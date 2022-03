FC Bayern: Nagelsmann gibt Entwarnung bei drei Offensiv-Stars – und freut sich auf „Toskana Deutschlands“

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz des FC Bayern. © ULMER/Imago

Der FC Bayern muss nach der Champions-League-Gala in der Bundesliga ran. Die FCB-PK mit Julian Nagelsmann vor dem Hoffenheim-Spiel im Ticker zum Nachlesen.

FC Bayern: Die Pressekonferenz mit Trainer Julian Nagelsmann* im Live-Ticker, Freitag, 12 Uhr

Bundesliga in Hoffenheim am Samstag: Nach der glorreichen Champions-League-Nacht gegen Salzburg sind die Bayern wieder in der Liga gefordert.

Die PK mit Julian Nagelsmann im Ticker zum Nachlesen.

Update vom 11. März, 12.30 Uhr: Damit ist die PK des FC Bayern vor dem Bundesliga-Gastspiel in Hoffenheim beendet. Julian Nagelsmann freut sich über die Rückkehr zu seinem Ex-Klub, zum ersten Mal mit Zuschauern. Der Trainer gab zudem Entwarnung bei den angeschlagenen Offensiv-Stars Kingsley Coman, Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting, die nach dem Champions-League-Sieg gegen Salzburg am Donnerstag zur Behandlung mussten.

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) über...

...das Personal und seine möglichen Pläne für Veränderungen: „Es sieht grundsätzlich alles gut aus. Gestern waren ein paar Spieler zur Behandlung da. Bei Coman, Gnabry und Choupo-Moting ist alles ohne Befund oder Dramaturgie. Sie kommen heute alle ins Training und werden auch zur Verfügung stehen. Wir werden bisschen was anpassen, aber nicht alles über den Haufen werfen. Wie gewohnt, verrate ich das aber nicht. Ihr müsst ja euren Job machen und beobachten was wir machen.“

...die Stimmung nach dem Salzburg-Spiel: „Ich fand unsere Art vorher wie wir aufgetreten sind auch nicht schlecht. Gestern war ein freier Tag und heute ist Abschlusstraining. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass wir den Turnaround geistig mental brauchten. Klar ist aber auch, dass es ein sehr wichtiges und eindrucksvolles Spiel war.“

...die Aufstellung, die zuletzt zumeist erwartbar war: „Natürlich ist Variabilität nicht verkehrt. Wir versuchen aber immer die formstärksten Spieler auf den Platz zu bringen kombiniert mit einer gewissen Anpassung. 13,14 Spieler bekommen 95 Prozent der Spielzeit, das ist nicht nur bei Bayern so. Wenn mit Goretzka, Davies und Tolisso drei wegfallen, verteilt es sich noch mehr auf die anderen Elf. Klar haben wir hintendran noch den ein oder anderen Herausforderer. Sie sind aber nicht so stabil, dass man darüber nachdenkt dauerhaft zu wechseln. Jeder soll das Gefühl haben bei gutem Training eine Chance zu bekommen. Am Ende liegt es am Spieler, wie viel Spielzeit er bekommt. Wir haben aber insgesamt einen sehr, sehr guten Stamm.“

...Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß: „Ich würde nicht den Nachnamen tauschen wollen, das ist auch nicht immer ein extrem großer Vorteil und nicht ganz so leicht die Erwartungen zu erfüllen. Er ist ein toller Trainer und guter Typ. Wir telefonieren und schreiben ab und zu mal. Man kann sich mit ihm gut austauschen. Ich mag ihn sehr gern. Ich freue mich, dass es so gut läuft bei ihm.“

...seine Zeit in Hoffenheim und ob er etwas vermisst: „Ne, die Medienlandschaft vermisse ich nicht, ich habe ja Top-Nachfolger hier. Wenn man in dem Klub groß wird und die Champions League erreicht, das sind prägende Momente in einem Trainerleben. Bei Hoffenheim war ich mehr Trainer, bei Bayern mehr Coach. Man konnte die Spieler von der Jugend zum Profi entwickeln. Das war sehr interessant. Alex Rosen vermisse ich, wir haben einen unheimlich guten Draht, privat wie beruflich. Heidelberg mit Königsstuhl und Weißenstein ist immer eine Reise wert mit dem Mountainbike. Die einzige Region mit München, in der ich mir dauerhaft vorstellen kann zu leben. Ich freue mich in Mannheim zu landen und mit dem Bus durch die Toskana Deutschlands zu tingeln.“

...über Jamal Musiala, der vor seinem 50. Bundesligaspiel steht: „Seine Entwicklung ist gut. Das Verlässlichkeits-Thema wird deutlich besser, manchmal will er den Ball aber noch zu lange halten. Er ist sehr ballsicher und kann sich aus Drucksituationen lösen. Er hat zuletzt konstant sehr gut gespielt, das ist der nächste Entwicklungsschritt, den er geht. Das hat er jetzt im Griff. Seine Bedeutung für Bayern München ist riesengroß.“

...die Entwicklung von Hoffenheim-Leihgabe Chris Richards: „Er nimmt eine gute Entwicklung, aber das braucht er auch. Es ist perfekt für ihn, er kennt den Trainer sehr gut. Es passt vom Niveau. Er spielt, das ist das Entscheidende, bei uns hätte er deutlich weniger gespielt. Schade, dass er morgen nicht spielen kann, er kommt aber bestimmt schnell wieder auf die Beine. Über seine Zukunft werden wir gemeinsam einen sinnvollen Weg wählen.“

...seinen „Meisterplan“ mit den fünf Spielen vor der Länderspielpause: „Der sollte über das ganze Jahr verfolgt werden, sonst wird‘s schwierig. Es werden aber jetzt viele Weichen gestellt. Wir haben am Dienstag ein sehr gutes Zeichen hinterlassen. Es sind sehr toughe Mannschaften gegen die wir spielen, deshalb habe ich diese fünf Spiele genannt.“

