„Lieber Bayern-Dusel“: Jetzt schaltet sich Franz Josef Wagner ein

Berlin - Franz Josef Wagner ist nicht unbedingt dafür bekannt, den FC Bayern mit Samthandschuhen anzufassen. In der Causa Bayern-Dusel hält er dennoch zum Rekordmeister.

Seine Grußformel: „Herzlichst“. Sein Lieblingsgegner: Uli Hoeneß (“Uli Hoeneß wird - Anm. d. Red. nach seiner Haftstrafe - nicht mehr Uli Hoeneß sein“). In seiner täglichen Kolumne widmet sich Bild-Klatschpapst Franz Josef Wagner Themen, die bewegen. Dabei polarisiert er, wo er kann - gerne schießt er dabei gegen den FC Bayern.

Bayern-Dusel?

Jetzt hält der Boulevardjournalist dem Rekordmeister aber die Stange. In der Causa Bayern-Dusel. Hintergrund: Die Bayern kamen am Samstag beim Bundesliga-Duell gegen Hertha BSC Berlin durch Robert Lewandowski zum späten 1:1-Ausgleichstreffer - und die Republik bebte. Schreie nach dem berühmten Bayern-Dusel wurden laut (vielleicht weil die Bayern in der laufenden Saison schon zum sechsten Mal ein Tor in der 90. Spielminute oder später erzielten).

Bayern-Wille!

„Was für ein Quatsch“, schreibt Wagner über den Bayern-Dusel (nachdem er selbigen stilecht per Anrede direkt ansprach). „Die Bayern gewinnen, weil sie sich auch nicht in der allerletzten Sekunde geschlagen geben“. Zuspruch vom Kritiker? Wagner ist sonst eher dafür bekannt, die Bayern in die Pfanne zu hauen. Das Duell der Bayern gegen die Berliner Hertha sagte dem 73-jährigen Bild-Urgestein aber offenbar zu: „Ich erlebte eine großartige Fußballnacht und eine großartige Nacht über Menschen“, schreibt er anerkennend.

mae

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!