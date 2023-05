Sofa-Meister? Nur ein Szenario verhilft dem FC Bayern schon an diesem Wochenende zum Titel

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern steht im Topspiel gegen RB Leipzig unter Zugzwang. Nur bei einem Szenario werden die Münchner schon am Sonntag Deutscher Meister.

München – Deutsch, Französisch, Englisch – Thomas Tuchel parlierte sich am Freitag schon mal meisterlich durch die Spieltagspressekonferenz. Das internationale Interesse an der Meisterprüfung des FC Bayern gegen RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr, Sky) ist groß. Die tz beantwortet die wichtigsten Fragen.



Kann Bayern schon am Wochenende Meister werden? Ja! Wenn die Münchner (68 Punkte) gegen Leipzig gewinnen und Borussia Dortmund (67 Punkte) am Sonntag in Augsburg (17.30 Uhr, DAZN) verliert, könnten die Bayern mal wieder vom Sofa aus Meister werden. „Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wie das passiert. Hauptsache, es passiert“, sagte Tuchel.

FC Bayern München: Torwart Yann Sommer wohl rechtzeitig fit

Wird Torhüter Yann Sommer rechtzeitig fit? Sieht ganz danach aus. Den Schweizer plagten am Mittwoch und Donnerstag Magen-Darm-Beschwerden, das Abschlusstraining am Freitag konnte er aber bereits wieder absolvieren. Anders sieht es bei Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting aus, dem nach wie vor sein Knie zu schaffen macht. „Choupo schafft es auch nicht bis morgen. Alle anderen sind einsatzbereit“, verriet der Trainer. Abgesehen natürlich von den Reha-Patienten Manuel Neuer, Lucas Hernandez und Alphonso Davies.

Auf welche Startelf setzt Tuchel? Diese Frage wird der Fußballlehrer erst am Spieltag final beantworten. „Es gibt aktuell aufgrund der Leistungen gerade keinen Grund zu wechseln, auch wenn die Spiele immer unterschiedlich sind. Da müssen wir eine taktische Entscheidung treffen, die wir aber heute noch nicht verraten“, erklärte Tuchel. Gut möglich, dass der Coach seine Mannschaft defensiver einstellt als es beim 6:0 gegen Schalke der Fall war - und deswegen Thomas Müller opfern wird. Um den Platz im zentralen Mittelfeld neben Chefstratege Joshua Kimmich werden sich dann Leon Goretzka und Ryan Gravenberch duellieren. Tuchel: „Gegen Schalke haben wir eine offensivere Lösung getroffen. Auch Ryan Gravenberch hätte es verdient gehabt, nach seiner Leistung in Bremen.“ Beide Spieler hätten auf einem sehr hohen Niveau trainiert.

Machen Thomas Tuchel und der FC Bayern schon am Wochenende den Meistertitel fix? © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Welche Leipziger könnten zum Meister-Schreck werden? Die Offensivstars Christopher Nkunku, Dani Olmo und Dominik Szoboszlai. Letzteren erwartet Tuchel in der Start-elf: „Er spielt sehr flüssig, seine technischen Fähigkeiten sind sehr gut. Ähnlich ist es auch bei Dani Olmo. Wir müssen auf alle Offensivspieler aufpassen, das ist der Schlüssel.“

FC Bayern erwartet im Top-Spiel Leipziger Gegenpressing

Was für eine Partie erwartet die Münchner? Ein typisches RB-Spiel: Konsequent im Pressing und aggressiv im Gegenpressing. „In der Regel spielen sie mit vier Umschaltspielern inklusive zwei Stürmern. Es ist extrem wichtig, wenn wir das Spiel kontrollieren wollen, die Konter zu verhindern, bevor sie entstehen“, gibt der Münchner Chefanweiser die Marschrichtung vor. Im Spielaufbau müsse seine Mannschaft sehr konzentriert sein: „Wenn wir frei und aggressiv in die Angriffszone gehen, müssen wir uns absichern. Wir wollen es schaffen, möglichst viele Spieler frei angreifen zu lassen.“

Gibt’s Freibier? Das ist am Samstag nicht geplant, weil die Meisterschaft an diesem Tag nicht fix gemacht werden kann. Allerdings ist es eine beliebte Tradition, dass Paulaner als Partner des FC Bayern für jedes Bundesligator 100 Liter Freibier spendiert. In der Vergangenheit wurde dieses Versprechen auch schon am ersten Spieltag der neuen Saison oder im Rahmen einer eventuellen Meisterfeier am Nockherberg oder Marienplatz eingelöst. (bok, pk)