...sein erstes Spiel als FCB-Trainer gegen Hoffenheim, im Hinspiel saß er coronaerkrankt noch in der Küche: „Der Gegner ist sehr gefährlich, sie haben die letzten vier Spiele gewonnen. Sie haben nach uns auch in der gegnerischen Hälfte die meisten Kilometer abgespult. Sie sind extrem gefährlich. Es ist schwer gegen sie zu spielen, weil sie gut hinten rausspielen können. Die Spiele mit Leipzig in Hoffenheim waren auch immer schwer. Wir sind gewarnt, eine Top-Leistung abzurufen. Es ist für mich das erste Spiel in Hoffenheim mit Zuschauern. Das Auspfeifen ist hoffentlich jetzt vorbei, das wäre in den ersten Wochen danach akuter gewesen. Ich freue mich auf die Rückkehr, wo ich unglaublich schöne neun Jahre verbracht habe.“

Update vom 11. März, 11.58 Uhr: Gleich startet die Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Gastspiel in Hoffenheim. Wir sind gespannt, was Trainer Julian Nagelsmann nach der Champions-League-Gala gegen Salzburg zu sagen hat.

Update vom 11. März, 11.35 Uhr: Kann sich der FC Bayern nach der berauschenden Champions-League-Nacht vor dem Gastspiel in Hoffenheim wieder auf den Alltag Bundesliga konzentrieren? In dieser Saison hat das bislang zumindest gut geklappt. Die Bayern gewannen nämlich die jüngsten fünf Bundesliga-Spiele nach einer Champions League-Partie. Insgesamt wurden sechs der sieben Liga-Duelle im Anschluss an einen internationalen Einsatz in dieser Saison gewonnen (dazu 1:2 gegen Frankfurt Anfang Oktober).

Übrigens: Auch das Hinrunden-Match fand zum Ende einer englischen Woche statt - Ende Oktober ließen die Münchner dem 4:0 bei Benfica Lissabon den 4:0-Heimsieg gegen die TSG folgen. In einer knappen halben Stunde beginnt die FCB-PK mit Trainer Julian Nagelsmann.

FC Bayern: Nagelsmann-PK im Live-Ticker - Bundesliga in Hoffenheim nach CL-Gala

Vorbericht: München - Nach der Gala in der Champions League mit dem 7:1 gegen RB Salzburg ist vor der Bundesliga. Der FC Bayern München ist beim Tabellendritten TSG Hoffenheim zu Gast - das nächste Spitzenspiel nach dem 1:1 gegen den Vierten Leverkusen in der Vorwoche. Die Bayern haben komfortable neun Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund, allerdings auch ein Spiel mehr auf dem Konto. Doch aufgepasst: Die Sinsheimer haben als einziges Team die letzten vier Bundesligaspiele gewonnen.

Für Trainer Julian Nagelsmann wird es ein besonderes Spiel. Zum ersten Mal kehrt der Landsberger als Bayern-Coach zu seinem Ex-Klub Hoffenheim zurück, im Hinspiel siegten die Bayern mit 4:0 in München. Nagelsmann machte bei Hoffenheim zwischen 2016 und 2019 seine ersten Schritte als Trainer im Profifußball. Auf der Pressekonferenz des FC Bayern am Freitagmittag um 12 Uhr wird Nagelsmann wohl ein paar Erinnerungen teilen. Wir begleiten die PK hier im Live-Ticker.

FC Bayern: Nagelsmann-PK im Live-Ticker - Leon Goretzka vor baldiger Rückkehr

Nach dem beeindruckenden Sieg gegen Salzburg können die Bayern nun ein wenig durchschnaufen. Noch zwei Bundesligapartien warten, bevor es Ende März in die Länderspielpause geht. Danach wartet im Frühjahr die für den FC Bayern entscheidende und so wichtige letzte Saisonphase.

Mit dabei sein könnte dann auch wieder Langzeit-Patient Leon Goretzka sein. Der Mittelfeldspieler, den seit Anfang Dezember Probleme an der Patellasehne im linken Knie plagen, intensiviert das Training und steht vor einer baldigen Rückkehr ins Mannschaftstraining. Goretzka machte am für die Profis freien Donnerstag erstmals wieder Torschusstraining und absolvierte dazu einen Fitness-Parcours (mit Slalom-Stangen, kleinen Hürden, Kurzsprints und Passübungen).

„Bei Leon bin ich ganz guter Dinge! Ich gehe schon davon aus, dass er bis zum Viertelfinale wieder einsatzfähig ist, wenn der Verlauf jetzt so weitergeht“, hatte Nagelsmann bereits am Dienstag angekündigt. Auch Coco Tolisso schuftet für ein Comeback. Der Franzose soll nach seinem Muskelfaserriss nächste Woche ins Team zurückkehren.

FC Bayern: Nagelsmann-PK im Live-Ticker - Müller vor Vertragsverlängerung

Ruhig dürfte es an der Säbener Straße auch in den nächsten Wochen nicht werden. Denn nicht nur die Mannschaft auch die Bosse müssen liefern. Vertragsverlängerungen mit den Führungsspielern Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Thomas Müller oder Serge Gnabry stehen ins Haus. Alle Arbeitspapiere laufen im Jahr 2023 aus.

Nach tz-Informationen sind Gespräche über Müllers Vertragsverlängerung bereits angelaufen. Über den aktuellen Stand und alle anderen FC Bayern News spricht Trainer Julian Nagelsmann heute ab 12 Uhr auf der Pressekonferenz. In unserem Live-Ticker zur FCB-PK verpassen Sie nichts. (ck)