„Nagelsmann muss die Rübe hinhalten“: Calmund im tz-Interview über die Krisen bei Bayer und Bayern

Von: Hanna Raif

Reiner Calmund hofft gegen Bayern auf „seine“ Leverkusener - aber sein Tipp ist ein anderer. © Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Ein echter Krisengipfel: Leverkusen fährt zum FC Bayern, und beide brauchen dringend eine Trendwende. Bayers Ex-Manager Reiner Calmund schätzt die Lage ein.

München - Seinen Tipp für das Leverkusener Gastspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) beim FC Bayern hat Reiner Calmund schon abgegeben. Der 73-Jährige, zwischen 1976 und 2004 knapp drei Jahrzehnte Bayer-Macher, glaubt trotz Krise an den Favoriten aus München. Warum, erklärt er im Interview.

Herr Calmund, in der Saison 2001/02 haben die Bayern sieben Spiele in Folge nicht gewonnen – und dann ausgerechnet Leverkusen besiegt?



Calmund: Oh je, ich erinnere mich dunkel. Die 0:2-Niederlage hat uns die Meisterschaft gekostet. Wir wurden mit einem Punkt hinter Dortmund und einem Punkt vor den Bayern 2002 Vizemeister. Aktuell sind die Bayern klarer Favorit, auch wenn ich mir eine Überraschung wünschen würde.



Zuletzt konnten aber doch vier Mannschaften die Bayern ärgern.



Calmund: Da sage ich: Haste Scheiße am Schuh, haste Scheiße am Schuh. In den Spielen, in denen die Bayern nicht gewonnen haben, waren sie hoch überlegen. Klar ist aber auch, es geht um Tore und nicht wie beim Eiskunstlaufen um Noten. Die Defizite – da bin ich mir sicher – werden sie abstellen. Schneller als die Liga gucken kann.



Was macht Sie so sicher?



Calmund: Bayern München ist auch in der „Krise“, die ja jetzt so genannt wird, für mich das Maß aller Dinge. Daran ändern auch ein paar schlechte Ergebnisse nichts. Geld schießt keine Tore – aber immer häufiger. Da muss man nur die Kaderlisten mit den Transferwerten der Spieler heranziehen. Auf 870 Millionen Euro Marktwert kommen die Bayern, Leipzig, Dortmund und Leverkusen liegen bei rund 470, Eintracht Frankfurt liegt mit 220 schon auf Platz fünf. Und es ist auch kein Zufall, dass die zehn letzten Champions-League-Titel an Klubs gingen, die zu den acht finanzstärksten in Europa zählen.



Wer hat denn jetzt mehr Krise – Leverkusen oder Bayern?



Calmund: Gefühlt die Bayern – aber geht man nach den Punkten, hat Leverkusen mehr Krise. Die haben von sieben Spielen nur eins gewonnen und stehen unmittelbar in der Abstiegszone.



„Mit Florian Wirtz fehlt das Herz der Mannschaft“

Geht das Wort „Schicksalsspiel“ mit Blick auf die Trainer zu weit?

Calmund: Mir geht es ein Stück zu weit. Ich glaube auch, dass Leverkusen da rauskommen wird – wenn auch die Punktverluste im Kampf um die Champions League enorm sind. Es wäre schon auch ein finanzielles Problem, nicht in die Königsklasse zu kommen. Das muss man klar sagen.



Das Programm bis zur WM ist straff. Ist das gut oder schlecht für eine Aufholjagd?



Calmund: Acht Bundesliga-Spiele, vier Champions-League-Spiele und ein Pokal-Spiel in nur sechs Wochen, das ist schon ein Wahnsinns-Ritt. Aber ich bin davon überzeugt, dass sich jeder Nationalspieler mit Blick auf die WM zeigen will. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass die Bayern schnell wieder oben stehen. Ich wage sogar eine Prognose.



Welche?



Calmund: Sie stehen noch in diesem Jahr wieder ganz oben – vor der WM. Und da ist noch nicht mal die Hinrunde vorbei.



Wie kann es sein, dass alles, was in der Rückrunde unter Trainer Gerardo Seoane in Leverkusen funktioniert hat, plötzlich nicht mehr klappt?



Calmund: Ich bleibe bei meiner Meinung, dass der Trainer einen sehr, sehr guten Job macht. Aber es gibt keinen Ersatz für den Erfolg. Außerdem darf man nicht vergessen, dass mit Florian Wirtz das Hirn der Mannschaft seit Monaten fehlt. Aber als Coach brauchst du neben Qualität auch Erfolg – sonst kriegst Du irgendwann die Briefmarke auf den Arsch geklebt.



Calmund über Nagelsmann: „Alle schwärmen von ihm“

Die Branche ist schnelllebiger als früher, oder?



Calmund: Es gibt viele gute Trainer, die früh, zu früh den Verein nach einer Niederlagen-Serie verlassen mussten. So ist das Business. Aber wenn du ein guter Trainer bist und keinen Erfolg hast, hält der Verein in der Regel immer länger zum Coach.



Ist die Situation von Julian Nagelsmann in München ähnlich?



Calmund: Bayern hat natürlich noch mal ganz andere Ziele – das ist der Unterschied. Aber Julian Nagelsmann hat als ganz junger Trainer in Hoffenheim geliefert, war danach in Leipzig erfolgreich – und er funktioniert auch jetzt. Trotzdem steht er in der Kritik, wenn seine Mannschaft das Tor nicht trifft.



Er ist ja auch Cheftrainer – also: verantwortlich.



Calmund: Das bringt sein Amt mit sich. Aber ist es fair, wenn man sich die letzten Spiele anschaut? Die Bayern hatten bei Union Berlin und in Augsburg über 75 Prozent Spielanteile und viel mehr Torchancen. Es liegt nicht an der Fitness, an der Spiel­idee oder der Aufstellung. Die internationalen Spitzenspieler haben die Dinger nicht reingemacht, dazu kamen individuelle Fehler in der Defensive. Und trotzdem muss er die Rübe hinhalten.



Die Bosse stehen hinter ihm. Zu Recht?



Calmund: Auf jeden Fall! Er ist der beste Trainer für den Klub. Und wenn ich mich in der Branche umhöre: Alle schwärmen von ihm. Nobody is perfect, er auch nicht. Er ist jung, er muss auch noch lernen. Aber das Vertrauen, der absolute Wille, das mit ihm durchzuziehen, den haben die Bayern-Verantwortlichen aus gutem Grund.

