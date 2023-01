Einzelkritik zum Bayern-Remis in Leipzig: Es hagelt 4er! Mittelfeld enttäuscht

Von: Manuel Bonke

Der FC Bayern startete bei RB Leipzig in das Fußballjahr 2023. Mit dabei war ein spannender Neuzugang. Die Einzelkritik zu den FCB-Stars.

München/Leipzig - Endlich wieder Bundesliga! Der FC Bayern startete bei RB Leipzig in das Fußballjahr 2023. Nach der WM-Pause und vielen Verletzungen von Leistungsträgern war der Auftakt des Teams von Julian Nagelsmann durchaus holprig.

Die tz-Einzelkritik zum Auftritt der Bayern in Leipzig.

Yann Sommer

Das Debüt der neuen Nummer eins wurde mit Spannung erwartet. Der Schweizer in seinem ersten Bayern-Pflichtspiel einen ruhigeren Abend. Nach dem Seitenwechsel musste er häufiger zupacken, aber keine Glanzparade zeigen. Note: 3

Benjamin Pavard

Nach den ersten 45 Minuten konnte Pavard eine makellose Zweikampf-Quote vorweisen. Darunter litten allerdings seine Offensivaktionen. Mit dem Kopf war der Franzose – trotz Wechsel-Gedanken, voll bei der Sache. Note: 3

Dayot Upamecano

Gnadenlos im Zweikampf und resolut im Tackling. Mit zunehmender Spieldauer häuften sich seine Fehlpässe. In der 66. Minute konnte er wegen seines Stellungsspiels Leipzigs Dominik Szoboszlai nur ungestüm stoppen – und kassierte Gnaden-Gelb. Note: 4

Mathijs de Ligt

Durchtrainiert und topfit präsentierte sich der Niederländer im ersten Pflichtspiel des Jahres. Kurioserweise wurde er von den Leipzigern als Schwachstelle im Münchner Defensivverbund ausgemacht. Doch de Ligt ließ sich nicht aus der Reserve locken und spielte seinen Part herrlich unaufgeregt und souverän. Note: 3

Alphonse Davies

Dem pfeilschnellen Kanadier unterliefen sowohl in der Defensive als auch in der Offensive eine Unkonzentriertheiten. Davies wollte nicht zu hoch stehen, um bei gefährlichen RB-Kontern nicht den entscheidenden Schritt zu spät zu sein. Note: 4

Joshua Kimmich

Als Kapitän führte Kimmich seine Bayern aufs Feld. Und wie es sich für einen anständigen Spielführer gehört, stellte er seine Eigeninteressen hinten an und half den Teamkollegen in brenzligen Situationen aus der Patsche. Beim Treffer zum 1:1 sah er allerdings schlecht aus: Erst spielte er den Ball unnötige in die Gefahrenzone und beim anschließenden Zweikampf ging er zu schnell zu Boden und spekulierte auf ein Foul. Note: 4

Leon Goretzka

Abgesehen von seinem Kopfballtreffer, der via Video-Schiedsrichter aberkannt wurde, war nicht viel von Goretzka zu sehen. Darüber hinaus unterliefen ihn bei aussichtsreichen Münchner Kontermöglichkeiten einige Fehlpässe. Ihm war die verletzungsbedingte Unterbrechung der Vorbereitung anzumerken. Note: 5

Leroy Sané

Neben seiner Schnelligkeit ist der Torschuss die stärkste Waffe von Sané. In Leipzig konnte er diese Stärken aber nicht entfalten. Immerhin leitete er mit einem gefühlvollen Pass die 1:0-Führung einleiten. Note: 4 (ab 82. Thomas Müller/o.B.)

Jamal Musiala

In Leipzig wurde eine Zeitenwende eingeleitet: Youngster Musiala erhielt den Vorzug vor Urgestein Thomas Müller – und zwar auf der Zehner-Position. Der Parade-Bayern sah von der Bank aus, wie Musiala seine Rolle ähnlich laufintensiv ausführte. Fußballerisch freilich versierter und stets anspielbar. Aber die Müller’sche Effektivität ließ er noch vermissen. Note: 4 (ab 68. Minute Kingsley Coman: o.B.)

Serge Gnabry

Kumpel „Choupo“ legte er den Treffer mit einem feinen Zuspiel auf den langen Pfosten mustergültig auf. Ansonsten war Gnabry häufig einen Schritt zu spät und konnte über seine linke Seite nur wenig Druck auf die Leipziger ausüben. Note: 3

Eric Maxim Choupo-Moting

Trainer Julian Nagelsmann begründete Choupo-Motings Startelf-Versprechen im Vorfeld mit dessen starker Torquote aus den vergangenen Spielen. Und der Stürmer enttäuschte seinen Vorgesetzten nicht und traf zur 1:0-Führung. Note: 3 (ab 85. Tel, o.B.)