FC Bayern München gegen Real Madrid: Alle Infos zum Viertelfinale der Champions League

München - Der FC Bayern München spielt im Viertelfinale 2017 der Champions League gegen Real Madrid. Hier finden Sie die Statistik, Termine ,TV-Zeiten und Quoten.

Es wird ein ganz besonderes Wiedersehen für Carlo Ancelotti. Der Trainer des FC Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League auf seinen alten Verein Real Madrid. Die Begegnung hat eine ganz besondere Brisanz: 2014 eliminierte Ancelotti als Trainer von Real Madrid im Halbfinale der Champions League die Bayern und holte mit den Madrilenen anschließend "La Decima", den zehnten Champions-League-Titel. Um dann nach der folgenden Saison rausgeschmissen zu werden.

Nun kann Ancelotti seinem Ex-Präsidenten Florentino Pérez den Rauswurf heimzahlen. Indem er als Coach der „Bestia Negra“ seinen Ex-Verein aus der Königsklasse kegelt. Hinzu kommt: Ancelotti kann in diesen zwei Spielen unter Beweis stellen, dass ihm das gelingt, woran Pep Guardiola mit dem FC Bayern München drei Mal in Folge scheiterte: Einen spanischen Top-Verein aus der K.o.-Runde der Champions League zu werfen.

Ex-Bayer und Real-Star Toni Kroos zeigt sich beunruhigt über Ancelottis Fähigkeit, seine Mannschaften immer genau auf den Punkt fit zu bekommen. „Ancelotti bringt seine Mannschaft in den wichtigen Spielen immer so hin, dass auch ihre Top-Leistung zeigt“. Für Kroos ist klar: „Bayern und Barcelona waren die schwersten Lose, die möglich waren.“ Kroos befürchtet, dass sein Ex-Verein unter Carlo Ancelotti noch stärker geworden ist: „Ich kenne die Qualität der Bayern, die Spieler und den Trainer. Bayern und Ancelotti - diese Kombination ist gefährlich.“ Allerdings sei auch Real Madrid in der Lage, dem FC Bayern die Stirn zu bieten. „Meistens zeigen wir gegen große Mannschaften auch selbst die besten Spiele“, betont Kroos. „Große Mannschaften zeigen ihre Qualität eben in der Phase, wo es um die großen Titel geht. Das haben wir letztes Jahr sehr gut hinbekommen.“

Auch Bayern-Präsident Uli Hoeneß sieht in Carlo Ancelotti das As im Ärmel des FC Bayern. Hoeneß im Gespräch mit der tz zu Ancelotti: „Er kennt das Team aus dem Effeff und hat den Ehrgeiz, sie rauszuwerfen. Sein Ende dort war nicht so angenehm. Aber das ist normal im Sport. Carlo ist da total entspannt, beruhigt uns und sagt, dass wir das schon schaffen werden.“

Sportlich sind derzeit sowohl der FC Bayern München als auch Real Madrid in bester Verfassung. Beide Teams dominieren ihre jeweilige Liga. Wenn auch die Bayern die Bundesliga mit größerem Abstand anführen (13 Punkte Vorsprung auf RB Leipzig) als die Madrilenen die Primera Division (2 Punkte Vorsprung auf den FC Barcelona).

Hier haben wir die wichtigsten Fragen zum Champions-League-Viertelfinale 2017 zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid zusammengefasst.

FC Bayern München gegen Real Madrid: Die Termine für das Viertelfinale der Champions League 2017

Alle Fans des FC Bayern München müssen sich diese Termine schon jetzt rot im Kalender anstreichen:

Am Mittwoch, 12. April gastiert Real Madrid zum Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München in der Allianz Arena.

gastiert Real Madrid zum gegen den FC Bayern München Das Rückspiel findet nur sechs Tage später, am Dienstag, 18. April, statt. Dann tritt der FC Bayern im Estadio Santiago Bernabéu gegen Real Madrid an.

