FCB-PK jetzt im Live-Ticker: Sind die Bayern-Stars immer noch müde, Herr Tuchel?

Von: Marius Epp

Drucken Teilen

Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz des FC Bayern. © IMAGO/Wunderl

Der FC Bayern empfängt am Mittwoch den FC Kopenhagen in der Champions League. Rotiert Thomas Tuchel? Die Pressekonferenz im Live-Ticker.

Pressekonferenz des FC Bayern mit Thomas Tuchel und Konrad Laimer | Dienstag, 13 Uhr

Folgt gegen Kopenhagen die große Rotation?

Dieser Live-Ticker zur Bayern-PK wird laufend aktualisiert

Update vom 28. November, 12.55 Uhr: Gleich wird gesprochen in der Allianz Arena. Neben Trainer Thomas Tuchel wird auch Konrad Laimer vor Ort sein.

Erstmeldung vom 28. November:

München – Nur vier Spiele benötigte der FC Bayern, um sich den Gruppensieg in der Champions League zu sichern. Das Heimspiel gegen den FC Kopenhagen (Mittwoch, 21 Uhr) ist somit sportlich erst einmal zweitrangig – und das dürfte Thomas Tuchel nicht gerade ungelegen kommen.

Am vergangenen Donnerstag schlug er vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln Alarm und prangerte die zu hohe Belastung seiner Spieler an. Die Möglichkeit zur Rotation ist nun gegeben. Ein paar Wechsel in der Startformation wird der Coach recht sicher vornehmen, möglicherweise gibt er in der Pressekonferenz am Dienstag Einblicke in seine Planungen. Neben Tuchel wird sich Konrad Laimer den Fragen der Journalisten stellen.

FC Bayern: Tuchel-PK vor dem Spiel gegen Kopenhagen im Live-Ticker

Erfreuliche Nachrichten für Tuchel gab es zuletzt vom Trainingsplatz: Innenverteidiger Matthijs de Ligt absolvierte zum ersten Mal wieder ein Lauftraining. De Ligt hatte sich beim Münchner Pokal-Aus gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken Anfang des Monats einen Teilriss des Innenbandes im Knie zugezogen. Seitdem fällt er aus.

Auch am Mittwoch wird er fehlen – die Innenverteidigung stellt sich also wieder von allein auf. Minjae Kim und Dayot Upamecano müssen ran. Eine Verschnaufpause würde den Vielspielern aber guttun. Womöglich müssen wieder Noussair Mazraoui oder Leon Goretzka hinten aushelfen. (epp)