FC Bayern München stellt Sprecher der Regionalliga - Sebastian Dremmler übernimmt neues Amt

Teilen

Sebastian Dremmler ist neuer Sprecher der Regionalliga Bayern © IMAGO / Eibner

Sebastian Dremmler übernimmt das Amt von Robin Helmschrott. Zusammen mit Andreas Huber sind beide nun erste Ansprechpartner bei der Organisation des Spielbetriebs.

München - Der organisatorische Leiter des Nachwuchsfußballs beim FC Bayern München, Sebastian Dremmler, ist nun Sprecher der Regionalliga Bayern. Er folgt auf Robin Helmschrott vom FC Augsburg, der aufgrund seines Master-Studiums in den kommenden Monaten im Ausland sein wird, teilt der bayerische Fußballverband (BFV) mit.

Zusammen mit Andreas Huber vom SV Wacker Burghausen wurde Dremmler von den Klub-Vertreter beim letzten Treffen gewählt. Wacker-Geschäftsführer Huber vertritt dabei die Interessen der Amateurklubs, wohingegen Sebastian Dremmler künftig als Ansprechpartner für die Zweitmannschaften der Profivereine fungiert. Gemeinsam sind sie nun erste Kontaktpersonen für den BFV, wenn es um die Organisation des Spielbetriebs in der Regionalliga geht.

FC Bayern München: Nachwuchskoordinator Sebastian Dremmler freut sich auf Rolle als Regionalliga Sprecher

„Unser großer Dank geht an Robin, der sich gerade in der herausfordernden Zeit der Pandemie und der daraus resultierenden großen Zahl an Fragen für den Spielbetrieb zusammen mit Andreas besonders eingebracht hat. Er war stets ein verlässlicher Partner. Ich bin überzeugt, dass das auch mit Sebastian Dremmler der Fall sein wird und der Übergang nahtlos erfolgt“, sagt Verbands-Spielleiter Josef Janker in einer Verbandsmitteilung.

Auch Sebastian Dremmler äußert sich bereits zu seiner neuen Funktion: „Ich danke den Klubs für das Vertrauen und werde versuchen, meine Expertise zusammen mit Andreas Huber immer zum Wohle der Vereine in der Regionalliga Bayern einzubringen.“ (Tim Hempfling)*tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.