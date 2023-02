Kommentar zum Bayern-Sieg in Paris: Es wartet noch sehr viel Arbeit

Von: Hanna Raif

Teilen

Der FC Bayern hat Paris Saint-Germain im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals besiegt. Die Antwort auf alle Fragen war das 1:0 aber nicht, wie tz-Reporterin Hanna Raif kommentiert.

Paris - Das Wort zum Dienstag sprach Oliver Kahn unmittelbar vor dem Anpfiff. „Es geht hier und heute darum, zu explodieren“, sagte der Vorstandsboss des FC Bayern. Und wer die 100 Tage verfolgt hat, die seit der Auslosung des Champions-League-Achtelfinals vergangen sind, durfte da ruhig schmunzeln.

Mal ehrlich: Für Explosionsgefahr hatte der Rekordmeister in diesem bislang eigentlich noch so kurzem Fußballjahr höchstselbst gesorgt. Und damit auch dafür, dass die auf dem Papier unspektakuläre Partie – die Bayern standen zuletzt 2002/03 nicht in der Runde der letzten 16, wenn sie antraten – öffentlich zum Schicksalsspiel wurde.

Erfrischende Angriffe, ein starker Sommer und ein Team, das sich vom Namen Paris nicht einschüchtern lässt

Für den ganzen Verein, vor allem aber für Julian Nagelsmann, der eine Antwort auf die brennende Frage geben sollte: Kann er FC Bayern? Wer sich darauf am Dienstagabend eine Antwort erwartet hatte, wurde enttäuscht. Denn es gab weder das echte Spektakel, das man nach der Anmoderation des Trainers („die Jungs brennen“) hätte erwarten können, noch eine Abreibung, die zum großen Knall geführt hätte.

Vielmehr bleiben gute Ansätze in Erinnerung – erfrischende Angriffe, ein starker Yann Sommer und ein Team, das sich vom Namen Paris nicht einschüchtern lässt (Pressestimmen zum Spiel). Genauso aber bleibt die Erkenntnis, dass die Leichtigkeit aus dem Herbst die Bayern nicht mehr locker und leicht von Sieg zu Sieg trägt.

tz-Reporterin Hanna Raif kommentiert die aktuelle Lage beim FC Bayern München. © Achim Frank Schmidt / Matthias Koch / Imago

Kommentar zum Bayern-Sieg in Paris: Es wartet noch sehr viel Arbeit

Um weiter vom Triple träumen zu dürfen, ist viel Arbeit nötig. Und geniale Geistesblitze von Könnern wie Kingsley Coman (tz-Note 1), dem PSG-Spezialisten. Das Topspiel, drei Monate erwartet, war nicht nur ein Leckerbissen. Und trotzdem darf man den Ausflug nach Paris als Rundum-Erfolg für den FC Bayern – und Nagelsmann – werten.

Es hätte schlimm kommen können, auch das Schicksal von Carlo Ancelotti war in den letzten Tagen ja thematisiert worden. Der Sieg aber bringt zwei Vorteile: Eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 8. März und – vielleicht noch wichtiger – dringend nötige Ruhe. Zumindest, was das große Ganze betrifft.

Ob Nagelsmann FC Bayern kann, wird sich frühestens im Rückspiel entscheiden

Was trotzdem noch zu klären wäre: Wie hält der Rekordmeister dem Liga-Druck stand? Wie gut ist Reservist Thomas Müller fürs Klima? Welche Strafe kriegt Manuel Neuer? Die Explosionsgefahr ist noch nicht gebannt. Und genauso steht auch noch die Frage aller Fragen weiter im Raum. Ob Nagelsmann FC Bayern kann, wird sich frühestens im Rückspiel entscheiden. Kleine Randnotiz: 2021 reichte ein 1:0 in Paris nicht zum Weiterkommen. (hlr)