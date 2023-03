Arena-Geflüster zum Bayern-Sieg gegen PSG: Tribünen-Chaos um Manuel Neuer

Von: Florian Schimak

Wenn Champions League ist, dann ist in der Allianz Arena immer was los. So war nicht nur Markus Söder gegen PSG im Stadion, sondern auch der Bayern-Kapitän. Das Arena-Geflüster.

München – Wenn der FC Bayern gewinnt, so heißt es, dann hat man nix zum Schreiben. Wenn die Münchner allerdings in der Champions Leauge siegen, dann könnte man fast ein ganzes Buch verfassen.

So auch an diesem späten Mittwochabend, wo sich natürlich auch der bayrische Landesvater die Ehre gab und sich ganz volksnah unter die 75.000 Zuschauer mischte. Dort sah Markus Söder, dass die Münchner durch einen verdienten 2:0-Erfolg gegen keinen geringeren als die sündhaft teure Scheich-Truppe von PSG ins Viertelfinale der Königsklasse einzogen.

Arena-Geflüster: Markus Söder bei PSG-Spiel im Stadion – FC Bayern siegt trotzdem

Wurde im Vorfeld viel über Superstar Kylian Mbappé oder Super-Weltmeister Lionel Messi gesprochen, so war der heimliche Held des Abends – abgesehen von Matthijs de Ligt und der Mutter aller Rettungstaten – Josip Super-Stanisic.

„Stani war überragend. Er hat überragend gespielt“, konnte sich Hasan Salihamidzic in der Mixed Zone nach dem Spiel kaum halten vor Begeisterung: „Das hat mich gefreut für ihn. Ein sensationelles Spiel. Er hat uns heute alle begeistert.“ Auch Julian Nagelsmann ließ sich am DAZN-Mikrofon zu einer Menge Superlativen hinreißen: „Er hat ein unfassbares Spiel gemacht, sensationell“, so der Bayern-Coach: „Er hat keinen einzigen Fehlpass gespielt.“

Da saßen sie noch: Benjamin Pavard und Lucas Hernandez beim Bayern-Spiel gegen PSG. © tz

FC Bayern besiegt PSG: Pavard und Hernandez outen sich als FCB-Ultras

Dieser Stanisic, süße 22 Jahre jung und gebürtiger Münchner, hat in dieser Spielzeit bislang lediglich 432 Minuten in der Bundesliga absolviert – und ganze 333 in der Champions League. Umso bemerkenswerter war sein starker Auftritt an diesem Mittwochabend in der Arena.

Dass es überhaupt dazu kam, lag größtenteils an Benjamin Pavard. Der Franzose, der zuletzt so stark auftrumpfte, holte sich im Hinspiel in Paris die Gelb-Rote Karte ab und musste daher in der Allianz Arena zuschauen. Dabei stellte sich allerdings heraus, dass der gute Benji ein wahrer Bayern-Ultra ist.

Als die FCB-Fans in der ersten Hälfte gegen PSG „Steht auf, wenn ich Bayern seid“ anstimmten und sich die Arena erhob, ließ es sich auch Abwehrstar Pavard nicht nehmen, erhob sich von den Sitzen und klatschte eifrig mit. An seiner Seite: Lucas Hernandez. Der aktuell verletzte Pavard-Landsmann stand ebenfalls auf und verband sich mit den Anhängern.

Einen kuriosen Vorfall auf der Spieler-Tribüne, wo Pavard und Co. das Spiel verfolgten, gab es bereits vor dem Anpfiff. Denn dort herrschte plötzlich reges Treiben. Der Grund? Manuel Neuer begab sich dorthin und wollte Platz nehmen. Problem: Die vielen Bayern-Anhänger, die mit dem FCB-Captain ein Selfie machen wollten.

Zwar war Neuer wieder ohne Krücken unterwegs. Ganz so gut zu Fuß ist er nach seinem offenen Schien- und Wadenbeinbruch vom Dezember dann aber doch noch nicht. Daher mussten die Bayern-Ordner einschreiten und das Chaos auflösen, sodass der FCB-Keeper endlich an seinen Platz kam.

Kimmich überrascht nach Viertelfinaleinzug gegen PSG mit Augsburg-Aussage

In den Katakomben wollte Neuer dann mit den wartenden Journalisten nicht sprechen. Ebenso wie – durchaus überraschend – Joshua Kimmich. Der Vize-Kapitän war einer der Ersten in der Mixed Zone. Gesagt aber hat er nicht viel, was eher untypisch ist. „Kimmich-Angst vor Augsburg“ war schon als erste Schlagzeile unter den Kollegen zu hören.

„Ich spreche erst, wenn wir am Samstag gegen Augsburg gewonnen haben“, sagte Kimmich im Vorbeigehen. Man darf gespannt sein, ob Kimmich in diesem Text für den Samstag dann Erwähnung findet.

Trikot-Dieb des Abends war übrigens Mathys Tel. Der Bayern-Youngster ging gleich mit zwei PSG-Shirts nach Hause. Die Nummer 31 (Bitshiabu) und die 35 (Gharbi) wanderten in seinen Besitz. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak