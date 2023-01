„Jeder Spieler träumt davon“: Frankfurt-Torjäger Kolo Muani spricht erstmals über Bayern-Wechsel

Von: Antonio José Riether

Der Frankfurter Stürmer Randal Kolo Muani traf zuletzt wieder gegen den FC Bayern, der an ihm interessiert sein soll. Nach der Partie sprach der Franzose sogar über den Rekordmeister.

München – Beim jüngsten Duell zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt schlug er wieder zu. Stürmer Randal Kolo Muani war bereits bei der 1:6-Klatsche am ersten Spieltag erfolgreich, beim 1:1 am vergangenen Samstag war sein Treffer jedoch deutlich mehr wert. Der Franzose verstärkte mit seinem Ausgleichstor die Krise der Bayern, die bereits zum dritten Mal in Folge sieglos blieben, und machte zugleich Werbung für sich selbst. Nach der Partie sprach Kolo Muani zudem über ein mögliches Engagement beim Rekordmeister.

Randal Kolo Muani Geboren: 5. Dezember 1998 in Bondy (Frankreich) Position: Mittelstürmer Profi-Stationen: FC Nantes, US Boulogne, Eintracht Frankfurt Länderspiele für Frankreich: 5 (1 Tor)

Kolo Muani: FC Bayern München beobachtet offenbar Frankfurts Senkrechtstarter

Mit dem Treffer zum 1:1 in München steht Kolo Muani bei sieben Treffern in der aktuellen Bundesliga-Saison, in seinen bisherigen 17 Einsätzen legte er seinen Teamkollegen außerdem zwölf weitere Tore auf. Kein Wunder also, dass der 24-Jährige auf der Liste mehrerer Klubs steht, Berichten zufolge soll auch der FC Bayern unter den Interessenten sein. Doch auch andere namhafte Vereine, etwa Manchester United, sollen bereits Angebote für den Shootingstar vorbereiten.

Bei den Bayern stehen gute Spieler der direkten Bundesliga-Konkurrenten stets auf dem Zettel, gerade Stürmer beobachten die Münchner traditionell intensiv. Dies geschah etwa bei Dortmunds Erling Haaland, der sich jedoch für einen England-Wechsel entschied. 2014 holten die Bayern mit Robert Lewandowski den besten Knipser vom damals größten Rivalen aus Dortmund.

Frankfurts Randal Kolo Muani ist einer der Senkrechtstarter dieser Saison. © Frank Hoermann/imago

FC Bayern an Randal Kolo Muani interessiert – Frankfurt will Mega-Summe für den Stürmer

Für die Eintracht wäre ein Verkauf des Angreifers in jedem Fall gewinnbringend, die Hessen hatten Kolo Muani im vergangenen Sommer noch ablösefrei aus Nantes geholt. Einem Bild-Bericht zufolge verlangen die Frankfurter jedoch eine für Bundesliga-Verhältnisse hohe Summe, die angesichts des Alters und der Fähigkeiten des Stürmers marktgerecht scheint. Erst ab 80 Millionen Euro würde sich Sportvorstand Markus Krösche wohl an den Verhandlungstisch setzen.

Dass am anderen Ende des Tisches die Verantwortlichen des FC Bayern um die Dienste des französischen Nationalspielers pokern werden, ist kein unrealistisches Szenario. Dass die Münchner Fans von Kolo Muani sind, ist bereits überliefert, Cheftrainer Julian Nagelsmann bezeichnete das Tor des Goalgetters am Samstag als „Weltklasse-Aktion“. Doch wie steht der Eintracht-Profi selbst zu den Gerüchten um seine Person?

Kolo Muani spricht über möglichen Wechsel zum FC Bayern: „Jeder Spieler träumt davon“

Kolo Muani, der in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, scheint auf Nachfrage nicht allzu viele Gedanken an einen Wechsel zu verschwenden. „Ich bin noch nicht so lange da und habe noch einen langen Vertrag. Es steht für mich nicht zur Debatte, über andere Dinge nachzudenken“, meinte der Vize-Weltmeister zu Bild.

Offenbar schätzt der Rechtsfuß seinen neuen Klub, doch ganz abgeneigt von einem Wechsel scheint er nicht zu sein. So schlug er ganz andere Töne im Fernsehinterview nach der Partie an. „Bayern München ist ein großer Verein. Jeder Spieler träumt davon, bei großen Vereinen zu spielen“, sagte Kolo Muani selbstbewusst gegenüber Sky und heizte die Diskussion um seine Person zusätzlich an. Eines steht jedoch fest: Die Eintracht sitzt am längeren Hebel, wenn im Sommer mehrere hoch dotierte Angebote reinfliegen. (ajr)