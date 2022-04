„Kann die Frage nicht beantworten, ohne zu lügen“: Nagelsmann kommt bei Transfer-Frage ins Schlingern

Von: Marius Epp

Teilen

Julian Nagelsmann stellt sich den Fragen der Journalisten. © Eibner-Pressefoto/imago

Die Bundesliga erwacht aus der Länderspielpause, den FC Bayern erwartet am Samstag ein schweres Spiel gegen den SC Freiburg. Die PK mit Julian Nagelsmann im Live-Ticker.

Der FC Bayern spielt am Samstag auswärts gegen den SC Freiburg*.

Zwei Langzeit-Ausfälle stehen vor dem Comeback.

Wir begleiten die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann* ab 12 Uhr im Live-Ticker.

+++ AKTUALISIEREN +++

12.25 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

12.24 Uhr: Niklas Süle kehrt ebenfalls in den Kader zurück. „Er soll morgen Spielzeit bekommen, damit er wieder reinkommt“, sagt der Bayern-Trainer.

12.21 Uhr: Nagelsmann spricht über die Perspektive von Marc Roca: „Die Rolle ist nicht so, wie er sich das wünscht, das ist ja klar. Er hat auf der Position starke Konkurrenz. Wenn wir mit einer Sechs spielen, gibt es die Position nur einmal, und er ist nun mal ein klarer Sechser. Am Ende ist es ein Thema zwischen ihm und dem Klub. Er ist ein stolzer Spanier, der mehr spielen will. Er lässt sich aber nie hängen, ich bin mit seiner Trainingsleistung sehr zufrieden.“

12.20 Uhr: Alphonso Davies wird zum Hinspiel gegen Villarreal wieder in den Kader zurückkehren, wie Nagelsmann bestätigt. Gegen Freibug ist er noch nicht dabei.

12.19 Uhr: Nagelsmann über Nico Schlotterbeck: „Er ist ein sehr guter Spieler spielt mutig und aggressiv. Freiburg wird ihn irgendwann verkaufen. Aber er ist Spieler von Freiburg, deshalb werde ich das nicht weiter kommentieren.“

12.16 Uhr: Kommt ein neuer Innenverteidiger? „Pavard kann ein Süle-Ersatz sein. Die Frage kann ich in der Tiefe noch nicht beantworten, ohne zu lügen. Wir sind auf dem Markt aktiv und schauen, was auf der Position geht. Ob wir dann jemanden holen, kann ich nicht sagen. Wir wollen auch auf anderen Positionen noch nachlegen.“

12.14 Uhr: In den nächsten Monaten stehen für den FC Bayern viele entscheidende Spiele an. Worauf kommt es an? „Am Ende ist das wichtigste, dass alle gesund bleiben. Stichwort Belastungssteuerung. Die Spieler müssen die Gier aufrecht erhalten und mental und körperlich fit sein. Wir können nahezu aus dem Vollen schöpfen“, antwortet der Trainer.

12.12 Uhr: Nagelsmann lobt den kommenden Gegner SC Freiburg: „Sie machen seit Jahren herausragende Arbeit. Christian Streich ist ein mega geiler Typ mit einer guten Einstellung, ich mag ihn unglaublich gern. Er ist ein berufliches Vorbild von mir. Sie haben gar keine Nervosität im Verein, auch wenn es mal nicht so läuft. Sie arbeiten sehr kontinuierlich und haben eine gute Scouting-Abteilung, gute Verbindungen in die Schweiz und nach Frankreich. So refinanzieren sie sich sehr gut. Sie haben nicht immer die besten Einzelspieler, aber ein tolles Gespür für eine Mannschaft, die funktioniert. Das Gesamtgefüge ist sehr stimmig.“

12.08 Uhr: Nagelsmann erklärt, warum er Vegetarier ist: „Tierschutz ist für mich wichtig. Auch das Thema Umweltschutz hat mich dazu bewegt, kein Fleisch mehr zu essen.“

