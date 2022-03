Drei Top-Kandidaten schon raus! Brazzo setzt Schmerzgrenze für neuen Rechtsverteidiger

Von: Tom Offinger

Hasan Salihamidzic sucht nach einem neuen Außenverteidiger. © IMAGO / Lackovic

Der FC Bayern München ist weiter auf der Suche nach namhaften Verstärkungen. Gerade auf der rechten Verteidigerposition ist noch Luft nach oben - aber nur zu einem bestimmten Preis.

München - Das Leben von Hasan Salihamidzic ist derzeit nicht leicht. Der Sportdirektor des FC Bayern München ist schon seit Monaten mit der Kaderplanung für die neue Spielzeit beschäftigt und versucht nach besten Möglichkeiten, die Wünsche und Vorstellungen seines Trainers zu berücksichtigen. Vor allem die Rechtsverteidigerposition ist Julian Nagelsmann ein Dorn im Auge: Zu gerne würde der 34-Jährige auch auf der rechten Seite einen offensiven Verteidiger wie Alphonso Davies zur Verfügung haben. Ein schwieriges Unterfangen.

FC Bayern München: Suche nach neuem Rechtsverteidiger mit besonderem Preisschild

Kandidaten gibt es an der Säbener Straße genügend, allerdings müssen diese Spieler auch preislich überzeugen können. Nach Sport1-Informationen hat Salihamidzic sogar eine bestimmte Schmerzgrenze für Neuzugänge dieser Art festgelegt: Nicht mehr als 20 Millionen Euro dürfte demnach ein neuer Außenverteidiger kosten. Einerseits ein klares Bekenntnis gegen gigantische Transfers à la Paris St.-Germain oder Manchester City, gleichzeitig müssen die Verantwortlichen aber auch kreativ werden.

Durch die festgelegte Preisgrenze fallen nämlich einige Top-Kandidaten aus den Überlegungen der Münchner heraus. Nationalspieler Ridle Baku vom VfL Wolfsburg, Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen und der US-Amerikaner Sergino Dest vom FC Barcelona wurden in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Dummerweise übersteigen alle drei Top-Spieler die festgelegte Budget von Salihamidzic.

FC Bayern München: Günstige Alternative wohl gefunden

Wohl oder übel müsste nun ein preiswerte Alternative her, die die Bayern auch schon ausgemacht haben wollen. Djed Spence vom englischen Zweitligisten Nottingham Forest soll im Visier der Säbener Straße sein, ein Transfer des 21 Jahre alte Youngsters würde zudem nur 10-15 Millionen Euro kosten. Konkrete Verhandlungen mit Spence, der derzeit vom FC Middlesbrough nach Nottingham ausgeliehen ist, sollen nach einem Sky-Bericht noch nicht aufgenommen worden sein.

Gänzlich vom Tisch soll hingegen die Personalie Noussair Mazraoui sein. Der Marokkaner trägt derzeit das Trikot von Ajax Amsterdam und wurde ebenfalls mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Mazraoui wäre im Prinzip die perfekte Lösung für den FC Bayern gewesen: Ein offensiver, rechter Außenverteidiger, der dazu noch im Sommer ablösefrei an die Säbener Straße hätte wechseln können. Unglücklicherweise soll sich der 24-Jährige für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden haben. (to)