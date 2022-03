Internationale Presse ist von „beängstigendem“ Bayern-Sieg geplättet - und huldigt Lewandowski

Von: Marius Epp

Mit dem 7:1-Kantersieg gegen RB Salzburg beeindruckt der FC Bayern nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Die Pressestimmen.

München - Es war die bestmögliche Antwort auf alle Fragen, die vor dem Spiel gestellt wurden: Der FC Bayern fegte RB Salzburg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League vom Platz und untermauerte seine Ambitionen in der Königsklasse eindrucksvoll.

Robert Lewandowski* schoss den schnellsten Hattrick in der Geschichte des Wettbewerbs, durch die Tore von Thomas Müller, Serge Gnabry und Leroy Sané war die 7:1-Demütigung dann perfekt. Auch außerhalb Deutschlands hat die Machtdemonstration der Bayern Eindruck gemacht.

Wir haben die Pressestimmen zum Bayern-Feuerwerk aus Österreich, Spanien, Italien, Frankreich und England zusammengefasst.

FC Bayern - Salzburg: Pressestimmen aus Österreich

Kronen-Zeitung: „Die Bayern-Dampfwalze macht Salzburgs ‚Bullen‘ platt! Statt die erhoffte Sternstunde zu erleben ist Red Bull Salzburg in der Champions League in ein historisches Debakel geschlittert.“

Kurier: „1:7-Debakel in München: Bayern schießt Salzburg aus der Königsklasse. Salzburg wollte ins Viertelfinale der Champions League, ging bei den Bayern aber gnadenlos unter. Lewandowski schrieb Geschichte.“

Der Standard: „1:7-Schmach in München: Bayerns Lektion für Salzburg. Münchener entfernen Red Bull Salzburg mit einem Gesamtscore von 8:2 aus der Champions League. Lewandowski machte mit dem flottesten Hattrick der Bewerbsgeschichte alles klar.“

FC Bayern - Salzburg: Pressestimmen aus England

The Sun: „Robert Lewandowski schießt den schnellsten Champions-League-Hattrick aller Zeiten. Bayern toben gegen Salzburg.“

The Guardian: „Lewandowskis Hattrick in elf Minuten bringt die Bayern auf Kurs zum 7:1-Sieg gegen Salzburg. Die Bayern spielen in der Allianz Arena ihren traumatisierten Gegner in Grund und Boden.“

Robert Lewandowski stellt einen Rekord auf - mittlerweile ist das nichts Außergewöhnliches mehr. © CHRISTOF STACHE/AFP

FC Bayern - Salzburg: Pressestimmen aus Spanien

AS: „Lewandowski steht für sich allein! Der polnische Stürmer erzielte in elf Minuten einen Hattrick, um einen Sieg gegen Salzburg in die Wege zu leiten, der die Bayern ins Viertelfinale bringt - und sehr beängstigend ist.“

Marca: „Lewandowski führt die Bayern ins Viertelfinale und beansprucht erneut „seinen“ Ballon d‘Or. Der Pole vernichtet RB Salzburg mit dem frühesten Hattrick in der Geschichte der Königsklasse.“

Mundo Deportivo: „Lewandowski zerstört den Salzburg-Traum! Die Bayern kamen mit Zweifeln über die Art und Weise, wie sie in den letzten Wochen gespielt hatten, auch im Hinspiel gegen eine über weite Strecken überlegene Salzburger Mannschaft, aber Lewandowski räumte sie aus dem Weg, indem er vom Anpfiff weg Verantwortung übernahm.“

FC Bayern - Salzburg: Pressestimmen aus Italien

Gazzetta dello Sport: „Der FC Bayern München verjagt den jüngsten Blues und sichert sich mit einem sensationellen 7:1 gegen die Salzburger das Champions-League-Viertelfinale. Sie haben den besten Mittelstürmer der Welt.

La Repubblica: „Die Bayern haben das Spiel schon nach 23 Minuten entschieden. Lewandowski brach den Rekord von Marco Simone von 1996 und erzielt den schnellsten Hattrick der Champions-League-Geschichte.“

FC Bayern - Salzburg: Pressestimmen aus Frankreich

L‘Équipe: „Das 7:1 ist gleichbedeutend mit einer Ohrfeige. Der FC Bayern* bleibt trotz einiger defensiver Großzügigkeit aufgrund seines feurigen Angriffs einer der absoluten Favoriten des Wettbewerbs.“

Le Monde: „Die Deutschen verschlingen Salzburg vor allem durch einen Dreierpack innerhalb elf Minuten des unglaublichen Lewandowski.“ (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA