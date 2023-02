FC Bayern muss PSG „im Kollektiv stoppen“: Monaco-Ass Camara spricht im Interview über Messi und Nübel

Von: Philipp Kessler

Mohamed Camara von der AS Monaco spricht im tz-Interview mit Reporter Philipp Kessler (r.u.) auch über das Bayern-Duell mit PSG. © pk

Er weiß, wie es ist, gegen Messi und Co. zu bestehen: Mohamed Camara von der AS Monaco. Im Interview erzählt er von seinen Erfahrungen mit Bayern-Leihgabe Alexander Nübel.

München - Mohamed Camara (23) zählt zu den spannendsten Sechsern im Fußball-Geschäft. Vergangenen Sommer wechselte der Nationalspieler aus Mali von Salzburg nach Monaco. Im tz-Interview spricht Camara u.a. über Bayern-Leihgabe Alexander Nübel, Ex-1860-Profi Kevin Volland und das Europa-League-Duell mit Leverkusen. Zudem verrät er, wie man Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain stoppen kann.

Mohamed, Sie haben viereinhalb Jahre lang in Österreich gespielt. Was ist Ihr deutscher Lieblingssatz?

Mohamed Camara: Gemma, gemma! (lacht)

Ein gutes Stichwort, legen wir los: Die Bayern-Fans haben Sie gut in Erinnerung. In der letzten Saison wurden Sie im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League mit Ihrem ehemaligen Klub Red Bull Salzburg zum „Man of the Match“ gewählt.

Camara: An dieses Spiel erinnere ich mich sehr gerne zurück. Es war außergewöhnlich. Bayern München ist einer der größten Klubs der Welt. Red Bull Salzburg stand zum erstem Mal in der Geschichte im Achtelfinale der Champions League. Es war kein einfaches Spiel. Unser Trainer hat sehr hart gearbeitet, um uns bestmöglich vorzubereiten und ein gutes Ergebnis erzielen. Auch ich habe die ganze Mannschaft vor der Partie gepusht. Im Hinspiel haben wir sehr gut gespielt. Obwohl wir nicht gewonnen haben, war das Unentschieden ein gutes Ergebnis für uns. Und die Auszeichnung zum „Man of the Match“ war eine große Ehre für mich, ein sehr emotionaler Moment.

Im letzten Sommer sind Sie von Salzburg nach Monaco gewechselt. Sie wurden auf Anhieb zum Führungsspieler. Wie haben Sie sich so schnell integriert?

Camara: Es war nicht leicht für mich, Salzburg nach etwas mehr als vier Jahren zu verlassen und den nächsten Schritt zu machen. Beim AS Monaco wollte ich alles geben, um in bestmöglicher Verfassung loszulegen. Der Verein war eine große Hilfe für mich. Dafür und für die herzliche Aufnahme möchte ich mich beim ganzen Verein bedanken.

Auf dem Spielfeld sind Sie der verlängerte Arm von Coach Philippe Clement. Wie wichtig ist der Trainer für Sie?

Camara: Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Trainer. Er ist jemand, der viel mit den Spielern spricht, vor allem mit mir, auch während des Spiels. Er gibt mir Ratschläge für die ganze Mannschaft, und ich leite sie dann an meine Mitspieler weiter. Er überträgt mir viel Verantwortung - und das gefällt mir.

Mit 23 Jahren sind Sie unglaublich reif, ruhig und selbstbewusst. Es heißt, Sie haben eine alte Seele. Woher kommt Ihre mentale Stärke?

Camara: Das Leben ist nicht immer einfach. Um Erfolg zu haben, muss man mental stark sein. Ich habe viel gesehen und viel durchgemacht im Leben. Deshalb bin ich stark. Man kann ein sehr guter Fußballer sein, aber die Mentalität unterscheidet die Guten von den Großen.

„Am Anfang hat mir Alexander Nübel in Monaco sehr geholfen“

Einerseits können Sie das Spiel des Gegners zerstören, andererseits können Sie aber auch das Spiel der eigenen Mannschaft gestalten. Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?

Camara: Mein Stil in der malischen Auswahl ist Box-to-Box. Aber hier bei AS Monaco spiele ich anders. Ich muss mich anpassen und auf den Trainer hören. Ein großer Teil des Spiels ist defensiv. Bevor man angreifen kann, muss man erst einmal verteidigen.

Wer ist Ihr Vorbild?

Camara: N‘Golo Kanté ist eines meiner Vorbilder. Ich liebe ihn. Einige Jungs haben mich schon N‘Golo genannt. Ich glaube, das liegt daran, dass ich nie müde bin wie N‘Golo. Wir können immer noch eine Schippe drauflegen und die Extra-Meile gehen. Ich möchte weiterhin hart arbeiten, um ihm ähnlicher zu werden.

Was würden Sie gerne verbessern?

Camara: Keiner ist perfekt. Deshalb möchte ich jeden Tag besser werden. Ich möchte noch ausdauernder sein. Ich arbeite sehr viel. Ich will immer mehr, für mich ist es nie genug. Ich würde auch gerne mehr Tore schießen und mehr Vorlagen für meine Mitspieler geben.

In den letzten Wochen gab es große Diskussionen über eine mögliche Rückkehr von Torhüter Alexander Nübel zum FC Bayern. Sind Sie froh, dass er in Monaco bleibt?

Camara: Ja, darüber bin ich sehr glücklich. Am Anfang hat er mir in Monaco sehr geholfen. Er war ja schon vor mir da und konnte mir auf Deutsch Tipps geben. Alexander ist aber nicht nur für mich wichtig, sondern für die gesamte Mannschaft. Während des Spiels hilft er uns mit vielen guten Paraden. Deshalb sind wir sehr froh, dass er bleibt.

PSG? „Die Lösung ist, sie im Kollektiv zu stoppen“

Und Ihr bayerischer Teamkollege, Kevin Volland?

Camara: Kevin ist etwas Besonderes für mich. Er ist sehr nett, lustig und er hat mir auch in Monaco sehr geholfen. Wir haben ein wirklich gutes Verhältnis.

Monaco spielt demnächst in der Europa League gegen Vollands ehemaligen Verein Leverkusen.

Camara: Wir denken bereits daran. Es ist ein sehr wichtiges Spiel gegen ein großes Team in einer der besten Ligen der Welt. Wir wollen uns so gut vorbereiten, wie wir können. Wir möchten in der Europa League so weit wie möglich kommen.

Kurz davor werden Sie gegen PSG spielen. In einem Ihrer ersten Spiele für AS Monaco hatten Sie die Stars von Paris voll im Griff. In München fragen sich die Fans vor dem Bayern-Spiel gegen PSG: Wie kann man Neymar, Messi und Mbappé stoppen?

Camara: Das kann nicht nur ein einziger Mann schaffen. Die Lösung ist, sie im Kollektiv zu stoppen. Im ersten Ligaspiel gegen sie haben wir eine gute Leistung gezeigt, auch wenn wir „nur“ Unentschieden gespielt haben. Wir werden alles tun, um das Rückspiel gegen sie zu gewinnen.

Interview: Philipp Kessler