aus - doch er spielte, wenn auch nur als Joker. Nun kündigte Paris-Coach Galtier einen Neymar-Ausfall an.

Paris / München - Wieder ein Bluff - oder wirklich ein herber Rückschlag für PSG? Paris Saint-Germain muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern München nach Angaben seines Cheftrainers auf Offensivstar Neymar verzichten. Das kündigte Christophe Galtier jedenfalls bei einer Pressekonferenz am Freitag an. Laut des Trainers sei der Ausfall des Brasilianers sei ein großer Verlust. Am kommenden Mittwoch müssen die französichen Haupststädter in der Allianz Arena antreten, zuvor steigt das Ligaspiel gegen Nantes am Samstag.

Er fehlt PSG womöglich in München: der Brasilianer Neymar. © IMAGO / Buzzi

Die Frage, die aufmerksamen Beobachtern in den Sinn kommt, lilegt nach dieser Aussage auf der Hand: Kann Neymar wirklich nicht spielen, oder blufft Paris schon wieder? Neymar hatte sich im Ligaspiel vor knapp zwei Wochen gegen Lille eine Knöchelverletzung zugezogen. Die PSG-Verantwortlichen hatten vor dem Hinspiel aber auch den Ausfall des Torschützenkönig derWM 2022, Kylian Mbappé, verlauten lassen. Doch der Franzose kurierte eine Muskelverletzung doch schneller aus und glänzte dann überraschend gegen die Münchner als Einwechselspieler. FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte bei Ankündigung der Mbappé-Verletzung seine Skepsis verkündet und gesagt, er gehe davon aus, dass der Angreifer spiele. So kam es dann auch.

Neymar da Silva Santos Júnior Geburstag/-ort: 5. Februar 1992 in Mogi das Cruzes, Brasilien Bisherige Vereine: FC Santos, FC Barcelona, Paris St. Germain Größte Erfolge: Champions-League-Sieger, 2 x Spanischer Meister, 4 x Französischer Meister, Olympiasieger, Klubweltmeister, Confed-Cup-Sieger

Champions League: Paris reist zwei Tage vor dem Rückspiel nach München

Das Hinspiel hatte der französische Serienmeister im eigenen Stadion mit 0:1 gegen die Bayern durch ein Tor von Kingsley Coman verloren. Die große Bedeutung der zweiten Partie für Frankreichs Topclub dokumentiert auch, dass das Team mit den Weltstars Lionel Messi und Mbappé bereits am Montagabend und damit zwei Tage vor dem Rückspiel nach München anreisen wird. Das ergibt sich aus dem Ablaufplan, den der FC Bayern am Freitag veröffentlichte.

Wer letztlich gegen die Bayern beginnt, wird sich wohl erst am Spieltag zeigen. Der Einsatz von Außenspieler Achraf Hakimi, den zuletzt muskuläre Problemen plagten, scheint gegen Bayern zumindest wahrscheinlich. Der länger verletzte Ex-Bayern-Profi Renato Sanches soll in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. (cgsc mit dpa)

