Bayern-PK heute im Live-Ticker: Was sagt Nagelsmann zum Champions-League-Aus?

Von: Alexander Kaindl

Julian Nagelsmann muss das Champions-League-Aus des FC Bayern München erklären. © Michael Weber / Imago

Der FC Bayern München muss am Wochenende gegen Arminia Bielefeld ran. Wir begleiten die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann am Karfreitag ab 13.30 Uhr im Live-Ticker.

München - Nach dem bitteren Aus in der Champions League warten auf den FC Bayern München nun die Alltagsaufgaben in der Bundesliga. Am 30. Spieltag sind die Roten bei Arminia Bielefeld gefordert, die Marschroute ist klar: Wiedergutmachung ist angesagt.

Der Rekordmeister musste nach dem Ausscheiden schon eine Menge Kritik einstecken, Lothar Matthäus und Didi Hamann richteten deutliche Worte an ihren ehemaligen Verein.

FC Bayern München: Pressekonferenz im Live-Ticker - Was sagt Nagelsmann zum Champions-League-Aus?

Wenn die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am Ostersonntag (ab 15.30 Uhr) auf der Alm zu Gast ist, wird das dramatische Scheitern in der Königsklasse natürlich noch ein Thema sein. Bei der anstehenden Spieltags-Pressekonferenz sowieso: Was sagt der Coach zum 1:1 gegen Villarreal? Welche Schlüsse zieht er, welche Fehler hat man schon analysiert? Darüber wird Nagelsmann am Karfreitag ab 13.30 Uhr Auskunft geben.

In der Bundesliga sind die Rollen klar verteilt, Bayern kann die zehnte Meisterschaft in Folge schon am 31. Spieltag klarmachen - ausgerechnet im Heimspiel gegen den großen Rivalen aus Dortmund. Eine Woche zuvor reisen die Münchner ihrerseits in den Westen der Republik. Für Bielefeld geht es ums blanke Überleben, aus den letzten fünf Spielen gab es nur einen Punkt. Dementsprechend sind die Arminen auf Platz 16 abgerutscht. (akl)