12.05 Uhr: Reist Joshua Kimmich zum Spiel gegen Freiburg nach? Er erwartet Nachwuchs. „Wenn alles ruhig bleibt, kann er nachreisen. Wir haben eine Deadline festgelegt, bis wann er nachkommen kann, dass es noch Sinn macht. Die Geburt ist aber wichtiger als das Spiel. Gestern hat er unglaublich gut trainiert, da hatte man das Gefühl, das Kind sei schon da.“

12.04 Uhr: Nagelsmann zur Zukunft von Serge Gnabry: „Er fühlt sich, glaube ich, sehr wohl bei uns. Ich bin guter Dinge, dass wir da auf einen grünen Zweig kommen. Er ist ein Top-Spieler. Er sollte es als Kompliment auffassen, dass er bei mir auf verschiedenen Positionen spielt.“

12.02 Uhr: Werden Spieler gegen Freiburg geschont? „Das machen wir nur, wenn ein Spieler angeschlagen ist. Robert Lewandowski hat noch ein bisschen Schmerzen, da müssen wir schauen. Wir werden schauen, wie die Untersuchung ausfällt. Ich gehe davon aus, dass er spielen kann - wie lange, müssen wir sehen. Leon Goretzka hat ein bisschen muskuläre Probleme. Er hat die letzten Wochen herausragend trainiert, ich würde ihn gerne spielen lassen. Ansonsten ist nicht geplant, jemanden zu schonen. Freiburg ist ein starker Gegner.“

12 Uhr: Die Pressekonferenz an der Säbener Straße beginnt.

Update, 11.58 Uhr: Jeden Moment tritt Julian Nagelsmann vor die Kameras, gleich geht es los.

Erstmeldung vom 1. April: München - Im Breisgau will der FC Bayern* am Samstag (15.30 Uhr) einen weiteren Schritt zur Meisterschaft machen. Der SC Freiburg und Christian Streich haben sich jedoch viel vorgenommen.

„Wir wollen ihnen richtig Paroli bieten“, sagte Streich auf der Pressekonferenz. Er fordert von seinen Spielern Ruhe am Ball und „keine Angst, nur weil ein Bayern-Trikot auf dich zurennt. Denn erstmal ist es nur ein Trikot.“ Auch die badische Trainer-Ikone gibt aber zu, dass im rot-weißen Trikot eine Menge Qualität steckt.

FC Bayern: PK mit Julian Nagelsmann im Live-Ticker - Goretzka und Davies schon fit?

Wohl sogar noch mehr Qualität als in den letzten Spielen, denn die Bayern dürfen sich auf die Rückkehr zweier lange vermissten Spieler freuen: Leon Goretzka* und Alphonso Davies* werden aller Voraussicht nach wieder im Kader stehen. Wie fit die beiden nach ihren langen Ausfällen schon sind, wird wohl eine der Fragen sein, die Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz beantworten muss.

Die Länderspielpause haben die Münchner dieses Mal fast unbeschadet überstanden. Nur Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting brachte eine Corona-Infektion aus Afrika mit, möglicherweise hat er weitere Bayern-Spieler angesteckt. Wenigstens hat sich die Reise für ihn und Kamerun gelohnt - der 33-Jährige schoss die „unzähmbaren Löwen“ mit einem Tor im entscheidenden Spiel gegen Algerien zur WM in Katar.

FC Bayern: PK mit Julian Nagelsmann im Live-Ticker

Coach Nagelsmann gab im vereinseigenen Podcast des FC Bayern zuletzt einige spannende Anekdoten zum Besten. Er erzählte unter anderem von einem Ski-Unfall mit seinem Co-Trainer* und seiner Nervosität bei der ersten Ansprache vor den Bayern-Stars*. Plaudert der Landsberger auf der Pressekonferenz wieder aus dem Nähkästchen? Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie keine spannende Aussage - ab 12 Uhr geht‘s los. (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA