FCB-PK vor PSG-Kracher im Live-Ticker: Wie verteidigt man Mbappé, Herr Nagelsmann?

Von: Antonio José Riether, Florian Schimak

Teilen

Am Mittwoch erwartet der FC Bayern PSG im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League. Zuvor beantwortet Trainer Julian Nagelsmann auf der PK die letzten Fragen.

München – „Matchday -1“, wie es inzwischen im offiziellen Fachjargon der UEFA so schön heißt, steht an. Also noch einen Tag bis zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain.

Julian Nagelsmann und Thomas Müller werden sich ab 14 Uhr der Presse stellen und die letzten offenen Fragen beantworten. Vor allem: Wie wollen die Münchner Super-Stürmer Kylian Mbappé stoppen? Der Vize-Weltmeister sorgte bereits im Hinspiel nach seiner Einwechslung für einen kompletten Turnaround – am Mittwochabend wird er in der Allianz Arena beginnen.

Julian Nagelsmann (r.) muss sich überlegen, wie er Kylian Mbappé stoppen will. © IMAGO / RHR-Foto/Just Pictures

FCB-PK vor PSG-Kracher im Live-Ticker: Wie verteidigt man Mbappé, Herr Nagelsmann?

Spannend wird auch zu hören sein, was FCB-Trainer Nagelsmann über die Aufstellung der Bayern verraten wird. Vor allem die Personalie Joao Cancelo spielt an der Säbener Straße aktuell eine große Rolle. Darf der Winter-Neuzugang von Beginn an ran?

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Da außerdem Müller zu Gast ist, kann man davon ausgehen, dass es wieder einige Lacher geben wird. Ab 14 Uhr verpassen Sie keine Aussage auf der FCB-PK vor dem CL-Kracher gegen PSG. (smk)