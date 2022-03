FC Bayern gegen RB Salzburg live: Nagelsmann darf auf Comeback hoffen

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Der FC Bayern trifft mit Julian Nagelsmann (l.) auf RB Salzburg. © IMAGO / Sven Simon

Im Hinspiel schaffte der FC Bayern mit Müh und Not noch ein Last-Minute-Remis in Salzburg. Verfolgen Sie das Rückspiel in der Allianz Arena live im Ticker!

FC Bayern - RB Salzburg -:- (-:-), Anstoß Dienstag, 8. März 2022, 21 Uhr auf Amazon Prime

Im Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League gab es für FCB-Trainer Julian Nagelsmann und sein Team beim Außenseiter in Salzburg ein 1:1.

Die Auswärtstorregel gibt es nicht mehr - Bayern braucht also mindestens noch ein Tor, oder die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen.

FC Bayern München - RB Salzburg -:- (-:-) (Hinspiel: 1:1)

Aufstellung FC Bayern: Aufstellung RB Salzburg: Tore:

+++ Aktualisieren +++

Vorbericht: FC Bayern München gegen RB Salzburg unter Druck

München - Druck hat man immer beim FC Bayern - aber im Champions-League-Achtelfinale möglicherweise gegen einen Underdog aus Österreich auszuscheiden, ist nochmal ein deutlich anderes Level für die Profis des deutschen Rekordmeisters als üblich. Den enormen Erfolgsdruck wandelt Leitwolf Thomas Müller darum kurzerhand in eine positive Herangehensweise um.

„Wir haben natürlich den Druck, wir müssen weiterkommen“, sagte der 32-Jährige. Mit einem möglichen Scheitern im Achtelfinale und dann wenig „rosigen Zeiten“ in der Restsaison beschäftige er sich aber gar nicht. „Ich sehe das eher von der anderen Seite: Wenn wir unser Ziel erreichen und weiterkommen, kann die Saison eine extrem gute werden.“

Nach dem 1:1 im Hinspiel ist alles offen in dem Duell zwischen dem deutschen und dem österreichischen Serienmeister. „Ich bin kein Schwarzmaler“, sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der natürlich auch nicht an ein frühes Scheitern denken mag. Gleichwohl unterschätzt der 34-Jährige die jungen Salzburger Fußball-Bullen nicht: „Es ist eine gefährliche Mannschaft, die uns alles abverlangen wird“, sagte Nagelsmann vor seinem wichtigsten Spiel in München. Spannend wird zu sehen, ob er diesmal mit Dreier- oder Viererkette beginnen lässt.

Lesen Sie auch Ergreifende Emotionen bei Andy Borg: Schöne Schlagersängerin bricht in Tränen aus Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wurde es am Samstagabend wieder höchst emotional. Mit einer Liveschalte bereitet Borg seinem Gast Julia Lindholm eine wunderbare Überraschung. Und sorgt damit für einen Tränenausbruch bei der jungen Schlagersängerin. Ergreifende Emotionen bei Andy Borg: Schöne Schlagersängerin bricht in Tränen aus DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“ Normalerweise ist es ein freundlicher Nachbarschafts-Dienst, Pakete anzunehmen. In Berlin ist es dabei zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“

Manuel Neuer zurück beim FC Bayern - Torwart feiert Comeback

Immerhin ist beim FCB Manuel Neuer zurück. Das Comeback des Torwarts nur vier Wochen nach einer Operation am rechten Knie soll das Bayern-Ensemble beflügeln und insbesondere den Abwehrspielern einen Schub geben. Der 35 Jahre alte Kapitän ist auch als Kommunikator auf dem Platz wichtig. „Ich bin sehr glücklich, dass er wieder spielen kann“, sagte Nagelsmann, auch wenn Sven Ulreich die Nummer 1 gut vertreten hatte.

Die Gäste beschäftigen sich ebenfalls mit Deutschlands Nummer 1. RB-Coach Matthias Jaissle denkt natürlich auch positiv. Es sei für seine Jungs eine durchaus reizvolle „Challenge“, gegen „den besten der Torwart der Welt“ ein Tor zu erzielen. Scherzhaft sagte Jaissle am Montagabend vorm Salzburger Training in der Allianz Arena: „Wir versuchen, auch wenn Manuel im Tor steht, aufs Tor zu schießen.“ Das wird sich Karim Adeyemi bestimmt zu Herzen nehmen - der Salzburger Top-Stürmer trug als Jugendspieler auch mal das Trikot des FC Bayern und steht besonders im Fokus. Müller glaubt aber nicht daran, dass der Adeyemi nervös wird: „Ihn stachelt die Situation eher an, dass er nach München kommt. Er marschiert einfach los.“ (cg mit dpa)