Beide Partien werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

FC Bayern München gegen Real Madrid im Free-TV: So sehen Sie das Hinspiel live im ZDF und Live-Stream

Gute Nachricht für alle Fußballfans: Das Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid läuft live im Free-TV! Das ZDF zeigt die Champions-League-Begegnung am Mittwoch, 12. April 2017, ab 20.25 Uhr. Da da ZDF nur ein Mittwochs-Spiel übertragen darf, läuft das Rückspiel nicht live im Free-TV.

Wer einen Live-Stream vom Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid sehen möchte, findet das TV-Programm des „Zweiten“ in der ZDF-Mediathek. Zur leichteren Bedienung auf den Smartphones oder Tablets finden Sie in den App-Stores zusätzlich die ZDF-App mit dem Live-Stream, die Apple-Kunden bei iTunes, Android-Nutzer im Google Play Store und Windows-Fans im Microsoft Store gratis herunterladen können.

Moderator Jochen Breyer meldet sich mit Experte und Ex-Bayern-Keeper Oliver Kahn aus dem ZDF-Studio. Oliver Schmidt wird das Spiel kommentieren.

FC Bayern München gegen Real Madrid: So sehen Sie das Spiel live auf Sky und im Live-Stream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel im Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid live. Das Rückspiel am 18. April ist im deutschen Fernsehen nur bei Sky zu sehen.

Am Mittwoch 12. April, läuft die Konferenz zum Hinspiel ab 19.30 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Jonas Friedrich kommentiert das Spiel in der Konferenz. Das Einzelspiel zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid läuft auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD und wird von Martin Groß kommentiert. Sebastian Hellmann meldet sich an diesem Abend aus dem Sky-Studio mit Lothar Matthäus und Erik Meijer.

Am Dienstag, 18. April, läuft die Konferenz zum Rückspiel ab 19.30 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Das Einzelspiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München läuft auf Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD.

Über das Online-Streamingportal Sky Go können Sky-Kunden beide Spiele im Champions-League-Viertelfinale im Live-Stream verfolgen. Dieser lässt sich über jeden gängigen Webbrowser öffnen.

Einen Live-Stream bietet auch die App von SkyGo für mobile Endgeräte. Sie finden diese bei iTunes oder im Google Play Store. Einziger Wermutstropfen: Die Applikation ist nicht mit allen Android-Geräten kompatibel. Eine genaue Übersicht, auf welchen Geräten sie funktionieren sollte, finden Sie hier.

FC Bayern München gegen Real Madrid: Der Weg ins Viertelfinale der Champions League 2017

Dominanz sieht anders aus: Sowohl der FC Bayern als auch Real Madrid schlossen die Gruppenphase der Champions League als Zweiter ab. Noch eine Gemeinsamkeit:Beide Vereine holten genau 12 Punkte. Damit nicht genug: Die Top-Clubs aus Deutschland und Spanien lagen zum Ende der Gruppenphase hinter einem spanischen und einem deutschen Verein. Der FC Bayern wurde hinter Atlético Madrid Zweiter der Gruppe D. Real Madrid landete in der Gruppe F hinter Borussia Dortmund auf Platz zwei.

Die Bayern gewannen in der Gruppenphase vier der insgesamt sechs Spiele (gegen FK Rostow, zwei Mal gegen PSV Eindhoven und gegen Atlético Madrid) und verloren zwei Spiele (gegen Atlético Madrid und FK Rostow).

Real Madrid gewann drei Spiele der Champions-League-Gruppenphase (zwei Mal gegen Sporting Lissabon und Legia Warschau) und spielte drei Mal Unentschieden (zwei Mal gegen Borussia Dortmund und gegen Legia Warschau).

Im Achtelfinale der Champions League drehten beide Mannschaften auf. Und gewannen ihre Spiele immer mit demselben Ergebnis. Der FC Bayern zerlegte den FC Arsenal zwei Mal mit 5:1. Real Madrid schlug den SSC Neapel zwei Mal mit 3:1.

