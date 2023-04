Nach nicht einmal einem Jahr: FC Bayern verbannt wohl Technischen Direktor von der Bank

Von: Christoph Wutz

Es brodelt zurzeit personell beim FC Bayern, nicht nur auf dem Platz. Jetzt muss wohl der Technische Direktor seinen Platz auf der Trainerbank räumen.

München – Der FC Bayern kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Wirbel im Zuge des Trainerwechsels von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel vor einigen Wochen, dem Pokal-Aus daheim gegen den SC Freiburg und der 0:3-Niederlage im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales bei Manchester City stehen nun wohl Veränderungen hinter den Kulissen des Rekordmeisters an. Wie der Kicker berichtet, erwägen die Bayern-Bosse ernsthaft, den Technischen Direktor Marco Neppe von der Trainerbank zu verbannen.

Neppe beschwert sich bei Bayern-Spielen wohl zu oft beim Schiedsrichter

Hintergrund der bevorstehenden Entscheidung ist wohl, dass sich Neppe in letzter Zeit zu häufig beim Schiedsrichtergespann, insbesondere beim Vierten Offiziellen, beschwert haben soll. Dem möchten die Verantwortlichen des FC Bayern nun entgegengewirken, indem der 36-jährige Ex-Profi seinen Platz neben Thomas Tuchel und Co. während der Spiele der Münchner räumen muss.

Der Kicker schreibt weiter, dass Neppe bereits das nächste Spiel der Bayern am Samstag gegen die TSG Hoffenheim nicht mehr von der Bank aus verfolgen könnte. Wo er stattdessen in Zukunft sitzen wird, ist noch unklar.

Wird wohl in Zukunft nicht mehr auf der Bayern-Bank sitzen: der Technische Direktor Marco Neppe.

Er übernahm Salihamidzics Platz auf der Münchner Bank erst letztes Jahr

Den Platz auf der Trainerbank bei Spielen der Münchner übernahm Neppe erst im vergangenen Sommer von Salihamidzic, weil dieser mehr in den Hintergrund rücken wollte und daher auf die Tribüne zum Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer umzog.

Neppe ist seit 2014 beim FC Bayern. Nachdem er zuerst bis 2017 als Scout tätig war und die Scouting-Abteilung des Rekordmeisters anschließend vier Jahre leitete, ist er seit 2021 Technischer Direktor der Bayern und als solcher neben Sportdirektor Hasan Salihamidzic für die Kaderplanung der Münchner verantwortlich. Über die Jahre bewies Neppe einen guten Riecher auf dem Transfermarkt, setzt – wie etwa bei der Vertragsverlängerung mit Leon Goretzka – auch auf innovative Methoden und hat unter anderem die Verpflichtung von Jamal Musiala eingefädelt. Er gilt als einer der engsten Vertrauten von Brazzo.

Neppe wegen Bayern-Transferpolitik zuletzt vermehrt in der Kritik

Allerdings war die Kritik an der Münchner Transferpolitik und damit auch an Salihamidzic und Neppe zuletzt lauter geworden, nachdem bislang trotz hoher Ausgaben außer Matthijs de Ligt keiner der Bayern-Zugänge in der laufenden Saison wirklich eingeschlagen ist.

Auch Sadio Mané konnte seit seiner Ankunft im Sommer kaum mit sportlichen Leistungen Schlagzeilen schreiben. Nachdem er wegen einer Verletzung ab dem Herbst mehrere Monate ausfiel, steht der Senegalese jetzt wegen einer Auseinandersetzung mit Leroy Sané in der Kabine nach dem Champions-League-Spiel in Manchester im Fokus. (wuc)