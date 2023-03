Feierlichkeiten nach Sieg über PSG: Brazzo trinkt Wein, Thomas Müller ging „frühestens um vier“ ins Bett

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Teilen

Alle Protagonisten des FC Bayern waren nach dem Sieg über PSG gut aufgelegt, so mancher lockerer Spruch fiel nach dem Viertelfinaleinzug.

München – Das Treiben in der Allianz Arena war noch lange nicht vorbei, als der Zeiger in der Nacht zum Donnerstag schon weit nach Mitternacht zeigte. In den oberen Etagen wollte Hasan Salihamidzic mit seinen Vorstandskollegen „natürlich ein Glas Wein trinken“, und auch weiter unten, in den Katakomben, hatte es kein Protagonist des FC Bayern eilig, nach Hause zu kommen.

FC Bayern besiegt PSG: Breite Brust bei Präsident Herbert Hainer – Thomas Müller wird zur Nachteule

„Frühestens um vier“, sagte Thomas Müller nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League, „werden meine Augenklappen zufallen.“ Der Adrenalinspiegel war hoch nach diesem 2:0 gegen Paris Saint-Germain – und wollte auch nur langsam sinken. Zu groß war dieser Abend, zu wuchtig das Zeichen an die Konkurrenz.

Das Fazit des Achtelfinal-Duells, das der Rekordmeister nach einer taktisch reifen Leistung nach Hin- und Rückspiel mit 3:0 gewann, hatte Herbert Hainer schon kurz nach Abpfiff gezogen. „Ich sehe keinen, der stärker ist als wir“, posaunte der Präsident da in die Welt – und bekam im Anschluss recht. Von manchen, wie Leon Goretzka, offensiv: „Wenn wir so spielen wie heute, würde ich die Aussage unterschreiben.“

Thomas Müller optimistisch nach Viertelfinal-Einzug: „Peilen das Finale ganz klar an“

Von anderen, wie Thomas Müller, etwas vorsichtiger: „Dass wir das Finale ganz klar anpeilen, ist logisch.“ Trainer Julian Nagelsmann wiederum nannte sein Team einfach „unfassbar gut“. Der 35-Jährige, viel gelobt für seine Taktik, schob hinterher: „Wenn wir die maximale Gier und Emotionalität mit der Qualität, die wir haben, paaren, können wir alles erreichen.“ Heißt: das Finale am 10. Juni in Istanbul.

Die Sehnsucht nach dem Titel ist groß, und sie war in dieser Nacht, die Spieler wie Fans „einfach nur genießen“ konnten (Müller), nicht kleiner geworden – im Gegenteil. Wer acht von bisher acht Partien der Königsklasse gewinnt und dabei siebenmal ohne Gegentor bleibt, wer die Milliarden-Truppe aus Paris und ihre Ausnahmekönner Lionel Messi und Kylian Mbappé vollkommen souverän ausschaltet, darf groß träumen. Zumal das 2:0 in der Neuauflage des Endspiels von 2020 nicht aus einem Geniestreich von Einzelkönnern resultierte, sondern aus einer vor allem in der zweiten Halbzeit überragenden Teamleistung.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Selbstbewusster Thomas Müller: „Wüsste keinen, der ‚Juhu‘ schreit, wenn er auf den FC Bayern trifft“

Eric Maxim Choupo-Moting (61.) und der eingewechselte Serge Gnabry (89.) standen als Torschützen in der Statistik, das Sonder-Lob aus allen Richtungen aber erreichte jeden. „De Ligt, Stanisic, Jo (Kimmich), Leon (Goretzka), King (Coman)“ – als Hasan Salihamidzic anfing, die Schlüsselspieler aufzuzählen, fand er kein Ende. Und Torhüter Yann Sommer sagte verzückt: „Von hinten zuzuschauen, wie wir fast alles weg verteidigen, das war schon hervorragend.“

Wenig bis gar nichts erinnerte am Mittwoch mehr an die Bayern, die sich zum Start ins Fußballjahr selbst verloren hatten. Die Tatsache, dass sich „alle gegenseitig unterstützen“, erinnert Goretzka sogar „an die Zeit unter Hansi damals“. Der heutige Bundes- und damalige Tripletrainer Flick überzeugte sich auf der VIP-Tribüne selbst von der Klasse, mit der die Bayern in Europa Angst und Schrecken verbreiten. Müller stellte treffend fest: „Ich wüsste keinen, der ‚Juhu‘ schreit, wenn er auf den FC Bayern trifft.“ Nicht die sicher qualifizierten Benfica, Milan und Chelsea. Und nicht mal Real, Inter oder Neapel, die wohl folgen.

Thomas Müller und Hasan Salihamidzic haben den Abend nach dem 2:0-Sieg gegen PSG offenbar genossen. © NurPhoto/Eibner/imago

Goretzka betont großen Teamspirit: „Alle sind bereit, für dieses Ziel alles zu tun“

Dass man „eine exzellente Mannschaft“ habe (Hainer), war bekannt. Neu aber sind die taktische Flexibilität, die Nagelsmann sich auf die Fahnen schreiben kann, sowie der Spirit, der dem Team lange fehlte. „Wir haben uns auf ein Ziel geeinigt – und alle sind bereit, für dieses Ziel alles zu tun“, sagte Goretzka. Dieses Gefühl will man „auf die ganze Saison transportieren“, denn noch ist nichts gewonnen. „Ein Loblied bringt uns nichts“, sagte daher Müller. Vielmehr gelte: „The Show must go on.“

Einmal ausschlafen – weiter geht’s. Der Titelschwur ist geleistet, und es ist gut möglich, dass dieser Adrenalin-Abend in der Rückschau der Knackpunkt sein wird.