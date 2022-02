Bayern-PK heute im Live-Ticker: Nagelsmann-Überraschung gegen Bochum?

Von: Alexander Kaindl

Julian Nagelsmann tritt am Freitag vor die Presse. © Philippe Ruiz/imago-images

Der FC Bayern München ist am Samstag in Bochum gefordert. Was hat Julian Nagelsmann vorab zu sagen? Die Freitags-PK - ab 12.30 Uhr hier im Live-Ticker.

München - Ein Duell unter Freunden: Der VfL Bochum erwartet am Samstag (15.30 Uhr) den FC Bayern München. Man kennt und schätzt sich - nicht zuletzt wegen der Fanfreundschaft der beiden Vereine, die schon seit 1973 besteht. So manch ein Beteiligter trägt beide Herzen in der Brust, beispielsweise die einstige Bayern-Trainer-Legende Hermann Gerland. Der Tiger ist in Bochum geboren, war dort als Spieler und Coach aktiv.

Leon Goretzka sammelte „anne Castroper“ seine ersten Erfahrungen als Fußball-Profi und ist inzwischen Leistungsträger beim FC Bayern - wenn er nicht verletzt fehlt, wie es aktuell der Fall ist. Aber es geht auch andersherum: Milos Pantovic wurde beim Rekordmeister ausgebildet, spielt inzwischen in Bochum und überzeugt dort mit spektakulären Toren.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann heute im Live-Ticker

Vor dem Wiedersehen am Samstag ist bei den Bayern einiges los: Niklas Süle hat verkündet, den Verein in Richtung Dortmund zu verlassen. Also ausgerechnet zum großen Rivalen! Während der Woche gab es dann noch Corona-Chaos - Jamal Musiala wurde positiv getestet, darüber hinaus gab es Verwirrung um Sven Ulreich. Ausgerechnet Ulreich! Denn der Torhüter-Oldie soll eigentlich Manuel Neuer ersetzen, der sich am Sonntag einer Knie-OP unterzogen hatte und nun wochenlang ausfällt. Die gute Nachricht aus Sicht der Bayern: Ulreichs Test war letztlich doch negativ. Er kann gegen Bochum spielen.

Und wer noch? Möglicherweise kommt es sogar zu einem Blitz-Comeback von Goretzka gegen seine alte Liebe? Trainer Julian Nagelsmann hatte jüngst verkündet: „Es kann sein, dass er extrem kurzfristig zurückkommt, in zwei Wochen. Es kann aber auch sein, dass es Ewigkeiten dauert." Aktuell ist wohl eher das zweite wahrscheinlich. Nagelsmann wird auf der Spieltags-PK, die wir ab 12.30 Uhr hier im Live-Ticker begleiten, sicher neue Tendenzen liefern. (akl)