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ist in dieser Champions-League-Saison torgefährlicher als sein Real-Gegenpart Karim Benzema. „Lewa“ traf bislang sieben Mal, Benzema konnte fünf Tore verbuchen. Lewandowski liegt in der aktuellen Liste der besten CL-Torschützen mit Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) auf Platz drei. Die Liste wird derzeit von Lionel Messi (FC Barcelona, 11 Tore) und Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, 8 Tore). Cavani hat sich allerdings schon aus dem Wettbewerb verabschiedet.

FC Bayern München gegen Real Madrid: So stehen beide Teams in ihrer Liga da

Sowohl der FC Bayern als auch Real Madrid führen die Tabelle ihrer Liga an. Real Madrid liegt in der Primera Division mit 62 Punkten (26 Spiele, 19 Siege, 2 Niederlagen, 5 Remis) zwei Zähler vor dem FC Barcelona. Der FC Bayern führt die Tabelle der Bundesliga derzeit mit 59 Punkten an (24 Spiele, 18 Siege, 1 Niederlage und 5 Remis). Hinter dem Rekordmeister rangiert mit zehn Punkten Unterschied der Aufsteiger RB Leipzig.

FC Bayern München gegen Real Madrid: Das hat sich seit dem letzten Aufeinandertreffen geändert

Seit dem bislang letzte Spiel des FC Bayern München gegen Real Madrid im Champions-League-Halbfinale 2014 hat sich bei beiden Teams einiges geändert:

Beim FC Bayern sitzt heute der damalige Real-Coach Ancelotti auf der Trainerbank, Real Madrid wir mittlerweile von Zinedine Zidane trainiert.

Seit dem letzten CL-Spiel gegen Real haben die Spieler Dante, Mario Mandžukić, Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos die Bayern verlassen. Ex-Bayern Kroos hat sich bei Real Madrid mittlerweile zum Leistungsträger entwickelt.

Die Qualität des FC Bayern München ist in dieser Saison höher als noch vor drei Jahren. Im Sturm macht Robert Lewandowski statt Mario Mandžukić die Buden. Der Pole ist weitaus torgefährlicher als der Kroate. Robert Lewandowski wurde in der vergangenen Bundesliga-Saison zum zweiten Mal Torschützenkönig und erzielte dabei sensationelle 30 Tore für den FC Bayern. In der Abwehr der Münchner wurde Mats Hummels (neben Jerome Boateng und Javi Martinez) zu einer absolut sicheren Bank. Im Mittelfeld agiert Arturo Vidal, der Bastian Schweinsteiger abgelöst hat. Auch in der Breite ist der FC Bayern auf fast allen Positionen besser aufgestellt als beim Champions-League-Halbfinale von vor drei Jahren. Kingsley Coman und Douglas Costa (von dem fraglich ist, ob er gegen Real spielen kann) entwickeln sich zu den Nachfolgern von Franck Ribéry und Arjen Robben. Zudem verstärken Europameister Renato Sanches und Shooting-Star Joshua Kimmich das Mittelfeld.

Iker Casillas, der 2014 gegen die Bayern im Tor stand, hat Real Madrid mittlerweile verlassen. Im Kasten der Madrilenen steht mittlerweile Keylor Navas. Xabi Alonso spielt mittlerweile in München. Ángel Di María hat sich zu Paris Saint-Germain verabschiedet. Hinzugekommen sind bei Real Madrid seit 2014 die Stars James Rodríguez, Mateo Kovačić und Álvaro Morata.

FC Bayern München gegen Real Madrid: Die Statistik in der Champions League

Insgesamt spielten die Bayern in der Champions League und im früheren Europapokal der Landesmeister 22 gegeneinander. In zehn K.o.-Duellen gewannen sowohl der FC Bayern als auch Real Madrid fünf Mal. Zuletzt setzte sich Real Madrid im Halbfinale 2014 mit 1:0 in Madrid und 4:0 in München durch. Trainer der Madrilenen war damals Carlo Ancelotti. Bei den Bayern „vercoachte“ sich (wie in jedem CL-Halbfinale unter seiner Ägide) Pep Guardiola, der in München etwas hinter den Erwartungen zurückblieb. Er holte zwar drei Meistertitel und zwei Mal den DFB-Pokal. Aber der erhoffte Champions-League-Titel blieb aus. Den holte 2013 zuletzt Jupp Heynckes mit dem FC Bayern (der übrigens auch 1998 mit Real Madrid den Henkelpott gewann). Carlo Ancelotti holte 2014 mit Real Madrid den spanischen Pokal, die Champions League, den Super Cup und gewann die Klub-WM. Nach der folgenden Saison war für ihn in Madrid Endstation.

