Salihamidzic hofiert Bayern-Präsident Hainer – wird Kahn isoliert?

Von: Manuel Bonke

Die Aufsichtsratssitzung am 22. Mai wird wegweisend für die personelle Besetzung der Bayern sein. Bereits jetzt könnten sich Tendenzen abzeichnen.

München – In Zeiten, die beim FC Bayern von Personaldiskussionen auf höchster Ebene geprägt sind, wird rund um den deutschen Rekordmeister auf jedes Detail geachtet. Nach dem 2:0-Sieg gegen Hertha BSC war in den Katakomben der Allianz Arena beispielsweise zu beobachten, dass Präsident Herbert Hainer gemeinsam mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Kabine aufsuchte und Brazzo dem Vereinsoberhaupt in bester Gentleman-Manier die Tür aufhielt. CEO Oliver Kahn machte sich wenig später allein auf den Weg in Richtung Spielertrakt. Beim Verlassen des Stadions wählten Hainer und Salihamidzic die linke Seite der Mixed Zone, während Kahn den rechten Flügel bevorzugte.

Oliver Kahn Geboren: 15. Juni 1969 (Alter: 53 Jahre), Karlsruhe Stationen als Spieler: Karlsruher SC, FC Bayern München Größte Erfolge als Spieler: Champions-League-Sieger (2001), 8x Deutscher Meister Vorstandsvorsitzender des FC Bayern seit: 2021

Bayern-Präsident Hainer: „Wir kümmern uns jetzt nur um das Sportliche“

Demonstrieren Hainer und Salihamidzic also Geschlossenheit, während Kahn isoliert den Abgang macht? Der Interpretationsspielraum ist groß dieser Tage in München. Den anschließenden Fragen im Hinblick auf die mit Spannung erwartete Aufsichtsratssitzung der Bayern am 22. Mai stellte sich jeder der drei Protagonisten.

Den Anfang machte Hainer, der betonte, dass der volle Fokus auf dem Gewinn der elften Deutschen Meisterschaft in Folge liege: „Ansonsten analysieren wir und debattieren wir über die Gesamtlage – intern und in aller Ruhe, auch sehr umsichtig, so wie man es vom FC Bayern auch gewohnt ist.“ Auf Nachfrage, ob auf Führungsebene denn schon personelle Entscheidungen für die kommende Saison getroffen wurden, antwortete der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende der Bayern: „Wir kümmern uns jetzt nur um das Sportliche, dass wir die elfte Deutsche Meisterschaft in Folge gewinnen.“

Wird mit über die Zukunft von Oliver Kahn (2. v. l.) und Hasan Salihamidzic (r.) entscheiden: Bayern-Präsident Herbert Hainer (l.). © Imago / ActionPictures

Kahn kämpft um seine Position als Vorstandsvorsitzender der Bayern

Diese Antwort gibt im Hinblick auf Kahns Zukunft den bereits erwähnten Interpretationsspielraum. Der Titan selbst lachte die Frage weg, ob er denn nächste Saison noch Vorstandsvorsitzender sei: „Selbstverständlich bin ich noch hier!“ Kahn habe schon einige Erfahrungen mit dem FC Bayern gemacht, auch als Spieler: „Ein sehr weiser Trainer hat mal gesagt: Wer beim FC Bayern einen Vertrag unterschreibt, der muss wissen, was er getan hat. Und genauso ist es.“

Der Vorstandschef kündigte an, dass bei besagter Aufsichtsratssitzung alle sehr kritisch miteinander umgehen werden: „Es ist ja nicht so, dass wir hier alles gut finden, was in den letzten Monaten passiert ist. Da gibt es sicherlich hier und da Gesprächsbedarf. Reflexion! Wo müssen wir uns verbessern, was können wir in Zukunft besser machen?“

Bayern-Sportvorstand Salihamidzic „kann mit dieser Situation ganz gut umgehen“

Natürlich wird dann auch die Arbeit von Sportvorstand Salihamidzic hinterfragt werden. Für Brazzo kein neues Phänomen, bereits vergangene Sommerpause wurde intensiv öffentlich über seine Position diskutiert. „Ich kann mit dieser Situation ganz gut umgehen. Ich versuche, meinen Job zu erledigen. Das habe ich auch in der Vergangenheit bereits getan.“

Salihamidzic betonte, dass er die Entscheidungen immer zum Wohle des FC Bayern treffe: „Ich arbeite 24/7 und versuche in jeder Minute für den Verein da zu sein – für jeden Spieler, jedes Staff-Mitglied und jeden Mitarbeiter. Ich würde gerne Meister werden, ich würde die Jungs gerne auf dem Rathausbalkon sehen. Dafür tue ich alles, aber alles andere kann ich nicht beeinflussen.“ Das kann nur der Bayern-Aufsichtsrat. (bok)