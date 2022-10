Real klopft an: Holt sich Madrid nach Alaba den nächsten Bayern-Star? Jungspund angeblich heiß begehrt

Von: Christoph Gschoßmann

Alphonso Davies (3.v.r.) steht wohl bei Real Madrid auf dem Wunschzettel. © IMAGO

Spanien lockt: Der nächste Spieler des FC Bayern steht im Fokus eines Topklubs aus der Primera Division. Er könnte David Alaba nach Madrid folgen.

München / Madrid - Spanische Topklubs, die beim FC Bayern wildern - ein Muster mit Wiederholungspotenzial. Toni Kroos und David Alaba spielen bei Real Madrid, Robert Lewandowski beim FC Barcelona. Sie alle kickten einst für die Münchner. In diese Reihe könnte sich womöglich bald auch ein junger Linksverteidiger einreihen, der angeblich bei den Madrilenen Begehrlichkeiten weckt: Alphonso Davies.

Laut einem Bericht der spanischen Marca wird Davies von den Königlichen seit geraumer Zeit „ganz genau beobachtet“. Reporter Jose Felix Diaz erklärte: „Von den Bayern ist Davies der Name, den sie am meisten im Auge haben.“ Für Alaba hat sich der Schritt was Titel angeht gelohnt: Der Österreicher gewann mit Madrid die Champions League.

Alphonso Davies hat in München noch einen Vertrag bis 2025

Der Vertrag des Kanadiers Davies aber läuft in München noch bis 2025. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 70 Millionen Euro. Der 21-Jährige gilt laut fcbinside intern allerdings als unverkäuflich. Im Team von Trainer Julian Nagelsmann ist er auf der Linksverteidigerposition gesetzt. 2018 wechselte Davies für zehn Millionen Euro aus Vancouver an die Isar und wurde binnen kurzer Zeit zum Shootingstar. (cg)

