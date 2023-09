Bayern-PK heute im Live-Ticker: Große Rotation bei Bundesliga-Duell gegen Bochum?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga auf den VfL Bochum. Thomas Tuchel stellt sich den Fragen der Presse. Der Live-Ticker.

FC-Bayern-Pressekonferenz mit Thomas Tuchel; Freitag, 13 Uhr

Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer.

Der Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update, 13.01 Uhr: Tuchel nimmt Stellung zum Personal und ob de Ligt und Müller in der Startelf stehen werden. „Es gibt immer den Gedanken, wir müssen aber erst schauen, wer einsatzfähig sind. Es wird keine Rotation um des Rotationswillen sein. Bochum hat eine gute Serie mit drei Spielen ohne Niederlage. Wir müssen die beste Aufstellung für das Spiel finden.“

Update 13.00 Uhr: Thomas Tuchel ist da und es geht pünktlich los.

Update vom Freitag, 22. September, 12.50 Uhr: In weniger als zehn Minuten wird sich Thomas Tuchel den Fragen der Presse vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bochum stellen. Wird die Startelf ordentlich durchgemischt? Gleich wissen wir mehr.

Erstmeldung: München – Für den FC Bayern München geht es Schlag auf Schlag. Nach dem Auftakt in der Champions League, der mit einem 4:3-Sieg über Manchester United geglückt ist, geht es in der Bundesliga weiter mit der Partie gegen den VfL Bochum. Es ist das dritte Heimspiel in Folge für den deutschen Rekordmeister, der nach dem verpatzten Sieg gegen Leverkusen auch in der Bundesliga wieder einen Sieg einfahren will.

FC Bayern gegen VfL Bochum: Rotation beim deutschen Rekordmeister?

Im Duell mit dem VfL Bochum ist der FC Bayern München großer Favorit und kann sich eigentlich nur selbst schlagen. Dennoch haben die Gäste aus dem Ruhrpott gezeigt, dass sie unangenehm zu bespielen sind. Das gilt aber meistens nur für Heimspiele, denn außerhalb des Ruhrstadions gelingt dem VfL Bochum nicht viel.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Nach dem Champions-League-Spiel unter der Woche könnte Bayern-Trainer Thomas Tuchel die Rotationsmaschine anwerfen. Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui wären beispielsweise Kandidaten für die Startelf, ebenso Kingsley Coman, der Serge Gnabry in der Offensive ersetzen könnte und auch Thomas Müller ist eine Option für die Anfangsformation. Thomas Tuchel wird auf der Pressekonferenz sicherlich dazu Stellung nehmen. Wir berichten im Live-Ticker. (smr)