Robin Dutt gibt dem FC Bayern einen Rat

München - Zuletzt ist es etwas ruhig geworden um Robin Dutt. In seinen vergangenen Stationen als Trainer und Sportdirektor lief‘s für den Schwaben nicht besonders erfolgreich. Trotzdem hat der ehemalige Leverkusen-Coach einen Rat an den FC Bayern übrig.

Trainer bei Bayer Leverkusen, Sportdirektor beim DFB, Trainer bei Werder Bremen und Vorstand Sport beim VfB Stuttgart: Die Arbeitsplätze von Robin Dutt in den vergangenen fünf Jahren waren durchaus attraktiv, so richtig rund will‘s bei dem 52-Jährigen seit seinem Abschied vom SC Freiburg aber nicht mehr laufen, sämtliche Arbeitsverhältniss in der jüngeren Vergangenheit endeten vorzeitig. Dennoch ist Dutt mit seiner Fachkompetenz nach wie vor gefragt, und so war der Fußballlehrer am Sonntag mal wieder in der Sport1-Kultsendung „Doppelpass“ eingeladen.

Ein großer Themenkomplex in der Sendung wurde - wie fast immer - dem FC Bayern gewidmet. Und Dutt scheint sich Sorgen um die mittelfristige Zukunft der Mannschaft zu machen, auf die er im Laufe seiner Karriere neun Mal traf (ein Sieg, acht Niederlagen). Grund: Es kommt einfach keine Qualität mehr aus der eigenen Jugend nach. „Es gab eine Zeit, da wurden die Philipp Lahms und Thomas Müllers aus der eigenen Jugend produziert. Ich glaube da müssen die Bayern unbedingt wieder hinkommen“, sagte Dutt über die Talentschmiede a. D. beim Rekordmeister. Besonders auf der Stürmerposition sieht Dutt Probleme: „Natürlich kann Thomas Müller auch vorne spielen, aber er interpretiert die Position anders. Er kann in der Spitze nicht wie Robert Lewandowski spielen.“ Dutt gibt den Bayern daher eine dringende Empfehlung: „Es wäre Zeit, mal wieder einen richtigen Back-up für Lewandowski zu verpflichten.“ Doch davon scheint man beim Tabellenführer nichts wissen zu wollen. Erst kürzlich hatte Präsident Uli Hoeneß sich klar gegen die Verpflichtung eines Back-ups ausgesprochen.

Mit dem momentanen Kader und der derzeitigen Formkurve traut Dutt den Bayern zumindest in dieser Saison trotzdem noch einiges zu. „Sie spielen einen anderen Ansatz als unter Pep Guardiola. Die Spieler haben einen anderen Eigenspielraum“, lautet Dutts Analyse, die den Bayern-Fans durchaus Hoffnung bereiten dürfte: „Jupp Heynckes hatte einen ähnlichen Ansatz - und er war der Triple-Trainer.“

Die Bayern also unter Carlo Ancelotti ein heißer Kandidat für das Triple? Gut möglich, doch dann muss sich der Italiener möglicherweise besser beherrschen als nach dem Spiel gegen die Hertha, als er einem spuckenden „Fan“ auf der Tribüne den „Stinkefinger“ zeigte. Oder? Dutt sieht das anders und hat vollstes Verständnis für die unwirsche Reaktion des Italieners. „Man reagiert immer emotional. Natürlich sollte man die Contenance bewahren, aber es geht nicht, dass einer von der Tribüne aus runterspuckt. Es war eine Affekthandlung. Wenn ein Trainer so angegangen wird, das gehört sich einfach nicht.“