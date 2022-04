Bayern-PK vor Villarreal-Rückspiel JETZT live: Wie wollen Nagelsmann und Neuer das Peinlich-Aus verhindern?

Von: Marius Epp

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann muss sich für das Rückspiel gegemn Villarreal etwas einfallen lassen. © Philippe Ruiz/imago

Augsburg? Nur eine Zwischenstation. Beim FC Bayern sind alle Augen auf die Champions League gerichtet. Die PK vor dem Rückspiel gegen Villarreal im Live-Ticker.

Nach dem verkorksten Hinspiel gegen den FC Villarreal steht der FC Bayern* mächtig unter Druck.

Die Münchner wollen in der Allianz Arena den Bock noch umstoßen.

Wir begleiten die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann* und Manuel Neuer* ab 12.45 Uhr im Live-Ticker.

12.56 Uhr: Fehlen in der Abwehr Kommandos? „Die Franzosen sprechen sehr viel untereinander. Man hört die Kommandos. Es ist natürlich eine andere Art und Weise, wie das David Alaba gemacht hat. Da würde ich jetzt aber nicht von einem Problem sprechen.“

12.55 Uhr: Neuer zum schwächelnden Sané: Leroy hat international gezeigt, welche Klasse er hat. Dass man mal unzufrieden ist, ist normal. Im Spiel gegen Augsburg haben wir jetzt auch kein gutes Spiel gezeigt. Es gibt immer Höhen und Tiefen.“

12.53 Uhr: Neuer über die Unsicherheiten in der Bayern-Defensive: „Wenn wir den Ball nicht haben, ist es wichtig, dass die Lücken nicht so groß sind. Ob wir jetzt zu dritt oder zu viert spielen, spielt keine Rolle. Ich versuche, der Abwehr so gut es geht zu helfen und als Torwart mitzuspielen.“

12.51 Uhr: Neuer über Trainer Nagelsmann: „Er versucht, uns im taktischen Bereich bestmöglich vorzubereiten. Er lebt den Fußball, das sieht man. Er ist sehr fokussiert und konzentriert.“

12.48 Uhr: „Wir haben Charaktere in der Mannschaft, die einen gewissen Ehrgeiz haben. Mit uns ist also nicht zu spaßen, wenn wir in Villarreal verloren haben. Es liegt in unserer Hand“, lautet Neuers Ansage zu Beginn.

12.47 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. Manuel Neuer macht den Anfang.

Update vom 11. April, 12.33 Uhr: In weniger als zehn Minuten beginnt die Pressekonferenz des FC Bayern. Wir sind live dabei, sobald der Startschuss fällt!

Erstmeldung vom 11. April: München - Nein, zum Befreiungsschlag taugte der schleppende Sieg gegen den FC Augsburg am Wochenende nicht. Doch den Trainer des FC Bayern kümmerte das wenig. „Wir sind in einer Saisonphase, in der es nicht um Glamour geht, sondern um gewonnene Spiele“, fasste Julian Nagelsmann trocken zusammen.

Ein solches braucht der Rekordmeister am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League* unbedingt. Denn im Hinspiel gegen den FC Villarreal lief einiges schief, mit der 0:1-Niederlage kamen die Bayern noch glimpflich davon. Laut Leon Goretzka wird „die Hütte brennen. Wir werden ein Spiel abliefern, das Bayern-like ist“, versprach er.

FC Bayern: PK vor Villarreal-Rückspiel im Live-Ticker - wie lautet Nagelsmanns Plan?

Vor seinen 70.000 Fans in der ausverkauften Allianz Arena muss der FC Bayern ein anderes Gesicht zeigen. In der Bundesliga zündete der Zuschauer-Turbo am Samstag noch nicht wirklich, über weite Strecken taten sich die Münchner gegen unbequeme Augsburger schwer. Wichtige Spieler wie Leroy Sané erreichen momentan nicht ihre Topform - Nagelsmann nahm ihn aber in Schutz*.

Auf der Pressekonferenz am Montag ab 12.45 Uhr wird Nagelsmann erklären, wie er das Ruder rumreißen will. Nach dem frühen Aus im DFB-Pokal steht der Coach nicht unerheblich unter Druck - bei einem Ausscheiden in der Champions League bliebe nur die Meisterschaft, und die reicht bekanntlich nicht.

FC Bayern: PK mit Neuer und Nagelsmann im Live-Ticker

Neben Nagelsmann wird auch Kapitän Manuel Neuer die Fragen der Journalisten beantworten. Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie keine wichtige Aussage. (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA