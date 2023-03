FC Bayern lauert: Preis für Wunschspieler Kane offenbar fix

Von: Marius Epp

Teilen

Hasan Salihamidzic schielt in Richtung Harry Kane – der ist aber wohl ziemlich teuer. © Imago/Eibner/McManus

Die Bayern und Harry Kane – wie heiß ist das Gerücht? Laut einem Bericht aus England steht nun die Summe fest, die die Spurs für ihren Starstürmer haben wollen.

München – Ein loderndes Feuer ist es nicht. Eher eine schwache Glut. Doch so ganz verschwindet der Name Harry Kane nicht vom Radar des FC Bayern. Jetzt soll das Preisschild des Superstars feststehen.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur Vertrag bis: 2024 Marktwert: 90 Millionen Euro

Harry Kane wohl nur für dreistelligen Betrag zu haben

Laut Informationen der englischen Times würde der Präsident der Tottenham Hotspur, Daniel Levy, Kane im Sommer nur unter einer Bedingung verkaufen: Wenn ein Verein bereit ist, 100 Millionen Pfund (rund 114 Millionen Euro) für ihn zu bezahlen. Kanes Vertrag läuft noch bis 2024, der kommende Sommer wäre für die Spurs die letzte Möglichkeit, nochmal richtig abzukassieren. Falls Kane nicht verlängern will.

Der englische Nationalstürmer und Kapitän der Three Lions steht langsam aber sicher am Scheideweg: Will er in seiner Karriere noch Titel gewinnen oder nicht? Mit den Spurs spielt er zwar in der Premier League immer oben mit, für den Titel scheint die Konkurrenz aber einfach zu groß zu sein. Ähnliches gilt für die Champions League.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Harry Kane zum FC Bayern? Superstar wohl zu teuer

Verlängert er seinen Vertrag bei den Londonern, wäre er wohl nach dessen Ablauf für die meisten Top-Vereine wegen seines Alters uninteressant. Ein Wechsel zum FC Bayern bleibt allerdings unwahrscheinlich. Hasan Salihamidzic und Co. ließen bereits durchblicken, dass ein 100-Millionen-Transfer eher nicht zu machen sei.

Zudem will Spurs-Boss Levy dem Times-Bericht zufolge die Ablösesumme direkt ausbezahlt bekommen und lehnt eine Ratenzahlung ab. Der Brite gilt als knallharter Verhandlungspartner.

Trainer Conte bei Tottenham vor dem Aus

Momentan sieht alles danach aus, dass er sich bald erst einmal um einen neuen Trainer bemühen muss. Antonio Conte steht vor dem Aus, der Daily Telegraph will bereits von der bevorstehenden Entlassung des Italieners erfahren haben.

Kane zum FC Bayern? Im Moment wohl eher etwas, wovon die Bayern-Fans träumen können. Wie dringend die Münchner einen Stürmer brauchen, zeigte aber die schwache Offensive bei der Niederlage gegen Leverkusen – ohne Eric Maxim Choupo-Moting – einmal mehr.

Aber muss es Kane sein? Für Sky-Experte Didi Hamann ist ein anderer Stürmer viel besser. (epp)