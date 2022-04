Bayern-PK heute im Live-Ticker: Was sagt Nagelsmann zum Protest gegen den Wechselfehler?

Von: Alexander Kaindl

Julian Nagelsmann und der FC Bayern München treffen in der Champions League auf den FC Villarreal. © Philippe Ruiz/imago-images

Der FC Bayern München trifft am Mittwoch in der Champions League auf den FC Villarreal. Wir begleiten das Pressegespräch mit Julian Nagelsmann ab 13.30 Uhr im Live-Ticker.

München - Los geht‘s! Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League* ist der Auftakt zum Saisonendspurt. Sowohl in der Königsklasse als auch in der Bundesliga geht es für den FC Bayern München* jetzt um alles - die ganz großen Spiele stehen an.

Dabei gibt es die üblichen Nebengeräusche zu dieser Jahreszeit: Vertrags-Gespräche, Transfer-Verhandlungen - wie in jedem Frühjahr ranken sich die Gerüchte um die Bayern-Zukunft. Ein aktuelles Thema tanzt da etwas aus der Reihe: die Diskussion um den Münchner Wechselfehler in Freiburg!

FC Bayern: PK vor Champions-League-Viertelfinale gegen Villarreal im Live-Ticker

Der FC Bayern hatte im Breisgau kurzzeitig zwölf Spieler auf dem Platz. Der Sport-Club hat am Montagabend offiziell Protest beim DFB-Sportgericht eingelegt. Was wird nun aus dem 4:1-Sieg? Sicher wird Julian Nagelsmann am Dienstagnachmittag (ab 13.30 Uhr) Fragen zu diesem Thema beantworten müssen, wenn er zum Pressegespräch des Rekordmeisters kommt.

Der Bayern-Trainer stellt sich vor dem Champions-League-Spiel gegen Villarreal den Fragen der Journalisten, auch Lucas Hernandez wird auf dem Podium sitzen. Wir sind schon gespannt, was die beiden zu sagen haben und begleiten die Runde hier im Live-Ticker. (akl)