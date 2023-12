FCB-Pressekonferenz jetzt im Live-Ticker: Was macht das Personal, Herr Tuchel?

Von: Marcel Schwenk

Drucken Teilen

Der FC Bayern trifft am Samstag auf Eintracht Frankfurt. Die Pressekonferenz mit Trainer Thomas Tuchel vor dem Bundesliga-Spiel heute im Live-Ticker.

Bayern-Pressekonferenz mit Thomas Tuchel vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt ab 11.30

Reicht es bei Jamal Musiala für die Startelf-Rückkehr?

Was zeichnet Bayern-Neuzugang Bryan Zaragoza aus?

Der Live-Ticker zur Bayern-PK wird fortlaufend aktualisiert.

Die Pressekonferenz läuft. Bayern-Trainer Thomas Tuchel über...

... Bryan Zaragoza: „Guter Dribbler, gut im Eins-gegeneins. Er hat viel Hunger und viel Selbstvertrauen. Das ist, was wir bekommen und was wir wollten und wir sind sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat.“

... Jamal Musiala: „Er ist im Kader, mit Sicherheit nicht 90 Minuten. Außer Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui alle im Kader.“

... SGE-Coach Dino Toppmöller und dessen FCB-Vergangenheit: „Er kennt mit Sicherheit die Spieler sehr gut. Er wird sich unsere letzten Spiele angeschaut und analysiert haben. Wir können nicht alle draußen lassen, die mit ihm gearbeitet haben. Sein Stil ist klar erkennbar, es fehlt gerade an Ergebnissen. Habe hier nur positives Feedback über ihn gehört.“

... den kommenden Gegner: „Wir spielen voll auf Sieg. Wenn ich Frankfurt analysiere, sehe ich die vier Niederlagen nicht. Ist wahrscheinlich aus ihrer Sicht auch extrem unbefriedigend. Ich sehe eine sehr gute, sehr schnelle, sehr flexible Mannschaft mit klarer Handschrift. Da wartet ein schweres Spiel mit viel Arbeit auf uns.“

... den Ausfall gegen Union Berlin: „Weiß gar nicht, ob es Fluch oder Segen war. War sehr ungewöhnlich, so viel Zeit zu haben. Alle Platzwarte und Helfer haben großartige Arbeit geleistet, damit wir wieder unter guten Bedingungen trainieren konnte. Wollten gegen Union noch eine Schippe drauflegen und waren dafür auch bereit. Es war die Aufgabe, den Spannungsbogen zu halten. Es ist, wie es ist.“

Update vom 8. Dezember, 11.20 Uhr: In zehn Minuten startet die Pressekonferenz an der Säbener Straße. Was hat Bayern-Coach Thomas Tuchel zum Gastspiel in Frankfurt zu sagen? Welche Spieler stehen zur Verfügung?

Bayern-Pressekonferenz vor Eintracht Frankfurt im Live-Ticker

Erstmeldung vom 8. Dezember, 11.01 Uhr: München – Was der FC Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals schmerzhaft erfahren musste, bekam auch Eintracht Frankfurt im Achtelfinale zu spüren: Der 1. FC Saarbrücken ist eine ganz harte Nuss. Beide Teams mussten im Ludwigsparkstadion antreten, beide Teams schieden aus.

Wie hat FCB-Coach Thomas Tuchel die Pleite der SGE, gegen die es am Samstag (9. Dezember) um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park geht, erlebt? Welche Schlüsse lassen sich für den 50-Jährigen aus der Partie ziehen?

Blickt bei der Bayern-Pressekonferenz auf die Partie gegen Eintracht Frankfurt: Bayern-Trainer Thomas Tuchel. © Frank Hoermann/imago

Bayern-Pressekonferenz heute im Live-Ticker: Musiala in der Startelf? Vorfreude auf Zaragoza?

Rund um die Säbener Straße zirkulieren natürlich noch weitere Themen. Da wäre nicht zuletzt Bryan Zaragoza. Der Flügelspieler wurde bereits offiziell als Neuzugang verkündet, nach dem Ende der laufenden Saison kommt er aus Granada an die Isar. Was zeichnet den spanischen Nationalspieler aus?

Darüber hinaus wird Tuchel sich auch zur Personalsituation vor dem Duell mit der SGE äußern. Reicht es bei Jamal Musiala, der die vergangenen Wochen verletzt fehlte, für einen Einsatz in der Startelf? Muss Thomas Müller, der beim 0:0 gegen den FC Kopenhagen die komplette Distanz auf dem Rasen stand, für den 20-Jährigen weichen?

Antworten auf die Fragen wird es auf der FCB-Pressekonferenz ab 11.30 Uhr geben. Wir berichten im Live-Ticker für Sie. (masc)