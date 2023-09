Preußen Münster gegen den FC Bayern heute im Live-Ticker: Mehrere Ausfälle im DFB-Pokal

Von: Stefan Schmid

Verspätet nimmt der FC Bayern die Titeljagd im DFB-Pokal auf. Die Münchner treten bei Preußen Münster an. Das Spiel der ersten Pokalrunde im Live-Ticker.

Münster – Mit eineinhalbmonatiger Verspätung nimmt auch der FC Bayern die Titeljagd im DFB-Pokal auf. Statt, wie fast alle anderen Vereine vom 11. bis zum 14. August die erste Pokalrunde auszutragen, duellierten sich die Münchner am 12. August mit RB Leipzig um den DFL-Supercup – mit überschaubarem Erfolg. Nun gilt es aber auch für den Rekordpokalsieger, der es mit Drittligist Preußen Münster zu tun bekommt. Bei uns können Sie die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Erste Pokalrunde im Live-Ticker: FC Bayern mit Titelanspruch nach dreijähriger Finalabstinenz

Die Zielsetzung vor dem ersten DFB-Pokalspiel des FC Bayern in dieser Saison ist klar: Alles andere als der Titel ist zu wenig. Zuletzt gelang dies dem 20-fachen Pokalsieger in der Saison 2019/20, seitdem erreichten die Münchner nicht einmal mehr das Finale. Zu wenig für das Selbstverständnis an der Säbener Straße.

FCB-Coach Thomas Tuchel sieht das ähnlich. In der Pressekonferenz vor dem Spiel (live im TV und Stream) betonte er: „Wir wollen nach Berlin, wir wollen ins Finale.“ Erstrundengegner Preußen Münster wolle man „nicht unterschätzen. Wir sind der Favorit. Wir bereiten uns seriös und gut darauf vor“. Dazu gehörte auch eine gewisse Professionalität beim Wiesn-Besuch, der zwar gutgelaunt begangen wurde, doch wohl ausreichend Maß, nicht Mass, gehalten wurde.

Gegen Bochum jubelten sie noch zusammen, im Pokal müssen Minjae Kim und Matthijs de Ligt verletzungsbedingt passen. © Straubmeier/nordphoto GmbH /IMAGO

FC Bayern gegen Preußen Münster im Live-Ticker: Tuchel plagen kurzfristige Personalsorgen

Alles andere als ein klarer Sieg und das damit verbundene Ticket für die zweite Runde des DFB-Pokals dürfte eine große Enttäuschung für den FC Bayern sein. Für durchschlagenden Erfolg sorgen soll die volle Offensivkapelle der Mannschaft, die allerdings mit Alleinunterhalter Dayot Upamecano in der Innenverteidigung auskommen muss.

Sowohl Matthijs de Ligt, dessen Ausfall schon seit dem Wochenende bekannt ist, als auch der kurzfristig ausfallende Minjae Kim reisen erst gar nicht mit nach Münster. Dazu kommt, dass der letzte verbleibende Innenverteidiger im Kader der Münchner neben Upamecano, Nachwuchsspieler Tarek Buchmann, schon seit Anfang September an einem Muskelbündelriss laboriert. Mit welcher taktischen Ausrichtung und Aufstellung Tuchel die Ausfälle im Abwehrzentrum auffangen wird, wird sich spätestens eine Stunde vor Anpfiff herausstellen. (sch)