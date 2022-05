Schlag zu, Brazzo! Drei Champions League-Sieger sind bald umsonst zu haben

Champions-League-Sieger Real Madrid mustert diesen Sommer mehrere Stars mit Weltklasseformat aus. Wäre einer für den FC Bayern München dabei?

München - Beim FC Bayern wird derzeit am Kader der Zukunft gebastelt. Nachdem die Münchner mit Noussair Mazraoui bereits den ersten Neuzugang verbuchten, soll mit Ryan Gravenberch schon bald die nächste Verpflichtung bekannt gegeben werden. Zudem halten sich Gerüchte über einen möglichen Transfer von Sadio Mané. Noch kann also einiges passieren, ehe das Transferfenster am 1. September schließt.

Der frisch gekürte Champions-League-Sieger Real Madrid wird diesen Sommer ebenfalls einen mittelgroßen Umbruch erleben und sortiert drei seiner Stars aus. Wäre einer für den FC Bayern München dabei?

Real Madrid sortiert drei Stars aus: Ist ein Spieler für den FC Bayern dabei?

Am Montag gab Francisco Román Alarcón Suárez, bekannter unter seinem Spitznamen Isco, seinen Abschied aus Madrid bekannt. Neun Jahre lang war der 30-Jährge Teil der Erfolgsgeschichte von Real Madrid und gewann unter anderem fünfmal die Champions League mit den Blancos. Nun verlässt Isco die Königlichen, seine nächste Station ist noch offen.

Der offensive Mittelfeldspieler lief in insgesamt 353 Pflichtspielen für Real auf, erzielte dabei 53 Tore und bereitete 56 weitere vor. In dieser Saison blieb Isco jedoch meist außen vor, so reichte es etwa für keine Einsatzminute während der gesamten Champions-League-Saison. In der Liga durfte er immerhin 14-mal ran, spielte jedoch keine Partie über die vollen neunzig Minuten. Trotz seiner holprigen letzten Spielzeit wäre der 38-fache spanische Nationalspieler aufgrund seiner Klasse wohl eine Verstärkung, zumal er gerade einmal 30 Jahre alt ist und viel Erfahrung mitbringt.

Bedient sich der FC Bayern bei Real Madrid? Zwei Routiniers vertragslos

Mit Marcelo geht eine der größten Stützen der Madrilenen. Der Linksverteidiger schloss sich den Hauptstädtern im Jahr 2007 an und gewann seitdem eine Vielzahl an Titeln und bestritt insgesamt 545 Pflichtspiele im weißen Dress. In der laufenden Saison bestritt der nominelle Mannschaftskapitän wettbewerbsübergreifend gerade einmal 17 Partien, dass sein Vertrag nicht verlängert wird, war bereits seit Längerem klar. Zwar bewies der Brasilianer über Jahre stetig seine Klasse, dennoch ist er angesichts seines Alters von 34 Jahren wohl keine zukunftsträchtige Personalie.

Bekanntermaßen steht Gareth Bale schon seit Monaten auf der Abschussliste, der Waliser sitzt nach seiner Leihe nach Tottenham in der vorletzten Saison seinen Vertrag aus. Dieser endet im Juni 2022, danach ist der einstige 101-Millionen-Euro-Transfer von 2013 wieder auf dem Markt. Seine Statistik aus der abgelaufenen Saison sollte allerdings jeden Verein abschrecken: Fünfmal wurde er in der Liga eingesetzt, in der Königsklasse reichte es nur für zwei späten Einwechslungen. Ob Bale den Bayern ohne die nötige Praxis auf Weltklasseniveau weiterhelfen könnte, ist fraglich. (ajr)