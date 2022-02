„Hodensack“-Spruch von Sandro Wagner sorgt für Lacher

Von: Florian Schimak

DAZN-Experte Sandro Wagner. © ULMER Pressebildagentur / Imago

Der FC Bayern lieferte sich bei RB Salzburg im Achtelfinale der Champions League ein heißes Match. Besonders ein RB-Verteidiger zeigte vollen Einsatz.

Salzburg - Es fühlte sich tatsächlich endlich einmal wieder an wie Champions League! Volles Stadion, Flutlicht und eine attraktive Partie. Das Hinspiel im Achtelfinale der Königsklasse zwischen RB Salzburg und dem FC Bayern hatte alles zu bieten!

Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, hatten viele Torchancen und boten den 30.000 Fans in der Red Bull Arena beste Unterhaltung. Dass der Außenseiter aus Salzburg bis zur 90. Minuten mit 1:0 führte, war zwar überraschend, aber nicht unverdient. Der eingewechselte Junior Adamu hatte die Bullen in der 21. Minute in Führung geballert.

Im zweiten Durchgang verteidigten die Gastgeber das 1:0 dann mit Mann und Maus. Bestes Beispiel: Der Einsatz von Oumar Solet. Der Innenverteidiger schmiss sich in jeden Zweikampf und verteidigte Weltfußballer Robert Lewandowski wie ein abgeklärter Hase. In der 52. Minute bewies er dann einmal mehr vollem Einsatz!

FC Bayern: Salzburg-Verteidiger blockt Coman-Schuss mit „vollem Einsatz“ - DAZN-Experte Wagner fühlt mit

Nachdem Kingsley Coman auf links durchgebrochen und ins Zentrum gezogen war, warf sich Solet heldenhaft in dessen Schuss! Unglücklicherweise wurde der junge Franzose von dem Coman-Geschoss unglücklich aus kürzester Distanz zwischen den Beinen getroffen. Solet blieb zunächst liegen und krümmte sich vor Schmerzen. Die Teambetreuer kamen umgehend auf Feld.

Nach einer kurzen Pause ging es für den 22-Jährigen aber weiter und Solet stand wieder seinen Mann. DAZN-Experte Sandro Wagner fühlte bei der Aktion mit ihm, stellte dann aber treffend fest: „Tut weh. Tor verhindert. Hodensack angeschwollen. Aber muss man als Verteidiger machen“, so Wagner kurz nach dem „Volltreffer“. In den sozialen Netzwerken amüsierten sich die Fans köstlich über diese Aussage, auf Twitter gab es unzählige Lacher über Wagners Hodensack-Spruch.

Erst in der 90. Minute konnte der FC Bayern einen richtigen Volltreffer erzielen. Ausgerechnet Coman erzielte den Last-Minute-Ausgleich und sorgt so für keine schlechte Ausgangslage für das Team von Julian Nagelsmann, der nach der Partie vor den DAZN-Mikros tobte. (smk)