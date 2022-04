Bayern-PK im Live-Ticker: Wen lässt Nagelsmann im Matchball-Spiel gegen den BVB ran?

Von: Momir Takac

Der FC Bayern kann gegen Borussia Dortmund die Meisterschaft in der Bundesliga perfekt machen. Die PK mit Trainer Julian Nagelsmann im Live-Ticker.

Der FC Bayern München* kann am viertletzten Spieltag die Meisterschaft in der Bundesliga perfekt machen.

Am Samstagabend ist Erzrivale Borussia Dortmund in der Allianz Arena zu Gast.

Wir begleiten die Pressekonferenz mit Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag ab 13.30 Uhr im Live-Ticker.

München - High Noon in München: Am Samstagabend (18.30 Uhr) kann der FC Bayern in der Bundesliga die Meisterschaft klarmachen - drei Spieltage vor Schluss. Zu Gast in der Allianz Arena ist niemand Geringeres als Erzrivale Borussia Dortmund. Bei einem Sieg ist rechnerisch alles klar. Bei einem Remis eigentlich auch. Denn in dem Fall müsste der BVB in drei verbleibenden Partien 27 Tore aufholen.

FC-Bayern-PK vor Kracher gegen BVB: Nagelsmann voller Vorfreude

Nach der Tristesse durch das Aus in der Champions League gegen Villarreal herrscht an der Säbener Straße eine gewisse Vorfreude. „Wichtig für uns, dass wir jetzt dieses Matchball-Spiel zu Hause haben gegen Dortmund. Das ist schon eine gute Fügung, die es nicht so oft gibt - und da freuen wir uns drauf“, wird Bayern-Trainer Julian Nagelsmann im kicker zitiert.

Die Dortmunder wollen den Bayern diese Möglichkeit natürlich verwehren. Alle im Team des BVB wüssten, dass dem Rekordmeister ein Sieg zur Meisterschaft reicht, erklärte Manuel Akanji dem TV-Sender Sky. „Und ja, darum wollen wir versuchen, dass so lange wie möglich zu verhindern“, sagte der Abwehrmann. „Wir versuchen, es den Bayern wieder schwer zu machen.“

PK des FC Bayern im Live-Ticker: Gibt Nagelsmann sein Personal gegen Borussia Dortmund bekannt?

Die Statistik allerdings spricht klar für die Münchner. Die letzten sechs Duelle gegen Dortmund entschied der FCB allesamt für sich. Bleibt nur noch die Frage nach dem Personal. Während die Westfalen zahlreiche Ausfälle zu beklagen haben, kann Nagelsmann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Bouna Sarr und Corentin Tolisso, dessen Zeit beim FC Bayern im Sommer wohl endet, fehlen.

Vor dem Comeback steht Abwehrmann Niklas Süle - ausgerechnet gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber. Serge Gnabry könnte nach seinem Treffer gegen Arminia Bielefeld den Vorzug vor Leroy Sané erhalten. Ob sich Nagelsmann bereits festgelegt hat, erfahren wir womöglich bei der Pressekonferenz. Wir sind in unserem Live-Ticker dabei. Los geht es um 13.30 Uhr. (mt) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA