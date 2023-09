Preußen Münster gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Goretzka und Mazraoui auf ungewohnter Position

Von: Stefan Schmid

Verspätet nimmt der FC Bayern die Titeljagd im DFB-Pokal auf. Die Münchner treten bei Preußen Münster an. Das Spiel der ersten Pokalrunde im Live-Ticker.

Update, 20.38 Uhr: Der Countdown läuft und die Stimmung im Preußenstadion kocht. Trotz der ungewohnten Bayern-Aufstellung wäre ein Sieg der Münsteraner ein kleines Fußballwunder, an den Fans im Stadion sollte es jedoch nicht scheitern.

Preußen Münster – FC Bayern München -:- (-:-)

Preußen Münster: Schenk – Ter Horst, Koulis, Kok, Hahn, Lorenz – Kankam Kyerewaa, Mrowca, Bazzoli, Böckle – Batmaz FC Bayern München: Peretz – Laimer, Mazraoui, Goretzka, Davies – Kimmich, Musiala – Gnabry, Choupo-Moting, Coman – Tel Tore:

Update, 20.27 Uhr: Thomas Tuchel äußerte sich vor dem Spiel zur neu formierten Abwehrreihe. Eine Viererkette soll es sein, mit Goretzka und Mazraoui in der Innenverteidigung. Damit wird Konrad Laimer wohl auf die Rechtsverteidigerposition gehen.

Update, 20.22 Uhr: In 20 Minuten geht es im restlos ausverkauftem Preußenstadion in Münster los. Die Fans der Gastgeber werden dabei alles tun, damit ihre Mannschaft das scheinbar Unmögliche schaffen kann.

Update, 20.03 Uhr: Nun liegt auch die Aufstellung von Preußen Münster vor. Im Tor steht die Bayern-Leihgabe Johannes Schenk. Die etatmäßige Nummer Eins Schulze Niehues ist nicht im Kader, er erwartet gemeinsam mit seiner Partnerin Nachwuchs. Ansonsten ist eine defensive Herangehensweise von Sascha Hildmanns Team zu erwarten.

Update, 19.51 Uhr: Neben Upamecano (Adduktorenprobleme) fehlt auch Thomas Müller gänzlich im Kader der Bayern. Der Offensivmann hat ebenfalls Probleme mit den Adduktoren. Es liegt wohl eine Zerrung vor. Wie genau sich die Verteidigungsreihe des FC Bayern zusammensetzt, ist aufgrund der aktuellen Ausgangslage mehr als unklar. Auch möglich, dass Kimmich in die Innenverteidigung rutscht oder dass mit einer Dreierkette agiert wird. Dann wären wohl Gnabry und Coman die Schienenspieler im Defensivverhalten einer Fünferkette.

Bayern ohne gelernte Innenverteidiger: Auch Upamecano fehlt verletzt

Update, 19.40 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da und die hat es in sich! Neben den schon bekannten Ausfällen de Ligt und Minjae Kim, fehlt auch noch Dayot Upamecano. Die Bayern gehen mit keinem einzigen gelernten Innenverteidiger in das Pokalspiel gegen Preußen Münster.

Update, 19.21 Uhr: In nicht einmal einer halben Stunde wird sich das Rätsel um die heutige Bayern-Aufstellung gelöst haben. Viele Möglichkeiten sind auf der verwaisten Innenverteidigerposition vorstellbar. Sowohl der Einsatz eines positionsfremden Spielers als auch der Umbau auf eine Dreier- respektive Fünferkette.

Erstmeldung vom 26. September, 17.19 Uhr: Münster – Mit eineinhalbmonatiger Verspätung nimmt auch der FC Bayern die Titeljagd im DFB-Pokal auf. Statt, wie fast alle anderen Vereine vom 11. bis zum 14. August die erste Pokalrunde auszutragen, duellierten sich die Münchner am 12. August mit RB Leipzig um den DFL-Supercup – mit überschaubarem Erfolg. Nun gilt es aber auch für den Rekordpokalsieger, der es mit Drittligist Preußen Münster zu tun bekommt. Bei uns können Sie die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Erste Pokalrunde im Live-Ticker: FC Bayern mit Titelanspruch nach dreijähriger Finalabstinenz

Die Zielsetzung vor dem ersten DFB-Pokalspiel des FC Bayern in dieser Saison ist klar: Alles andere als der Titel ist zu wenig. Zuletzt gelang dies dem 20-fachen Pokalsieger in der Saison 2019/20, seitdem erreichten die Münchner nicht einmal mehr das Finale. Zu wenig für das Selbstverständnis an der Säbener Straße.

FCB-Coach Thomas Tuchel sieht das ähnlich. In der Pressekonferenz vor dem Spiel (live im TV und Stream) betonte er: „Wir wollen nach Berlin, wir wollen ins Finale.“ Erstrundengegner Preußen Münster wolle man „nicht unterschätzen. Wir sind der Favorit. Wir bereiten uns seriös und gut darauf vor“. Dazu gehörte auch eine gewisse Professionalität beim Wiesn-Besuch, der zwar gutgelaunt begangen wurde, doch wohl ausreichend Maß, nicht Mass, gehalten wurde.

FC Bayern gegen Preußen Münster im Live-Ticker: Tuchel plagen kurzfristige Personalsorgen

Alles andere als ein klarer Sieg und das damit verbundene Ticket für die zweite Runde des DFB-Pokals dürfte eine große Enttäuschung für den FC Bayern sein. Für durchschlagenden Erfolg sorgen soll die volle Offensivkapelle der Mannschaft, die allerdings mit Alleinunterhalter Dayot Upamecano in der Innenverteidigung auskommen muss.

Sowohl Matthijs de Ligt, dessen Ausfall schon seit dem Wochenende bekannt ist, als auch der kurzfristig ausfallende Minjae Kim reisen erst gar nicht mit nach Münster. Dazu kommt, dass der letzte verbleibende Innenverteidiger im Kader der Münchner neben Upamecano, Nachwuchsspieler Tarek Buchmann, schon seit Anfang September an einem Muskelbündelriss laboriert. Mit welcher taktischen Ausrichtung und Aufstellung Tuchel die Ausfälle im Abwehrzentrum auffangen wird, wird sich spätestens eine Stunde vor Anpfiff herausstellen. (sch)