Insgesamt gewannen die Bayern fünf Mal die Champions League bzw. der Europapokal der Landesmeister. Real Madrid gewann die Königsklasse elf Mal.

FC Bayern München gegen Real Madrid: Das ist die bisherige Champions-Legaue-Statistik:

Datum Begegnung Ergebnis Spielrunde 31.03.1976 Real Madrid - FC Bayern München 1:1 Europapokal der Landesmeister, Halbfinale 14.04.1976 FC Bayern München - Real Madrid 2:0 Europapokal der Landesmeister, Halbfinale 08.04.1987 FC Bayern München - Real Madrid 4:1 Europapokal der Landesmeister, Halbfinale 22.04.1987 Real Madrid - FC Bayern München 1:0 Europapokal der Landesmeister, Halbfinale 02.03.1988 FC Bayern München - Real Madrid 3:2 Europapokal der Landesmeister, Viertelfinale 16.03.1988 Real Madrid - FC Bayern München 2:0 Europapokal der Landesmeister, Viertelfinale 29.02.2000 Real Madrid - FC Bayern München 2:4 Champions League, Zwischenrunde 08.03.2000 FC Bayern München - Real Madrid 4:1 Champions League, Zwischenrunde 03.05.2000 Real Madrid - FC Bayern München 2:0 Champions League, Halbfinale 09.05.2000 FC Bayern München - Real Madrid 2:1 Champions League, Halbfinale 01.05.2001 Real Madrid - FC Bayern München 0:1 Champions League, Halbfinale 09.05.2001 FC Bayern München - Real Madrid 2:1 Champions League, Halbfinale 02.04.2002 FC Bayern München - Real Madrid 2:1 Champions League, Viertelfinale 10.04.2002 Real Madrid - FC Bayern München 2:0 Champions League, Viertelfinale 24.02.2004 FC Bayern München - Real Madrid 1:1 Champions League, Achtelfinale 10.03.2004 Real Madrid - FC Bayern München 1:0 Champions League, Achtelfinale 20.02.2007 Real Madrid - FC Bayern München 3:2 Champions League, Achtelfinale 07.03.2007 FC Bayern München - Real Madrid 2:1 Champions League, Achtelfinale 17.04.2012 FC Bayern München - Real Madrid 2:1 Champions League, Halbfinale 25.04.2012 Real Madrid - FC Bayern München 2:1, 3:4 i.E. Champions League, Halbfinale 23.04.2014 Real Madrid - FC Bayern München 1:0 Champions League, Halbfinale 29.04.2014 FC Bayern München - Real Madrid 0:4 Champions League, Halbfinale

FC Bayern München gegen Real Madrid: Die Quote für das Viertelfinale 2017 der Champions League

Beim Wettanbieter bwin sind die Bayern klarer Favorit für das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League. Für einen Sieg des FC Bayern München ist die Quote derzeit 1,80, für ein Unentschieden 3,75 und für einen Sieg von Real Madrid 4,10.

Zudem gibt es weitere Wetten zum Halbfinale:

Sollte der FC Bayern im Hinspiel drei oder mehr Tore erzielen, dann gibt es eine Gewinnquote von 3,20.

Sollte der FC Bayern gewinnen und beide Teams treffen, gibt es eine Gewinnquote von 3.20.

Sollte Real Madrid weiterkommen gibt es eine Gewinnquote von 2.15.

Sollte Real weniger als 1,5 Tore schießen, gibt es eine Gewinnquote von 1.40.

